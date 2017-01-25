وزير خارجية الكويت يصل الى طهران لتسليم رسالة للرئيس الايراني

الوقت- وصل اليوم الاربعاء النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بغية اجراء عدد من اللقاءات مع المسؤولين الايرانيين.

ومن المقرر ان يلتقي الوزير الصباح خلال زيارته هذه التي تستغرق يوما واحدا نظيره الايراني محمد جواد ظريف وعددا من كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قد اعلن في مؤتمره الصحفي الاثنين بان وزير خارجية الكويت سيزور طهران.

كما صرح قاسمي يوم امس بان وزير الخارجية الكويتي يحمل رسالة من امير بلاده الى الرئيس حسن روحاني.