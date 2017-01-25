ترامب يوقع الأربعاء على حظر دخول المهاجرين الى أمريكا

الوقت- كشف عدد من المسؤولين الأمريكيين عن نية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب اليوم الأربعاء توقيع عدة أوامر تنفيذية تشمل حظرا مؤقتا على جميع المهاجرين من بعض الدول الافريقية الاسيوية.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون، بحسب رويترز، إن ترامب سيوقع أمرا آخر يوقف إصدار تأشيرات للمواطنين من سوريا والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وقال ترامب في تغريدته التي كتبها في وقت متأخر على التويتر يوم الثلاثاء "من المقرر أن يكون غدا يوما يوما عظيما للأمن القومي. سنبني الجدار ضمن أشياء عديدة أخرى."

وقال ستيفن ليجومسكي كبير المستشارين القانونيين لخدمات الجنسية والهجرة في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إن الرئيس له سلطة الحد من قبول طلبات اللاجئين وإصدار التأشيرات لدول بعينها إذا تقرر أن هذا في المصلحة العامة، وأضاف ليجومسكي "من وجهة النظر القانونية سيكون هذا ضمن نطاق حقوقه القانونية تماما، لكن من وجهة النظر السياسية ستكون هذه فكرة سيئة جدا لأن اللاجئين في احتياج إنساني ملح في الوقت الحالي."

ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الجمهوري الأوامر في مقر وزارة الأمن الداخلي التي تشمل مسؤولياتها الهجرة وأمن الحدود.

وكان ترامب اقترح خلال حملته الانتخابية حظرا مؤقتا على دخول المسلمين لأمريكا بذريعة إن هذا سيحمي الأمريكيين من هجمات المتشددين، كذلك وعد ترامب بالحد من الهجرة غير الشرعية عبر بناء جدار على الحدود بين أمريكا والمكسيك وترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون داخل الولايات المتحدة. ومن غير المتوقع أن يركز أي من الأوامر التي ستوقع يوم الأربعاء على تلك القضايا.