خبير إيراني: اجتماع آستانة أقر ببقاء واقتدار الأسد

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  الأربعاء 27 ربيع الثاني 1438
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الأزمة السورية تعيش ارتدادات انتصار حلب: المسلحون نحو الإنهيار وفتح الشام أولى الضحايا

الأزمة السورية تعيش ارتدادات انتصار حلب: المسلحون نحو الإنهيار وفتح الشام أولى الضحايا الوقت- يجري الحديث اليوم عن أحد أبرز العناوين التي تخص الأزمة السورية، وهو ما يتعلق بإنهيار الجماعات الإرهابية في سوريا. فيما يجري التطرق للموضوع من قِبل الأطراف، كلٌ بحسب مصلحته...

العلاقات العربية الإسرائيلية: مصيرية، تُخالف خيارات شعوب المنطقة تتفاعل اللقاءات العربية الإسرائيلية، لتكون أكثر جدية وعلنية. فلا يكاد الإعلام الإسرائيلي يعلن عن لقاء حتى يتبيَّن أنه جرى ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة، حيث باتت هذه العلاقة مصيرية.

تركة اوباما التي يرثها ترامب .. فشل في مكافحة الإرهاب وإخفاق في إدارة العالم بالشراكة كان اوباما يرفع شعار عدم التدخل المباشر في الحروب لكن تناقضاته في مواقفه ونتائج سياساته الفاشلة مهدت لظهور ترامب المتطرف

مهمّة "صهر ترامب" الشرق أوسطيّة" هل تفشل قبل بدايتها؟ الوقت- مع وصول الملياردير الأشقر دونالد ترامب إلى البيت الأبيض اليوم الجمعة، أولت الصحافة الإسرائيلية إهتماماً بالغاً بحفل التنصيب، متطرّقةً إلى

نظرة على اليهود الأفارقة في الكيان الإسرائيلي: عنصرية أم فصل عنصري؟ الوقت- لطالما دأب الكيان الإسرائيلي على إظهار التحدي الخارجي، وتحديداً العربي والإسلامي، كتهديداً وحيداً لما يسمّيها "دولة إسرائيل"، إلا أن التدقيق في البنية الداخلية الهشّة يميط اللثام

أخبار

الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي يدينان تسريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي يدينان تسريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الوقت- أدان كل من الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة المبادرات الإسرائيلية الأخيرة لتسريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بعد تولي الرئيس الامريكي دونالد ترامب مهامه بشكل رسمي.

معارك عنيفة بين الجماعات المسلحة في ريف إدلب، وجبهة النصرة تؤكد أن "مفاوضات أستانا" هي السبب الوقت- تواصلت المعارك عنيفة بين "جبهة النصرة" و"جيش المجاهدين" وفصائل أخرى في ريف إدلب الشمالي، المندلعة منذ عدة أيام وتمكنت جبهة النصرة من تحقيق تقدم كبير في اغلب تلك المناطق مبررة هجومها بسبب مشاركة قادة تلك الفصائل في مفاوضات أستانا.

الجعفري يؤكد وجود اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة لمحاربة الفصائل الإرهابية جنباً الى جنب الوقت- أكد بشار الجعفري، رئيس الوفد السوري إلى محادثات أستانا، وجود اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة، بشأن محاربة الفصائل الإرهابية في سوريا جنباً إلى جنب، منوهاً الى أن اجتماع أستانا كان ناجحاً.

السيد نصر الله يبحث مع أمير عبد اللهيان آخر المستجدات السياسية في المنطقة الوقت- التقى السيد حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني والأمين العام لمؤتمر دعم القضية الفلسطينية وبحث معه آخر المستجدات السياسية في المنطقة.

ايران: تصريحات الجبير لا يمكن أن تمحو تاريخ نشوء ونشر التطرف والأفكار المنحرفة تحت ظل حكم آل سعود الوقت- ردت ايران على تصريحات وزير الخارجية السعودية الأخيرة، وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية "بهرام قاسمي" ان السعودية تعد المصدر الاساس لنشوء وانتشار الارهاب في المنطقة، معتبراً أن تصريحات الجبير تحاول قلب وتشويه الحقائق الراهنة في المنطقة.

نتنياهو يوافق على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية الوقت- کشفت القناة السابعة الاسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان صادقوا الثلاثاء،على بناء 2500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية.

ايران تعلن إستضافتها مؤتمراً دولياً لدعم الانتفاضة الفلسطينية في القريب العاجل الوقت- قال حسين امير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني في الشؤون الدولية اليوم الثلاثاء ان بلاده ستستضيف مؤتمراً دولياً لدعم الإنتفاضة الفلسطينية قريباً.

العبادي: تم تحرير الجانب الأيسر من الموصل بالكامل الوقت- قال حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، انه تم تحرير الجانب الأيسر من الموصل بالكامل من قبضة تنظيم "داعش" الارهابي.

مؤسسة غالوب: ترامب الرئيس الادنى شعبية في تاريخ امريكا الوقت- أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب الامريكية اليوم الثلاثاء أن دونالد ترامب هو الرئيس الامريكي الذي حصل على أدنى نسبة تأييد بين الأمريكيين في الأيام الأولى لدخوله البيت الابيض في تاريخ هذا البلد.

اقتتال دامي بين المجموعات المسلحة في ادلب وإعلان النفير العام الوقت- تتعرض مدينة ادلب السورية الى معارك طاحنة بين جميع المجموعات المسلحة ما دفع البعض منها اليوم الثلاثاء إلى إعلان النفير العام ضد البعض الأخر.

السید مقتدى الصدر: نقل السفارة الامريكية إلى القدس إعلان حرب علنية ضد الإسلام الوقت- قال السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري اليوم الثلاثاء أن أي قرار للإدارة الأمريكية الجديدة بنقل سفارتها إلى القدس يعدّ إعلان حرب علنية ضد الإسلام.

المتحدث باسم الحكومة التركية: درع الفرات متعلق بأمن تركيا القومي ولن نسلم مدينة الباب للحكومة السورية الوقت- ادعى نعمان كورتولموش نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة التركية إن "درع الفرات" عملية متعلقة بأمن تركيا القومي، مبيناً ان بلاده ليس لديها نيّة لتسليم مدينة الباب.

المعارضة تفجّر أحقادها في أستانا! الوقت- يتساءل الجميع عن كيفية لقاء وفدي الحكومة السورية ومايسمى المعارضة في العاصمة الكازاخية أستانا، إلا أن هذه التساؤلات سيجيب عليها سلوك وفد المعارضة الغير بنّاء خلال الاجتماع.

مقتل 3 وإصابة 11 عراقيا في تفجيرين إرهابيين ببغداد الوقت- قتل يوم الثلاثاء عراقيان وأصيب أربعة آخرون في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة وسط العاصمة العراقية بغداد.

طهران وأنقرة وموسكو تصل الى تفاهم في أستانا الوقت- أكدت مصادر في الوفد التركي إلى مفاوضات أستانا نية الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا إصدار بيان مشترك حول محاربة تنظيمي "داعش" و"النصرة" وعزلهما.

انطلاق المحادثات الخاصة بالأزمة السورية في أستانا الوقت- انطلقت في العاصمة الكازخستانية صباح اليوم الاثنين، أعمال الجلسة الافتتاحية للمحادثات الخاصة بالأزمة السورية، وذلك بحضور وفد الجمهورية العربية السورية و وفد المعارضة والوفود المشاركة الأخرى من ايران وروسيا وتركيا.

نتنياهو يعلن الغاء القيود على بناء المستوطنات في القدس المحتلة بعد اتصال هاتفي مع ترامب الوقت- أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنه لم تعد هناك حاجة إلى تنسيق البناء في القدس الشرقية، مبلغاً الوزراء بإلغاءه القيود على بناء مستوطنات في القدس الشرقية، بعد موافقة مجلس بلدية المدينة على تراخيص بناء مئات المنازل الجديدة في المنطقة.

رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا: مواقف روسيا وايران وتركيا متقاربة الوقت- اعرب رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا حول سوريا، ألكسندر لافرينتيف، عن تفاؤل بلاده بالمفاوضات السورية السورية المنعقدة في أستانا، موضحا أنه لا يفضل الحديث عن العوائق، بل عن نقاط الالتقاء، مؤكدا تقارب وجهات النظر الروسية والايرانية والتركية.

ترامب يتخذ أولى خطوات نقل السفارة الأمريكية لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة الوقت- تسلم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد يومين على تنصيبه، الشيفرات الخاصة بالقنابل النووية التي تملكها أمريكا، عقب اجتماعه مع ممثلي وكالة المخابرات المركزية CIA، كما طالب ببدء محادثات نقل السفارة الأمريكية لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة.

هآرتس: التواجد المكثف لإيران وحزب الله في سوريا هي المشكلة الأساسية لاسرائيل وليس الاتفاق النووي الوقت- اعتبرت صحيفة هآرتس العبرية أن الوجود المكثف لإيران وحزب الله في سوريا أكثر ثقلاً وإلحاجاً للكيان الاسرائيلي من مسألة الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة الـ5+1، مشيرة إلى

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

خبير إيراني: اجتماع آستانة أقر ببقاء واقتدار الأسد

الثلاثاء 26 ربيع الثاني 1438
 
 
 
 
 
خبير إيراني: اجتماع آستانة أقر ببقاء واقتدار الأسد

زراعي يحذر من محاولات الغرب لمصادرة نتائج اجتماع آستانة

أكد الخبير بشؤون غرب آسيا "سعد الله زارعي" أن اجتماع آستانة مثّل إقراراً ببقاء وقوة الرئيس السوري بشار الأسد، محذراً في الوقت نفسه من محاولات الغرب لمصادرة نتائج هذا الاجتماع.

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الوقت - اعتبر الخبير الإيراني في شؤون غرب آسيا "سعد الله زارعي" اجتماع آستانة لتسوية الأزمة السورية بأنه مثّل إقراراً بقوة واقتدار وبقاء الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف زارعي في مقال صحفي إن اجتماع آستانة الذي وضعت لبناته الأولى في اجتماع موسكو بين وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا قبل عدّة أسابيع مثّل نوعاً من الابتكار في الجهود الرامية لحل الأزمة السورية سياسياً، لأن أنقرة التي كانت تدعم الجماعات السورية المسلحة المعارضة لم تكن ترضى بالجلوس إلى طاولة مفاوضات أحد طرفيها الحكومة السورية، ولهذا تعد مشاركة أنقرة في اجتماع آستانة بمثابة اعتراف صريح من قبل الحكومة التركية بقوة واقتدار وبقاء الرئيس بشار الأسد على رأس الحكومة في سوريا، كما تدلل مشاركة الجماعات المسلحة السورية في هذا الاجتماع وفي مقدمتها هيئة التنسيق لهذه المعارضة على أنها قد تراجعت عن موقفها السابق تجاه الحكومة السورية.

وأشار زارعي إلى الاجتماعات التي سبقت اجتماع آستانة والتي كانت تعقد بإشراف الأمم المتحدة وتصر على عدم مشاركة الحكومة السورية في هذه المفاوضات، مبيناً أن اجتماع آستانة الذي شاركت فيه الأمم المتحدة وممثل أمريكا قد دلل على أن هذه الأطراف قد قبلت المشاركة في هذا الاجتماع والذي كان الشرط الأساس فيه القبول بالحكومة السورية.

كما أكد زارعي على أن اجتماع آستانة كان ثمرة لانتصارات المقاومة الإسلامية خصوصاً في تحرير مدينة حلب السورية، مبيناً أن هذه الانتصارات تمكنت من دحر "جبهة النصرة" التي تعرف الآن باسم "فتح الشام" والتي كانت تدعم من قبل السعودية وقطر وتركيا باعتراف قادتها.

وشدد زارعي على أن المعارضة السورية قد أدركت تماماً بعد هزيمتها في حلب بأنها لن تتمكن من حسم المعركة لصالحها عسكرياً، ولهذا أذعنت لتغيير موقفها والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف: على الرغم من أن بعض الجماعات المسلحة لم تحضر إلى اجتماع آستانة إلاّ أن مشاركة الأطراف الأخرى في هذا الاجتماع من شأنه أن يضعف معنويات الأطراف غير المشاركة ويوجه الأجواء ضد "جبهة النصرة" في الداخل.

وأعرب زارعي عن اعتقاده بأن الجماعات المعارضة السورية التي شاركت في اجتماع آستانة وعلى الرغم من أنها لم تكن تمثل كافة أطراف المعارضة إلاّ أن موافقتها على مواصلة وقف إطلاق النار في سوريا من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية يمثل في الحقيقة تقدماً واضحاً في مواقف هذه الجماعات ويضعف بدوره من موقف الجماعات التي رفضت المشاركة في اجتماع آستانة.

كما اعتبر زارعي انتصارات القوات السورية وحلفائها لاسيّما القوات الروسية والإيرانية ومحور المقاومة في حلب بأنها قد شقّت صفوف المعارضة السورية، وأجبرت الكثير من أطراف هذه المعارضة على القبول بالحل السياسي ومن ثم المشاركة في اجتماع آستانة.

وأشار زارعي إلى أن مشاركة أنقرة في اجتماع آستانة دلل بوضوح على أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" قد تراجع عن موقفه السابق والذي كان يصر فيه على تغيير نظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد، وهذا الأمر تبين بشكل جلي في تصريحات المسؤولين الأتراك ومن بينهم نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة التركية حيث اعترفوا أكثر من مرة بأن سياسة بلادهم تجاه الأزمة السورية لم تكن صحيحة، وقد تمخضت عنها نتائج انعكست سلباً على الأوضاع الداخلية في تركيا.

وأضاف زارعي إن تركيا وعلى الرغم من وجود قرائن وشواهد على مواصلة دعمها للمعارضة السورية إلاّ أنها ستعمد بكل تأكيد على انتهاج سياسة منضبطة، وتتجه أكثر نحو الحل السياسي للأزمة السورية.

وأعرب زارعي كذلك عن اعتقاده بأن قطر والسعودية وعلى الرغم من سعيهما للإيحاء بأنهما غير مشاركتان باجتماع آستانة إلاّ أن الواقع يشير إلى أن قطر وباعتبار نزعتها الاخوانية وعلاقاتها الجيدة مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا قد شاركت بالاجتماع عن طريق حضور ما يسمى بـ "الجيش الحر " الذي تدعمه الدوحة، كما أن السعودية مثّلها ما يسمى "جيش الاسلام" بقيادة "محمد علوش" في هذا الاجتماع، ولكنها أحجمت عن إعلان هذا الأمر رسمياً خشية من "جبهة النصرة " الحليف الآخر للرياض في سوريا.

وأضاف زارعي بأن المعارضة السورية الحليفة لأمريكا والتي كان لها دور محوري في المفاوضات السابقة وبعد أن أقرت بهزيمتها قد رضيت الآن بدور هامشي في اجتماع آستانة.

وأردف بأن أحد المواضيع المهمة التي تهدد المحادثات الرامية لحل الأزمة السورية يكمن في محاولات الغرب لإعادة هذه المحادثات إلى جنيف بهدف مصادرة نتائج اجتماع آستانة، وهذا ما كشفت عنه تصريحات ممثل فرنسا في الأمم المتحدة " فرانسوا ديلاتر".

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سعد الله زارعي سوريا آستانة إيران روسيا تركيا بشار الأسد قطر السعودية. أمريكا جيش الاسلام محمد علوش فتح الشام جبهة النصرة الأمم المتحدة جنيف فرانسوا ديلاتر رجب طيب أردوغان

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