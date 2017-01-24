العبادي: تم تحرير الجانب الأيسر من الموصل بالكامل

الوقت- قال حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، انه تم تحرير الجانب الأيسر من الموصل بالكامل من قبضة تنظيم "داعش" الارهابي.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في بغداد، "أبث لكم بشرى تحرير الجانب الأيسر من مدينة الموصل بشكل كامل، وهذا لم يكن يتحقق لولا بطولة قواتنا ووحدة العراقيين جميعا".

وأضاف العبادي "أدعو هؤلاء الأبطال إلى التحرك بسرعة لتحرير باقي محافظة نينوى وبالأخص الجانب الأيمن للموصل".

وتشهد محافظة نينوى منذ 17 تشرين الأول 2016 عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم "داعش" في حزيران 2014، وحققت القوات العراقية المشتركة تقدما ملحوظا أفضى إلى تحرير عدد من المدن والمناطق، وسط تعهدات حكومية بالحفاظ على البنى التحتية وإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة.