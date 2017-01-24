غوغل: تحديث جديد لخدمة الاتصال عبر الانترنت

الوقت- أعلنت شركة غوغل عن تحديث جديد والذي طال انتظاره لخدمة الاتصال عبر الإنترنت Google Voice، والتي لم تشهد أي عملية تحديث رئيسية تذكر منذ ما يقرب من خمس سنوات، كما يؤكد هذا التحديث على المعلومات التي ظهرت في وقت سابق من هذا الشهر والتي أشارت إلى مواصلة شركة غوغل العمل في سبيل تحسين الخدمة.

وقد تسمح الخدمة التي تعمل عبر بروتوكول الإنترنت VoIP للمستخدمين بالاشتراك ضمنها عن طريق رقم الهاتف الذي يمكن استخدامه عبر أجهزة المستخدم المتعددة من أجل إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية، ويعمل التحديث الجديد على إعطاء خدمة Google Voice مظهراً اكثر حداثة وتطور مع إضافة بعض المميزات الجديدة مثل دعم مشاركة الصور والمحادثات الجماعية والبريد الصوتي باللغة الإسبانية.

وأيضاً أكدت شركة غوغل إلى أن امتلاك صندوق الوارد ضمن تطبيق Google Voice المحدث على علامات التبويب المنفصلة للرسائل النصية والمكالمات والبريد الصوتي، بحيث تظهر المحادثات ضمن موضوع واحد مستمر مما يسهل من متابعة الرسائل المتبادلة مع جهات الاتصال ضمن مكان واحد.

ويمكن الاعتماد على تطبيق Google Voice بدلاً من تطبيق المراسلة الافتراضي، حيث يدعم المحادثات الجماعية والمحادثات المترابطة وإرسال الصور عبر خدمة رسائل الوسائط المتعددة MMS، وتعمل شركة غوغل مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول لجلب الرسائل الغنية لمستخدميها في المستقبل من خلال RCS.

والجدير بالذكر أن تجربة التراسل المحسنة الجديدة تشمل على ميزات تنافس تطبيق iMessage من شركة آبل، بحيث يمكن تسمية المحادثات الجماعية وإضافة وحذف الأعضاء، إلى جانب أمور أخرى مثل تقارير القراءة ومؤشرات الكتابة.

وأشارت شركة غوغل بأن التكامل بين تطبيق Hangouts مع تطبيق Google Voice لم يتغير، بحيث يمكن للمستخدم الاستمرار باستعمال تطبيق Hangout بمثابة تطبيق التراسل الافتراضي، ويمكن له فصل التطبيقين عن بعض من خلال خيار موجود ضمن الإعدادات لإبقاء التطبيقات بشكل منفصل.

والجدير بالذكر أن شركة غوغل تسعى دائماً لتحسين تطبيقات وخدمات التراسل الخاصة بها، حيث تحاول بكامل جهودها جعل تطبيقها Google Voice مشابهاً بشكل أكبر لتطبيق iMessage عبر دعم RCS، كما تعمل على تحويل تطبيق Hangouts إلى تطبيق معتمد ضمن المؤسسات، إلى جانب إطلاقها سابقاً لتطبيقي Allo وDuo.

وفي السياق نفسه، عملت شركة غوغل إلى جانب إدخال الإصلاحات البصرية، على الاستثمار من خلال إدخال تحسينات على البنية التحتية الأساسية، مما يعني إمكانية توفير هذه التطبيقات الجديدة على بريد صوتي أفضل وتحسينات من ناحية جودة المكالمات والموثوقية.

باللإضافة إلى ذلك، قد يصل التحديث الجديد إلى جميع المستخدمين في غضون أسبوعين من الآن، حيث يحصل عليه في المقام الأول مستخدمي جهاز أندرويد، ومن ثم مستخدمي جهاز أي أو إس iOS، بينما تتوفر نسخة الويب للمستخدمين الذين يحصلون على التطبيق المحدث على أجهزتهم المحمولة.