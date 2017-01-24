أولى ارتدادات مؤتمر "الأستانة"

الوقت- بدأت أولى ارتدادت مؤتمر "الأستانة"، الذي ينعقد في العاصمة الكازاخية بهدف التوصل إلى حل سياسي في سوريا، بالظهور حيث تضمّن البيان الختامي رغبة ايران وروسيا وتركيا في محاربة داعش وجبهة فتح الشام وفصلهما عن فصائل المعارضة الأخرى، وهو المقترح الذي كانت ترفضه واشنطن من قبل.

البياني الختامي

ومع انتهاء الإجتماع، أكد البيان الختامي المشترك الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، “وبكونها دولة متعددة الأعراق والأديان وغير طائفية وديمقراطية، مشيراً الى أنه لا حل عسكريا للأزمة في سورية وأن الحل الوحيد سيكون من خلال عملية سياسية مبنية على تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 بالكامل.

وجاء في البيان ايضاً أن "وفود الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي وتركيا وبما يتوافق مع البيان المشترك لوزراء الخارجية المعلن في موسكو في 20-12-2016، ومع قرار مجلس الأمن 2336، قرّروا "القتال مجتمعين ضد تنظيمي "داعش" و"النصرة" الإرهابيين وعلى فصلهم عن التنظيمات المسلحة المعارضة".

الى ذلك، أعربت الوفود عن دعمها "للرغبة التي تبديها المجموعات المسلحة المعارضة للمشاركة في الجولة التالية من المحادثات التي ستعقد بين الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف في 8 شباط/فبراير، وتحث المجتمع الدولي ليقوم بدعم العملية السياسية من منطلق التطبيق السريع لكل الخطوات المتفق عليها في قرار مجلس الأمن 2254".

وأعلنت الدول الثلاث دعمها إطلاق محادثات بين الحكومة السورية ومجموعات المعارضة المسلحة في أستانا في الفترة بين 23 و 24 من كانون الثاني لعام 2017.

فتح الشام تشتبك مع فصائل مسلّحة في إدلب

على صعيد متّصل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقًا) و تشكيل ما يسمى بجيش المجاهدين الذي تنضوي تحت لوائه كتائب و مجموعات عسكرية معارضة، في بلدات عدة بريف إدلب.

و قال ناشطون معارضون إنّ أرتالًا تابعة لفتح الشام حاولت بعد غروب شمس الاثنين 23 كانون الثاني/يناير الجاري، التحرك من ريف حلب الغربي إلى مناطق الاشتباكات بريف إدلب.

و لم تصدر جبهة فتح الشام أي بيان أو توضيح لأسباب هجومها على ما يسمى بجيش المجاهدين، فيما تصاعدت حدة الانتقادات الشرعية و الشعبية ضدها على خلفية ذلك.

و كانت الجبهة قد أعلنت ظهر الاثنين عن فك بيعة جند الأقصى لها، مرجعة ذلك إلى عدم التزام الجند بالبيعة و الولاء لأبي محمد الجولاني، و مواصلة الاقتتال مع مجموعات معارضة أخرى، أبرزها صقور الشام وأحرار الشام.

من جهة اخرى أعلن القائد العام لـ "ألوية صقور الشام" المدعو "أبو عيسى الشيخ" النفير العام ضد ما أسماهم الشرذمة المارقة في إشارة واضحة لمسلحي جبهة النصرة. كلام الشيخ جاء في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر حيث قال: "دافعنا عنهم في المحافل فآثروا الغدر والختر والطعن في الظهر، اصطففنا معهم وشددنا أزرهم فاصطفوا مع المجوس وأنقضوا ظهرنا و صبرنا صبر الرجال على أحفاد ابن ملجم فليروا الآن منا غضب الرجال، لا نجونا ولا نجت الثورة إن نجت هذه العصابة فمن لم يغضب اليوم فلا غضب له. فالنفير النفير لا جبن ولا عجز ولا كسل ولا سقوط همة قوموا قياما على أمشاط أرجلكم ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزعا. اليوم يوم الرجال والساح ساح النزال، ولا عزاء لأشباه الرجال ولربات الحجال، ولا نامت أعين الجبناء والمتلونين والمتخنثين".

وإلى ذلك أعلن أحد "أمراء" جبهة النصرة المدعو "علي العرجاني" انشقاقه عن جبهة النصرة بسبب ممارسات النصرة بحق الفصائل في ريفي حلب وإدلب.

معارك داميّة بين الجماعات المسلّحة في ريفي إدلب وحلب

وفي سياق المواجهة الشرسة بين الجماعات المسلّحة، أكدت تنسيقيات المسلحين سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف مسلحي حركة "أحرار الشام" في بلدة "كفرنبل" في ريف ادلب الجنوبي ووقوع عدد من مسلحيها أسرى بيد "جبهة النصرة".

وأشارت التنسيقيات إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين في بلدة "مرعيان" بجبل الزاوية في ريف ادلب الجنوبي، جراء الاشتباكات بين فصائل "أحرار الشام وصقور الشام" من جهة و"جبهة النصرة" من جهة اخرى.

في السياق، سيطرت جماعة "صقور الشام" على بلدة "حنتوتين" شمالي معرة النعمان في ريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد اشتباكات مع "جبهة النصرة".

لم تتوقف المعارك عند حدود إدلب، فقد قال "المرصد السوري المعارض" إن "جبهة النصرة" سيطرت على مدن وبلدات "عندان وكفر حمرة وخان العسل وحريتان وكفرناها وأورم الكبرى في ريفي حلب الشمالي والغربي بعد هجومها على مقرات "الجبهة الشامية" فيها.

إلى ذلك، تحدثت تنسيقيات المسلحين عن وقوع اشتباكات بين فصائل "الجيش الحر" و"جبهة النصرة" في محيط بلدات معرشورين والدانا والحلزون في ريف إدلب، وأنباء عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين. كما هاجمت "جبهة النصرة" مقرات "الجبهة الشامية - الجيش الحر" في مدينة عندان ومحيطها في ريف حلب الشمالي.

فتح الشام: لا مسار سياسي

ورغم اندلاع المواجهات منذ عدّة أيام، إلا أن موافقة الفصائل المسلّحة في الأستانة على البيان الذي تضمّن قتال النصرة إلى جنب داعش قد رفع من وتيرة الصراع القائم بين هذه الجماعات على أكثر من جبهة.

وفي وقت سابق، قالت جبهة فتح الشام إن المسار السياسي لحلّ الأزمة السورية لم يكن يخدم "الثورة" في أي مرحلة من المراحل، مؤكدة أن المشاركة في مؤتمر أستانة يعتبر إذلالاً لتضحيات "مسلّحي النصرة" طالما روسيا هي الراعية والضامنة للمفاوضات.

وفي بيان أصدرته السبت، أشارت جبهة فتح الشام إلى أن الذهاب إلى أستانة هو رضى مباشر أو غير مباشر ببقاء "الأسد"، معتبرة أن المسار السياسي الذي واكب "الثورة الشامية" لم يكن في مرحلة من مراحله يخدم أهدافها.

وأضاف البيان أنّ الجبهة ليست ضدّ إيقاف القصف وفكّ الأسرى، لكنها لا ترضى استخدام شعارات ومواضيع تجميلية تخفي في ظلالها "بيع الشمال وإفشال جهاده وثورته"، بحسب تعبير البيان.

وأكدّت الجبهة أن "حق التفاوض في الأستانة حول مصير البلد والناس لا يملكه أحد بعينه، ولا يحق لفئة أو مجموعة أن تقوم بالدور دون كامل أطياف الثورة"، محذرة من المغامرة بمصير الساحة وتجاوزها.