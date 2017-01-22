ترامب يستمع للقرآن والقارئ يمرر رسالته السياسية

الوقت- قرأ القارئ "محمد ماجد" المدير التنفيذي لتجمع المسلمين في "دالاس" آيتين من القرآن الكريم، خلال القداس الذي حضره الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" ونائبه "مايك بنس" وعائلتيهما في الكاتدرائية الوطنية في العاصمة واشنطن السبت.

وتلا القارئ محمد ماجد وهو شخصية معروفة في واشنطن، على مسامع دونالد ترامب، بالعربية قول الله تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير" (الحجرات/13).

وفي موضع آخر من المراسم، التي حضرها 26 شخصية يمثلون ديانات مختلفة، قرأ ماجد قول الله تعالى: "ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين" (الروم/22).

ويُعد حضور الرئيس الجديد لقداس السبت في الكاتدرائية الوطنية في اليوم التالي من تنصيبه، أحد المراسم التقليدية المتبعة منذ تنصيب جورج واشنطن عام 1789، أول رئيس للولايات المتحدة الأميركية.

وترجم القارئ محمد ماجد والذي لقيت مشاركته في هذه الفعالية انتقاداً كبيراً في أوساط المسلمين في الولايات المتحدة، الآيتين إلى اللغة الإنجليزية فور تلاوتهما باللغة بالعربية.

وقد رأى بعض المحللين في قراءة هاتين الآيتين تحديداً رسالة سياسية أراد محمد ماجد تمريرها إلى الرئيس الجديد، بعد تصريحاته السابقة ضد المسلمين وعدم شعورهم بالثقة في ترامب الذي دعا إلى منعهم من دخول أميركا وإنشاء سجل أمني خاص بهم.