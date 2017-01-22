لماذا تغيّر خطاب العرب من مناهضة الكيان الاسرائيلي الى التطبيع معه؟

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  الإثنين 25 ربيع الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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العلاقات العربية الإسرائيلية: مصيرية، تُخالف خيارات شعوب المنطقة

العلاقات العربية الإسرائيلية: مصيرية، تُخالف خيارات شعوب المنطقة تتفاعل اللقاءات العربية الإسرائيلية، لتكون أكثر جدية وعلنية. فلا يكاد الإعلام الإسرائيلي يعلن عن لقاء حتى يتبيَّن أنه جرى ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة، حيث باتت هذه العلاقة مصيرية.

تركة اوباما التي يرثها ترامب .. فشل في مكافحة الإرهاب وإخفاق في إدارة العالم بالشراكة كان اوباما يرفع شعار عدم التدخل المباشر في الحروب لكن تناقضاته في مواقفه ونتائج سياساته الفاشلة مهدت لظهور ترامب المتطرف

مهمّة "صهر ترامب" الشرق أوسطيّة" هل تفشل قبل بدايتها؟ الوقت- مع وصول الملياردير الأشقر دونالد ترامب إلى البيت الأبيض اليوم الجمعة، أولت الصحافة الإسرائيلية إهتماماً بالغاً بحفل التنصيب، متطرّقةً إلى

نظرة على اليهود الأفارقة في الكيان الإسرائيلي: عنصرية أم فصل عنصري؟ الوقت- لطالما دأب الكيان الإسرائيلي على إظهار التحدي الخارجي، وتحديداً العربي والإسلامي، كتهديداً وحيداً لما يسمّيها "دولة إسرائيل"، إلا أن التدقيق في البنية الداخلية الهشّة يميط اللثام

أمريكا تعود الى العراق من جديد عبر بوابة أربيل والأكراد هم الضحية! تعود أمريكا الى العراق من خلال بوابة أربيل عبر إنشاء أكبر قنصلية لها في المنطقة. وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الخطوة.

أخبار

انطلاق المحادثات الخاصة بالأزمة السورية في أستانا

انطلاق المحادثات الخاصة بالأزمة السورية في أستانا

الوقت- انطلقت في العاصمة الكازخستانية صباح اليوم الاثنين، أعمال الجلسة الافتتاحية للمحادثات الخاصة بالأزمة السورية، وذلك بحضور وفد الجمهورية العربية السورية و وفد المعارضة والوفود المشاركة الأخرى من ايران وروسيا وتركيا.

نتنياهو يعلن الغاء القيود على بناء المستوطنات في القدس المحتلة بعد اتصال هاتفي مع ترامب الوقت- أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنه لم تعد هناك حاجة إلى تنسيق البناء في القدس الشرقية، مبلغاً الوزراء بإلغاءه القيود على بناء مستوطنات في القدس الشرقية، بعد موافقة مجلس بلدية المدينة على تراخيص بناء مئات المنازل الجديدة في المنطقة.

رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا: مواقف روسيا وايران وتركيا متقاربة الوقت- اعرب رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا حول سوريا، ألكسندر لافرينتيف، عن تفاؤل بلاده بالمفاوضات السورية السورية المنعقدة في أستانا، موضحا أنه لا يفضل الحديث عن العوائق، بل عن نقاط الالتقاء، مؤكدا تقارب وجهات النظر الروسية والايرانية والتركية.

ترامب يتخذ أولى خطوات نقل السفارة الأمريكية لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة الوقت- تسلم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد يومين على تنصيبه، الشيفرات الخاصة بالقنابل النووية التي تملكها أمريكا، عقب اجتماعه مع ممثلي وكالة المخابرات المركزية CIA، كما طالب ببدء محادثات نقل السفارة الأمريكية لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة.

هآرتس: التواجد المكثف لإيران وحزب الله في سوريا هي المشكلة الأساسية لاسرائيل وليس الاتفاق النووي الوقت- اعتبرت صحيفة هآرتس العبرية أن الوجود المكثف لإيران وحزب الله في سوريا أكثر ثقلاً وإلحاجاً للكيان الاسرائيلي من مسألة الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة الـ5+1، مشيرة إلى

فرنسوا فيون: أوروبا أخطأت بالمطالبة برحيل الرئيس السوري الوقت- اعتبر المرشّح للانتخابات الرئاسية الفرنسية عن أحزاب اليمين، فرنسوا فيون، أن جعل مسألة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة شرطاً مسبقاً كان خطأ تقديرياً ثقيلاً جعل الأوروبيين خارج اللعبة في سوريا.

رئيس الوزراء السوري: خسائر قطاعي الكهرباء والمياه بلغت 2.5 مليار دولار في الشهرين الأخيرين الوقت- كشف رئيس الوزراء السوري عماد خميس، الأحد، أن خسارة البني التحتية لقطاعي الكهرباء والمياه في سوريا بلغت 2.5 مليار دولار في الشهرين الأخيرين فقط.

مقتل عدد من الجنود السعوديين في عمليات نوعية للقوات اليمنية في جبهات ما وراء الحدود الوقت- واصلت القوات اليمنية المشتركة عملياتها النوعية في جبهة ما وراء الحدود، ونفذت عمليات عسكرية جديدة على عدد من مواقع الجيش السعودي في جيزان حيث تمكن من تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

مئات الوحدات الاستطيانية الجديدة في الضفة الغربية بعد يومين من وصول ترامب للبيت الأبيض الوقت- بعد يومين على تسلم دونالد ترامب منصبه كرئيس لأمريكا بشكل رسمي، منحت السلطات الإسرائيلية، الأحد، تصاريح لبناء نحو 560 وحدة في ثلاث مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة.

بالفيديو..ترامب يستمع للقرآن الكريم بعد تسلمه منصبه الوقت- استمع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، لآيتين من القرآن الكريم، خلال القداس الذي حضره مع نائبه مايك بنس وعائلتيهما في الكاتدرائية الوطنية في العاصمة واشنطن.

5 أسباب رئيسية جديدة تؤكد مصرية تيران و صنافير! تتفاعل يوما بعد يوم المعارك السياسية بين كل من مصر و السعودية حول ملكية جزيرتي تيران وصنافير.

بالضرب والشتم ردّت سفارة البحرين على المحتجين في لندن الوقت- ردّ أعضاء سفارة البحرين في لندن على المحتجين أمام مبنى السفارة بالضرب والشتم ورمي المياه الحارة على رؤوس المتظاهرين الغاضبين من إعدام الشبان الثلاثة في المنامة.

قائد بالجيش الحرّ يدعو الى التعاون مع الجيش السوري الوقت- دعا "أيمن العاسمي" عضو المجلس العسكري الأعلى لما يسمى الجيش السوري الحرّ يوم الاحد، الى التعاون مع القوات السورية في مواجهة الإرهاب.

شيخ عشيرة "العقيدات" بدير الزور يفضح دعم أمريكا لداعش الوقت- فضح شيخ عشيرة "العقيدات" والنائب في البرلمان السوري " سطام الدندل"، الدور الأمريكي الكبير في دعم داعش خلال الهجمات الأخيرة التي شنّها التنظيم الارهابي في دير الزور.

صالحي: نستطيع أن نعود الى ماقبل الإتفاق النووي وبمستوى أعلى بكثير الوقت- قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "علي اكبر صالحي" يوم الاحد حول تهديد ترامب بتمزيق الاتفاق النووي: نحن نستطيع بكل سهولة ان نعود الى الوراء بسرعة (ماقبل الاتفاق)، ليس فقط في المكان الذي كنّا فيه بل الى مستوى أعلى بكثير من الناحية التقنية.

أوباما يحتفل في ملعب غولف بأول يوم له كمدني الوقت- توجّه الرئيس السابق باراك اوباما، يوم السبت مباشرة بعد خروجه من البيت الأبيض الى ملعب للغولف للاحتفال بأول يوم عمل له كمدني.

سوريا تستعيد قرية صوران شمال شرقي حلب من داعش الوقت- تمكن الجيش السوري، مساء السبت، من تطهير قرية صوران التابعة لمدينة إعزاز بحلب من عناصر تنظيم داعش الارهابي وسيطر على القرية بشكل كامل، مواصلا تقدمه في ريف حلب الشمالي الشرقي.

غدا.. ثوب جديد حول التسوية السورية في أستانا الوقت- تنطلق يوم غد الاثنين، المفاوضات حول التسوية السورية في أستانا بثوب جديد ربما ينهي صراعا دام حوالي 6 أعوام، وستستمر المفاوضات حتى يوم الثلاثاء وراء أبواب مغلقة.

كيري يشارك مع كلبه بالإحتجاجات ضد ترامب الوقت- شارك وزير الخارجية الامريكي السابق جون كيري يوم السبت، بالاحتجاجات المشتعلة ضد الرئيس الجديد دونالد ترامب.

بالصور وثيقة سعودية سرية تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير! قضية تيران وصنافير تصدرت العناوين مؤخراً، بعد إصدار المحكمة الإدارية العليا في مصر، الاثنين الماضي، قراراً بـ"مصرية" تيران وصنافير.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

لماذا تغيّر خطاب العرب من مناهضة الكيان الاسرائيلي الى التطبيع معه؟

الإثنين 25 ربيع الثاني 1438
 
 
 
 
 
لماذا تغيّر خطاب العرب من مناهضة الكيان الاسرائيلي الى التطبيع معه؟

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الوقت- على هامش اجتماع حلف الناتو الأخير في بروكسل التقى نائب رئيس اركان جيش الاحتلال الاسرائيلي يائير غولان برؤساء اركان بعض الجيوش العربية مثل مصر والاردن والبحرين  والكويت والمغرب وتونس، كما التقى غولان ايضا مع رئيس الاركان التركي خلوصي آكار، وقد أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي حصول هذه اللقاءات.

وتتعاون هذه الجيوش العربية مع الجانب الاسرائيلي في عدة مجالات منها تعاون تل ابيب مع نظام المنامة لقمع الشعب البحريني والتعاون الامني بين الكيان الاسرائيلي والاردن ضد الفلسطينيين والتعاون الامني بين مصر والكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ان العالم العربي وزعمائه الذين كانوا يقودون في يوم من الأيام الخطاب المناهض لكيان الاحتلال الاسرائيلي في شوارع القاهرة وطرابلس وبغداد ودمشق وخاضوا عدة حروب مع هذا الكيان قد اصبحوا عاجزين منذ عدة عقود عن القيام بدورهم وباتوا يقفون في طابور التصالح مع هذا الكيان ومد جسور العلاقات.

واذا أمعن المرء النظر في التطورات والحقائق الجارية يجد بأن الملوك والزعماء العرب الذين اختاروا التقارب مع تل أبيب هم الذين يقمعون مطالب شعوبهم المحقة فكلما كان هذا الملك او الرئيس قمعيا أكثر كلما يتحرك بسرعة اكبر نحو التعاون الأمني مع الكيان الاسرائيلي، فهناك فرص وتهديدات مشتركة دفعت هذه الدول نحو الإرتماء في الحضن الاسرائيلي.

واذا أردنا شرح هذه التهديدات والفرص فهي كالتالي:

التهديدات

1- الأزمات الداخلية

تعتبر الازمات الداخلية أحد بواعث القلق الرئيسية لدى الأنظمة العربية والتي تدفعهم نحو مد جسور العلاقات مع الكيان الاسرائيلي وخاصة التعاون العسكري والأمني مع هذا الكيان للإستعانة به في التغلب على القوى الشعبية.   

2- الفوضى الإقليمية

ان الخطر الآخر الذي يهدد الأنظمة العربية وأدى في بعض الحالات الى سقوط رؤساء وملوك مستبدين هو انتشار الاضطرابات في المنطقة وقد أدى الضعف الأمني والإستخباري للتغلب على هذه الأزمات الى الإنجرار نحو التعاون العسكري والاستخباري مع الكيان الصهيوني للتستر على نقاط الضعف وكذلك التغلب على الازمات التي تهدد العروش.

 الفرص

1- احتواء ايران

 يعتبر هذا الأمر هاجسا لدى بعض الدول العربية وفي مقدتهم السعودية ويتخذه هؤلاء ذريعة لتحسين علاقاتهم مع تل ابيب والبدء بتعاون عسكري واستخباري مع كيان الاحتلال، فبعد هجمات 11 سبتمبر واحتلال العراق تهيأت الظروف لامتداد النفوذ الايراني في العالم العربي وتحرك بعض الدول العربية بقيادة السعودية لإحتواء ايران وعمدوا الى اطلاق مشاريع خبيثة مثل التخويف من الشيعة و ایران فوبیا.

2- الإنضمام للمنظومة الإستراتيجية الأمريكية    

بعد التمدد الأمريكي في الشرق الأوسط وخاصة تمدد الناتو نحو غرب آسيا تهيأت الظروف لتحسين العلاقات بين الانظمة العربية وتل أبيب، وتمارس واشنطن الضغوط ايضا على هذه الانظمة للانفتاح على التعاون الاقتصادي والعسكري والامني مع الكيان الصهيوني ليلعب هؤلاء دورا اكبر في المنظومة الاستراتيجية الامريكية في المنطقة، وسيؤدي ذلك الى تمتع هذه الأنظمة العربية بالدعم الاسرائيلي ايضا الى جانب الدعم الامريكي المقدم لهم للتغلب على أزماتهم الداخلية والإقليمية.  

ان هذه التهديدات والفرص بالاضافة الى التعاون الاقتصادي بين الأنظمة العربية والكيان الاسرائيلي أدى الى تغيير الخطاب العربي نحو الكيان الاسرائيلي وتحرك هذه الانظمة نحو توثيق العلاقات مع كيان الاحتلال ومن المحتمل ان تشهد الأعوام القادمة إنفتاحا عربيا رسميا أكبر على كيان الاحتلال الاسرائيلي.

 

 

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