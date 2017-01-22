قائد بالجيش الحرّ يدعو الى التعاون مع الجيش السوري

الوقت- دعا "أيمن العاسمي" عضو المجلس العسكري الأعلى لما يسمى الجيش السوري الحرّ يوم الاحد، الى التعاون مع القوات السورية في مواجهة الإرهاب.

وجاء موقف هذا الضابط الرفيع بعد 6 أعوام من حرب انهكت الدولة السورية، لاسيما بعد تفشي تنظيمات إرهابية على غرار داعش وجبهة النصرة.

وكشف الضابط في الجيش الحر عن إمكانية إلتحام الفصائل المعارضة المسلحة تحت راية واحدة من أجل مواجهة داعش والنصرة، مشيرا الى ضرورة التعاون مع القوات السورية في هذا السياق، لكي لاتبقى أي ذريعة لأي جهة خارجية بإرسال قوات الى سوريا لمواجهة الإرهاب.

وفي حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية" قال العاسمي: إن الذهاب إلى محادثات أستانة أمر محتوم وأنه لا يوجد أي ضغوط على الفصائل لا من جهات إقليمية أودولية لحضو ر المفاوضات.

وأضاف أن الوفود التي ستحضر الاجتماع يمثلون "العسكر" من الجانبين. مشيرا إلى أن المفاوضات ستبحث موضوع إيجاد نقاط مشتركة بين الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة في المستقبل.

ولفت العاسمي إلى أن روسيا تبدي اهتماما بوجود كتلة عسكرية وطنية موحدة في سوريا خاصة عندما أبدت اهتمامها بموضوع الفيلق الخامس وأن هناك توجها واستراتيجية جديدة تبحث في المستقبل هذا الموضوع.

وحول الفصائل الأخرى المسلحة الرافضة لمفاوضات أستانة، قال العاسمي إنه إذا ما وجد حل فإن كل هذه الفصائل ستذوب ويمكن إدماجها داخل المكونات الوطنية، مضيفا أن المشكلة تكمن في داعش.