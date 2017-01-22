سوريا تستعيد قرية صوران شمال شرقي حلب من داعش

الوقت- تمكن الجيش السوري، مساء السبت، من تطهير قرية صوران التابعة لمدينة إعزاز بحلب من عناصر تنظيم داعش الارهابي وسيطر على القرية بشكل كامل، مواصلا تقدمه في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وبحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري، بأن الجيش مستمر بالتقدم في ريف حلب الشمالي الشرقي، وسيطر على قرية صوران التي تبعد عن الحدود مع تركيا نحو 12 كيلومترا، لافتاً إلى أن عناصر الجيش تشتبك بقوة مع إرهابيي "داعش"، وقد فر معظم المسلحين باتجاه الشمال.

يذكر أن تنظيم داعش الارهابي دخل مناطق في حلب منذ حوالي ثلاثة أعوام، ومن حينها دخل الجيش السوري في قتال مرير مع عناصر التنظيم الإرهابيين.

ووفقا لآخر إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة أدى النزاع في سوريا إلى سقوط أكثر من 300 ألف ضحية وتشريد وتهجير ملايين السوريين داخلياً وإلى الدول المجاورة وأوروبا.