رأسية راموس تنقذ الريال من التعثر أمام ملقا

الوقت- تمكَّن نادي ريال مدريد الإسباني من التغلب على نادي ملقا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت على ملهب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

فالشوط الأول كان مُثيراً حيث ضغط في بدايته لاعبو ريال مدريد على مرمى الحارس الكاميروني كاميني مارتيني من أجل تسجيل هدف التقدم لكن الأخير وقف ببراعة أمام انفراد كريستيانو رونالدو نجم الميرينغي.

فيما قام لاعبو الضيوف بتحويل دفة الهجوم على مرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حارس الملكي ليقوموا بضرب القائم الأيسر له وتهديده في أكثر من مناسبة أُخرى تألق فيها الحارس وزاد عن مرماه ببسالة.

ونجح القائد والمُنقذ سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد في فك طلاسم دفاعات ملقا برأسية رائعة سكنت شباك الحارس كاميني في الدقيقة 35 بعد عرضية مُتقنة من الألماني توني كروس من ركلة ركنية.

وقد استمر الحال على ما هو عليه لبضع دقائق قبل أن يقوم المدافع الدولي الإسباني "راموس" من التوقيع على الهدف الثاني الخاص به والثاني للميرينغي أيضاً في الدقيقة 43 ولكن بالقدم تلك المرة من عرضية أُخرى متقنة لكروس لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين.

أما في الشوط الثاني فبدأ هادئاً بعض الشيء من قبل لاعبي الفريقين حتى قام خوانبي نجم ملقا بتسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 63 لتشتعل المواجهة بين الفريقين.

بعدها قام ريال مدريد بشن عدة هجمات خطيرة على مرمى الحارس الكاميروني للضيوف من أجل تسجيل الهدف الثالث، لكنه وقف ببراعة أمام تسديدات كريستيانو رونالدو ومعه القائم أيضاً.

وحافظ ريال مدريد على تقدمه في المباراة حتى نجح في الخروج بالفوز منها ليصل رصيده إلى النقطة 43 في الصدارة، بينما يتوقف رصيد ملقا عند النقطة 21 في المركز الثالث عشر.