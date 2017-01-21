قمة توتنهام ومانشستر سيتي تنتهي بالتعادل

الوقت- إنتهت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مساء اليوم بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ"، بملعب الإتحاد معقل الفريق الأول.
وقد جاءت أهداف مانشستر سيتي عن طريق الألماني ليروي ساني في الدقيقة 49، والهدف الثاني عن طريق البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 54.
أما أهداف الفريق اللندني توتنهام جاءت عن طريق الاعب الإنكليزي الشاب دالي ألي في الدقيقة 58، والهدف الثاني من الاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في الدقيقة 78.
وبهذا التعادل أحتل نادي مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 43 نقطة، بينما يحتل نادي توتنهام المركزك الثاني برصيد 46 نقطة خلف المصتدر تشيلسي.