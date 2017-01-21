ماهي شروط روسيا لإجلاء صواريخ إسكندر من كالينينغراد؟

الوقت- كشفت القيادة الروسية بعد تعرضها للعديد من الانتقادات الاوروبية والامريكية عن استحالة إجلاء صواريخ اسكندر الاستراتيجية من منطقة كالينينغراد في المرحلة الراهنة.

وأكدت القيادة الروسيّة ضرورة بقاء صواريخ الجيش الروسي في المنطقة المطلة على دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، طالما بقيت خطة إنشاء "الدرع" المضاد للصواريخ الروسية في أوروبا مطروحة للتنفيذ.

وقال ناطق الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية يوم السبت: من المستحيل إجلاء هذه الصواريخ من كالينينغراد في حين لا نعرف ما إذا كانت خطة إنشاء الدرع المضاد للصواريخ الروسية في أوروبا تُلغى.

ونشرت منظومات صواريخ "إسكندر" في منطقة كالينينغراد منذ اليوم الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول 2016، وهي منطقة تتاخم ثلاث دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي هي ليتوانيا ولاتفيا وبولندا. واضطرت روسيا إلى الإقدام على هذه الخطوة لمواجهة تكثيف حشود حلف الأطلسي (الناتو) في شرق أوروبا.