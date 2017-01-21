تعازي دولية لقائد الثورة والشعب الايراني بحادث بلاسكو المؤلم

الوقت- قدّم خلال اليومين السابقين العديد من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم تعازيهم لقائد الثورة والشعب الايراني، بضحايا انهيار مبنى "بلاسكو" التجاري بوسط طهران والذي راح ضحيته حوالي 25 شخصا 16 رجل إطفاء من بينهم، وحوالي 119 جريحا.

وكان أول المعزّين الرئيس السوري بشار الأسد، الذي بعث ببرقية الى رئيس الجمهورية حسن روحاني قدم فيها التعازي بضحايا انهيار المبنى.

وأعرب الرئيس الاسد في برقيته عن أحر التعازي باسمه وباسم الشعب السوري للرئيس روحاني والى الشعب الإيراني الصديق وأسر الضحايا سائلا الله عز وجل ان يتغمد ارواح الضحايا برحمته ورضوانه وان يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل وان يجنب الجمهورية الاسلامية الإيرانية من كل مكروه.

هذا وعزّى رئيس الائتلاف الوطني العراقي "السيد عمار الحكيم" قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني اثر وقوع حادث الحريق وانهيار مبنى بلاسكو المؤلم في طهران.

كما بعث الرئيس اللبناني ميشال عون ببرقية الى رئيس الجمهورية حسن روحاني، عزّاه فيها باستشهاد الإطفائيين الذين قضوا نحبهم خلال عمليات الانقاذ جرّاء انهيار المبنى.

من جهته بعث الرئيس الاذربيجاني "إلهام عليف" ببرقية الى نظيره الايراني الرئيس حسن روحاني، قدم فيها تعازيه بضحايا حادث الانهيار.

الى ذلك بعث مساعد رئیس الوزراء وزیر خارجیة سلوفینیا "كارل فیكتور اریاوتس"، برقیة الى وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف، اعرب فیها عن الأسف لحادث الانهیار.

من ناحيته عزّى رئيس الوزراء الباكساني "محمد نواز شريف" ايران حكومة وشعبا بحادث اندلاع النيران وانهيار مبنى بلاسكو في طهران يوم الخميس. معربا عن اسف باكستان حكومة و شعبا لمصرع عدد من رجال الاطفاء و المدنيين إثر الحادث.

تعازي تركيا لايران

وعلى الجانب التركي بعث الرئيس رجب طيب اردوغان برقية الى نظيره الايراني حسن روحاني، معزيا بمصرع العديد من المواطنين الايرانيين في حادث انهيار مبنى بلاسكو.

كما بعث رئيس الوزراء التركي بن علي يليدريم برقية تعزية الى النائب الاول للرئيس الايراني "اسحاق جهانغيري" بهذا الحادث.

ومن جانبه وجه وزير الخارجية التركي "مولود جاووش اوغلو" برقية الى نظيره الايراني محمد جواد ظريف، معزيا بالحادث.

كما أعرب كبار المسؤولين الاتراك، عن المواساة والتعاطف مع المسؤولين والشعب الايراني خاصة ذوي الضحايا، متمنين للجرحى العافية والسلامة.

ارمينيا وجورجيا تعزيان

هذا وعزّى الرئيس الارميني "سيريج سركسيان" الرئيس روحاني بمقتل عدد من رجال الاطفاء في حادث حريق انهيار المبنى، معربا عن حزنه العميق.

وأما رئيس البرلمان الجورجي "ايراكلي كوبا خدزه" فقد بعث برقية الى نظيره الايراني "علي لاريجاني" قدم فيها التعازي بضحايا حادث الحريق.

من جهتها أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في رسالة بعثها ممثل الحركة في إيران "خالد القدومي" عن تعازيها بوفاة عدد من رجال الاطفاء في الحادث المؤسف لبرج بلاسكو.

الخارجية الفرنسية تواسي ذوي ضحايا الحادث

وعلى الجانب الأوروبي أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن مواساتها لذوي ضحايا مبنى بلاسكو. وذكر البيان نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني: لقد تسبب الحريق وانهيار مبنى بلاسكو بوقوع الكثير من الضحايا وخاصة بين رجال الإطفاء وأن الشعب الفرنسي يعبر عن تضامنه مع الشعب الايراني في هذه المحنة.

الحصيلة النهائية.. 119 جريحا و25 مفقودا

من ناحية أخرى كشفت منظمة الطوارئ بطهران عن الحصيلة النهائية للأضرار التي خلّفها انهيار مبنى بلاسكو، فقد بلغ عدد الجرحى في الحادث 119 شخصا، تم نقل 37 منهم الى المستشفى مازال 4 منهم راقدين فيها وعولج 82 شخصا اخر في مكان الحادث.

وتواصل فرق الإنقاذ عملية إزالة انقاض مبنى "بلاسكو" التجاري بطهران الذي اشتعلت النيران فيه وانهار ظهر الخميس، وكذلك البحث عن احياء محتملين رغم ضآلة ذلك.

وكانت قد اندلعت النيران نحو الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش) من يوم الخميس الماضي في الطوابق العليا لمجمع او مبنى "بلاسكو" التجاري القديم والمعروف الواقع وسط العاصمة طهران.