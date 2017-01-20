موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 23 ربيع الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

أمريكا تعود الى العراق من جديد عبر بوابة أربيل والأكراد هم الضحية!

أمريكا تعود الى العراق من جديد عبر بوابة أربيل والأكراد هم الضحية! تعود أمريكا الى العراق من خلال بوابة أربيل عبر إنشاء أكبر قنصلية لها في المنطقة. وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الخطوة.

العلاقات الإيرانية السورية: علاقاتٌ مبدئية أبعد من المصالح السياسية والعسكرية أن تطور العلاقات بين إيران وسوريا تعبيرٌ عن تعاظم الدور الإيراني ونجاحه في قيادة الحلول السياسية من جهة، وشهادة انتصارٍ للطرف السوري الذي استطاع تخطي التحديات لا سيما الأزمة السورية.

لعبة مصر الذكيّة مع السعوديّة! الوقت- لم يعد الخلاف السعودية المصري سحابة صيف. يبدو أن هناك قناعة راسخة لدى الجانبين على المضي بمواقفهما حتّى النفس الأخير. بالأمس قطعت المحكمة الإدارة المصرية العليا الشكّ باليقين حول قرار مصر "القضائي"

خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها أكد معاون رئيس مركز النور للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد زارعان إن المحادثات السياسية ينبغي أن تكون مكملة لاستراتيجية المقاومة وليست بديلاً عنها لوضع حد للأزمة السورية والتصدي للإرهاب في المنطقة.

خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة أكد الدكتور محمد علي مهتدي بأن من مصلحة روسيا والصين دعم محور المقاومة في المنطقة لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية، واصفاً في الوقت نفسه موقف تركيا إزاء الأزمة السورية بأنه تكتيكي.

أخبار

مقتل 60 ارهابياً من تنظيم داعش بمعارك مع قوات الحشد الشعبي غرب الموصل

مقتل 60 ارهابياً من تنظيم داعش بمعارك مع قوات الحشد الشعبي غرب الموصل

الوقت- أعلنت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، أنها تمكنت من 60 ارهابيا من تنظيم داعش واحرقت اكثر من 20 آلية لهم في المعارك التي تخضوها غرب الموصل.

الجيش السوري يتقدم في منطقة المقابر بمدينة دير الزور بعد اشتباكات عنيفة الوقت- واصل الجيش السوري تصديه للهجوم العنيف الذي يشنه تنظيم داعش الارهابي على مدينة دير الزور، وتمكن الجيش و بالتعاون مع القوات الرديفة، اليوم الجمعة، من التقدم في منطقة المقابر بالمدينة بعد تكبيد ارهابيي التنظيم الارهابي خسائر كبيرة بالافراد والعتاد.

بالصور ملك البحرين يرسل "هدية انسانية" غير متوقعة لأمهات الشهداء الثلاثة! بالصور ملك البحرين يرسل "هدية انسانية" غير متوقعة لأمهات الشهداء الثلاثة!

مظاهرات حاشدة في امريكا ضد ترامب مع بدء مراسم تنصيبه+صور الوقت- بالتوازي مع بدء مراسم تنصيب الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب، تظاهر آلاف الأمريكيين في نيويورك للتعبير عن غضبهم من إدارةترامب القادمة، في ظل اجراءات أمنية غير مسبوقة ادى لتحويل العاصمة واشنطن إلى ثكنة عسكرية.

وول ستريت جورنال: واشنطن تريد تشكيل "قوة عربية" لمحاربة داعش في الرقة الوقت- كشف عدد من المسؤولين الأمريكيين أن واشنطن تسعى لتشكيل قوة عربية قوامها 23 ألف مقاتل من أجل محاربة تنظيم "داعش" في الرقة.

تركيا: تسوية الأزمة السورية بدون الأسد أمر غير واقعي الوقت- أكد نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شمشيك، أن بلاده تعتبر أن تسوية الأزمة السورية بدون الرئيس السوري بشار الأسد، تعد في الوقت الراهن، أمرا غير واقعي.

بالفيديو و الصور اشتباك "نسائي" داخل البرلمان التركي!

تنظيم داعش يدمر واجهة المسرح الروماني في مدينة تدمر السورية+صور الوقت- قالت مصادر محلية من داخل مدينة تدمر الأثرية وسط سوريا، أن تنظيم داعش الارهابي قام بتدمير واجهة المسرح الروماني والتترابيلون في مدينة تدمر الاثرية.

بالخريطة المفصلة..التطورات الميدانية بمدينة دير الزور في الأسبوع الثاني من المعارك العنيفة الوقت- للأسبوع الثاني على التوالي، واصل الجيش السوري تصديه للهجوم الذي ينفذه تنظيم داعش على مواقعه في محيط مطار دير الزور العسكري و احياء مدينة دير الزور .

آية الله خامنئي يوجه رسالة مهمة لاتحاد التجمعات الطلابية الاسلامية في اوروبا الوقت- أكد آية الله السيد علي خامنئي، الشباب والطلبة كالمحرك القوي الذي يعين الانسان على تحقيق تطلعاته السامية، قائلا، ينتظر منكم ايها الاعزاء التأثير على البيئة التي تحيط بكم.

الأمم المتحدة: مستویات الفقر في السعودية تثير الصدمة الوقت- اعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب ألستون، عن صدمته من مستوى الفقر في بعض مناطق السعودية، داعياً السلطات السعودية للسماح للنساء بالقيادة وإصلاح نظام ولاية الرجل على المرأة.

نائب رئيس الأركان الإسرائيلي يلتقي مسؤولين عرب في بروكسل الوقت- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الجنرال يائير غولان، نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، التقى في بروكسل رؤساء أركان دول عربية على هامش مؤتمر لحلف الناتو.

ترامب يطلق سلسلة وعود داخلية للشعب الأمريكي قبيل حفل التنصيب الوقت- وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خلال خطاب ألقاه في واشنطن، قبيل ساعات من تنصيبه الامريكيين بتغير الواقع السياسي ورفع سقف الحريات في أمريكا.

دي ميستورا: مفاوضات أستانا تسعى لتثبيت نظام وقف إطلاق النار الوقت- قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن مفاوضات الاستانة المزمع عقدها في الـ23 من الشهر الحالي ستكون طويلة ولن تكون هناك إمكانيات للمغادرة بشكل سريع هذه المرة.

الامارات توجه صفعة للسعودية في قضية تيران و صنافير! الامارات توجه صفعة للسعودية في قضية تيران و صنافير!

تعليق العمليات العسكرية في غامبيا لاعطاء فرصة أخيرة للرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع الوقت- أعلنت الجيش السنغالي مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس)، تعليق عملياتها العسكرية التي اطلقتها مساء الخميس، لإجبار الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع على تسليم السلطة، و لدعم الرئيس المنتخب أداما بارو الذي أدي اليمين الدستورية في سفارة بلاده في السنغال.

التيار الصدري يدعو لتظاهرات غاضبة يوم الجمعة أمام السفارة البحرينية في بغداد الوقت- دعا التيار الصدري في العراق، اليوم الخميس، الشعب العراقي الى الخروج بتظاهرات "غاضبة" يوم غد الجمعة، أمام السفارة البحرينية ببغداد، تنديداً بسياسة القمع التي ينتهجها النظام البحريني بحق المعارضين، و احتجاجاً على "الإساءات المتكررة" التي تقوم بها حكومة البحرين ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

داعش يكرر مجزرة المدرج الأثري في تدمر ويعدم 12 سورياً الوقت- في تكرار لمجزرته التي ارتكبها عام 2015، أعدم تنظيم داعش الارهابي 12 شخصا على الأقل في مدينة تدمر الأثرية بسوريا، بعد أن تمكن من احتلالها في ديسمبر الماضي.

الأمم المتحدة تشيد بالتزام إيران بمبادئ الاتفاق الخاص ببرنامجها النووي الوقت- أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، أن إيران ملتزمة بمبادئ الاتفاق الخاص ببرنامجها النووي والمبرم بينها وبين "مجموعة 5 + 1".

الرئيس الأسد: ليس لدينا توقعات من مؤتمر أستانا، والتركيز سيتم على وقف إطلاق النار الوقت- أكد الرئيس السوري بشار الأسد إنه ليست للحكومة السورية أي توقعات، من مؤتمر أستانا، معرباً في الوقت ذاته عن آمله أن يشكل المؤتمر منبرا للحديث "حول كل شيء" ولا سيما تثبيت وقف اطلاق النار.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بالصور ملك البحرين يرسل "هدية انسانية" غير متوقعة لأمهات الشهداء الثلاثة!

ترامب يطلق سلسلة وعود داخلية للشعب الأمريكي قبيل حفل التنصيب

نقل إرهابيي سوريا الى اليمن .. الغايات والتداعيات

الامارات توجه صفعة للسعودية في قضية تيران و صنافير!

بالفيديو و الصور اشتباك "نسائي" داخل البرلمان التركي!

آية الله خامنئي يوجه رسالة مهمة لاتحاد التجمعات الطلابية الاسلامية في اوروبا

بالخريطة المفصلة..التطورات الميدانية بمدينة دير الزور في الأسبوع الثاني من المعارك العنيفة

تنظيم داعش يدمر واجهة المسرح الروماني في مدينة تدمر السورية+صور

ترامب يؤدي اليمن الدستورية كرئيساً لأمريكا، ويدشن في أول خطاباته رؤية "أمريكا أولاً"+صور وفیديو

نائب رئيس الأركان الإسرائيلي يلتقي مسؤولين عرب في بروكسل

لماذا يحاول ترامب حشد دول المنطقة ضد إيران؟

تساؤلات برسم موقع "الجزيرة": لماذا أصبحتم موقع الفتنة الأول؟

مظاهرات حاشدة في امريكا ضد ترامب مع بدء مراسم تنصيبه+صور

دي ميستورا: مفاوضات أستانا تسعى لتثبيت نظام وقف إطلاق النار

الانقسامات الاجتماعية وأزمة الأمن القومي في تركيا

الامارات توجه صفعة للسعودية في قضية تيران و صنافير!

مسؤول سعودي: هكذا سترد السعودية على مصر بعد قرار تيران و صنافير!

لعبة مصر الذكيّة مع السعوديّة!

هذا ما تضمنته رسالة الجبير السرية الى ترامب!

البحرين تنفذ حكم إعدام 3 معارضين.. والشارع على شفا الاشتعال

نائبة أمريكية ديمقراطية تزور سوريا بشكل سري؟

نجل القذافي يكشف اسرار خطيرة عن اختفاء الامام موسى الصدر

"النصرة" تتآكل من الداخل في إدلب

ردود أفعال داخلّية وإقليمية ودولية على إعدام الشبان الثلاثة في البحرين

بالفيديو والصور...حکم المحکمة المصریة حول مصریة تیران وصنافیر یشعل مواقع التواصل الاجتماعي والشارع

بالصور ملك البحرين يرسل "هدية انسانية" غير متوقعة لأمهات الشهداء الثلاثة!

هكذا اعتقلت تركيا منفذ هجوم ملهى اسطنبول

حكم تاريخي في مصر: جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وموجة فرح عارمة في الشارع المصري بعد القرار +صور وفيديو

الأمم المتحدة: مستویات الفقر في السعودية تثير الصدمة

في دليل على انهيار التنظيم، الارهابي ابو البغدادي يسحب لقب "الامير" من قيادات الموصل

داعش يبث فيديو جديد لعمليات اجرامية يقوم بها أطفال أسماهم "أشبال الخلافة"

بوتين يوضّح سبب انعدام الحراسة وقت قتل السفير

بالفيديو.. هكذا أرسل والدا فاطمة وأختها طفلتيهما لتفجير نفسيهما في دمشق

بالصور ملك البحرين يرسل "هدية انسانية" غير متوقعة لأمهات الشهداء الثلاثة!

هذا ماكان يفعله المسلحون لنساء أحياء حلب الشرقية!

معلومات جديدة و مهمة عن مهاجم ملهى إسطنبول.. هذا ما فعله بالضحاية قبل قتلهم!

ما السبب وراء قصف طائرات الكيان الاسرائيلي لمطار المزة في دمشق؟ (فيديو)

الخارجية الروسية: أمريكا طردت 96 مواطناً روسياً من أراضيها

فيصل القاسم مذيع الجزيرة: لم نستطع اسقاط الرئيس الاسد ولكن دمرنا سوريا وليبنها ان استطاع

"بابا نويل" إرهابي منفذ هجوم ملهى اسطنبول وشهود يروون ماحصل

الاندبندنت: حلم السعودية بان تصبح قوة عالمية في العالم العربي والاسلامي ذهب ادراج الرياح

بالفيديو...النيران تلتهم مجمع مصافي النفط في حيفا عقب انفجار كبير

رداً على محاولات عزلها عربياً: مصر نحو دورٍ إقليميٍ فاعل وعبر الشراكة مع العراق

بالصور وصول منفذ عملية الملهى الليلي في اسطنبول الى الرقة!

ضابط سعودي ينشق عن جيش المملكة.. ماهو السبب؟

ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
New node

New node

alwaght.com
أخبار

مقتل 60 ارهابياً من تنظيم داعش بمعارك مع قوات الحشد الشعبي غرب الموصل

الجمعة 22 ربيع الثاني 1438
 
 
 
 
 
مقتل 60 ارهابياً من تنظيم داعش بمعارك مع قوات الحشد الشعبي غرب الموصل

مواضيع ذات صلة

العراق: مقتل أكثر من 400 ارهابي من داعش منذ انطلاق معركة الموصل

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلنت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، أنها تمكنت من 60 ارهابيا من تنظيم داعش واحرقت اكثر من 20 آلية لهم في المعارك التي تخضوها غرب الموصل.

وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان ، ان "قوات الحشد الشعبي اللواء الثاني خاضت معارك عنيفة اسفرت عن قتل 60 داعشيا وحرق اكثر من 20 آلية لهم في قرية النزارة بالموصل".

كذلك وجه الطيران الحربي العراقي، بحسب بيان لخلية الإعلام الحربي ضربات موجعة للتنظيم الارهابي في قريتي (عداي واصليبي) ضمن المحور الغربي من العمليات، مما أسفر عن قتل عشرات المسلحين وتدمير ثماني عجلات مختلفة، اثنتان منها مفخختان، إضافة الى حرق عجلة حمل تحمل أسلحة وأعتدة مختلفة.

ويشارك عشرات الآلاف من القوات العراقية في معركة تحرير الموصل، التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بمشاركة قوات الجيش والشرطة، مدعومين بقوات من الحشد الشعبي إلى جانب قوات البيشمركة، واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة تنظيم داعش الارهابي، كما تمكنت من تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل بشكل كامل.

ArabicAlwaght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الحشد العراق الموصل الارهاب

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

الهجوم الشرس والاعتداء الغاشم للصهاينة على بلدة أم حيران
عرض عسكرى ضخم لنساء الیمن فى صنعاء
موجة فرح عارمة في الشارع المصري بعد حكم المحكمة الإدارية بمصریة تيران وصنافير
استمرار المظاهرات في البحرين
الهجوم الشرس والاعتداء الغاشم للصهاينة على بلدة أم حيران

الهجوم الشرس والاعتداء الغاشم للصهاينة على بلدة أم حيران

معارضون سوريون يشاركون بمؤتمر في الكيان الاسرائیلي
مسيرات تشييع رمزية حاشدة للشهداء الثلاثة في البحرين
بالفيديو...القضاء المصري يؤكد أن تيران وصنافير مصريتان
دخول الجيش السوري إلى أطراف بلدة عين الخضرة في منطقة وادي بردى