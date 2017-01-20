مقتل 60 ارهابياً من تنظيم داعش بمعارك مع قوات الحشد الشعبي غرب الموصل

الوقت- أعلنت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، أنها تمكنت من 60 ارهابيا من تنظيم داعش واحرقت اكثر من 20 آلية لهم في المعارك التي تخضوها غرب الموصل.

وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان ، ان "قوات الحشد الشعبي اللواء الثاني خاضت معارك عنيفة اسفرت عن قتل 60 داعشيا وحرق اكثر من 20 آلية لهم في قرية النزارة بالموصل".

كذلك وجه الطيران الحربي العراقي، بحسب بيان لخلية الإعلام الحربي ضربات موجعة للتنظيم الارهابي في قريتي (عداي واصليبي) ضمن المحور الغربي من العمليات، مما أسفر عن قتل عشرات المسلحين وتدمير ثماني عجلات مختلفة، اثنتان منها مفخختان، إضافة الى حرق عجلة حمل تحمل أسلحة وأعتدة مختلفة.

ويشارك عشرات الآلاف من القوات العراقية في معركة تحرير الموصل، التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بمشاركة قوات الجيش والشرطة، مدعومين بقوات من الحشد الشعبي إلى جانب قوات البيشمركة، واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة تنظيم داعش الارهابي، كما تمكنت من تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل بشكل كامل.