تركيا: تسوية الأزمة السورية بدون الأسد أمر غير واقعي

الوقت- أكد نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شمشيك، أن بلاده تعتبر أن تسوية الأزمة السورية بدون الرئيس السوري بشار الأسد، تعد في الوقت الراهن، أمرا غير واقعي.

واضاف شمشيك في تصريحات له، الجمعة 20 يناير/كانون الثاني، خلال مشاركته في منتدى دافوس: "فيما يخص موقفنا نعتبر أن الأسد يتحمل مسؤولية مباشرة عن معاناة الشعب السوري ومآسيه، لكن يجب أن نكون براغماتيين، وأن ننطلق من الواقع. فالوقائع على الأرض تغيرت جذريا، ولذلك لا يمكن لتركيا أن تواصل الإصرار على تسوية الأزمة السورية بدون الأسد. إنه أمر غير واقعي."

وتابع المسؤول التركي قائلا: "أعتقد أن علينا أن نتعامل مع ما يوجد لدينا، في هذا السياق تلعب روسيا وإيران وتركيا دورا كبيرا"، معتبراً أنه في حال التوصل إلى تسوية مستقرة في سوريا، لن تكون هناك ضرورة لفرض مناطق حظر طيران فوق سوريا.

وأوضح قائلا: "إذا كنا نتحدث عن اللاعبين الرئيسيين الذين يتعاملون مع بعضهم البعض في أراضي سوريا ويتحدثون عن وقف إطلاق النار، شريطة أن لا نعود إلى النزاع الفعلي، فأعتقد أنني لن أدعم هذه الفكرة (فرض مناطق حظر طيران)".

من جانبه أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" إن المفاوضات السورية في أستانا، الاثنين المقبل، ستهدف بالدرجة الأولى، إلى تثبيت الهدنة في سوريا والمساهمة في إطلاق حوار مباشر بين طرفي النزاع السوري في جنيف.