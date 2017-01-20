نقل إرهابيي سوريا الى اليمن .. الغايات والتداعيات

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  الجمعة 22 ربيع الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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أمريكا تعود الى العراق من جديد عبر بوابة أربيل والأكراد هم الضحية!

أمريكا تعود الى العراق من جديد عبر بوابة أربيل والأكراد هم الضحية! تعود أمريكا الى العراق من خلال بوابة أربيل عبر إنشاء أكبر قنصلية لها في المنطقة. وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الخطوة.

العلاقات الإيرانية السورية: علاقاتٌ مبدئية أبعد من المصالح السياسية والعسكرية أن تطور العلاقات بين إيران وسوريا تعبيرٌ عن تعاظم الدور الإيراني ونجاحه في قيادة الحلول السياسية من جهة، وشهادة انتصارٍ للطرف السوري الذي استطاع تخطي التحديات لا سيما الأزمة السورية.

لعبة مصر الذكيّة مع السعوديّة! الوقت- لم يعد الخلاف السعودية المصري سحابة صيف. يبدو أن هناك قناعة راسخة لدى الجانبين على المضي بمواقفهما حتّى النفس الأخير. بالأمس قطعت المحكمة الإدارة المصرية العليا الشكّ باليقين حول قرار مصر "القضائي"

خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها أكد معاون رئيس مركز النور للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد زارعان إن المحادثات السياسية ينبغي أن تكون مكملة لاستراتيجية المقاومة وليست بديلاً عنها لوضع حد للأزمة السورية والتصدي للإرهاب في المنطقة.

خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة أكد الدكتور محمد علي مهتدي بأن من مصلحة روسيا والصين دعم محور المقاومة في المنطقة لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية، واصفاً في الوقت نفسه موقف تركيا إزاء الأزمة السورية بأنه تكتيكي.

أخبار

تنظيم داعش يدمر واجهة المسرح الروماني في مدينة تدمر السورية+صورة

تنظيم داعش يدمر واجهة المسرح الروماني في مدينة تدمر السورية+صورة

الوقت- قالت مصادر محلية من داخل مدينة تدمر الأثرية وسط سوريا، أن تنظيم داعش الارهابي قام بتدمير واجهة المسرح الروماني والتترابيلون في مدينة تدمر الاثرية.

بالخريطة المفصلة..التطورات الميدانية بمدينة دير الزور في الأسبوع الثاني من المعارك العنيفة الوقت- للأسبوع الثاني على التوالي، واصل الجيش السوري تصديه للهجوم الذي ينفذه تنظيم داعش على مواقعه في محيط مطار دير الزور العسكري و احياء مدينة دير الزور .

آية الله خامنئي يوجه رسالة مهمة لاتحاد التجمعات الطلابية الاسلامية في اوروبا الوقت- أكد آية الله السيد علي خامنئي، الشباب والطلبة كالمحرك القوي الذي يعين الانسان على تحقيق تطلعاته السامية، قائلا، ينتظر منكم ايها الاعزاء التأثير على البيئة التي تحيط بكم.

الأمم المتحدة: مستویات الفقر في السعودية تثير الصدمة الوقت- اعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب ألستون، عن صدمته من مستوى الفقر في بعض مناطق السعودية، داعياً السلطات السعودية للسماح للنساء بالقيادة وإصلاح نظام ولاية الرجل على المرأة.

نائب رئيس الأركان الإسرائيلي يلتقي مسؤولين عرب في بروكسل الوقت- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الجنرال يائير غولان، نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، التقى في بروكسل رؤساء أركان دول عربية على هامش مؤتمر لحلف الناتو.

ترامب يطلق سلسلة وعود داخلية للشعب الأمريكي قبيل حفل التنصيب الوقت- وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خلال خطاب ألقاه في واشنطن، قبيل ساعات من تنصيبه الامريكيين بتغير الواقع السياسي ورفع سقف الحريات في أمريكا.

دي ميستورا: مفاوضات أستانا تسعى لتثبيت نظام وقف إطلاق النار الوقت- قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن مفاوضات الاستانة المزمع عقدها في الـ23 من الشهر الحالي ستكون طويلة ولن تكون هناك إمكانيات للمغادرة بشكل سريع هذه المرة.

الامارات توجه صفعة للسعودية في قضية تيران و صنافير! الامارات توجه صفعة للسعودية في قضية تيران و صنافير!

تعليق العمليات العسكرية في غامبيا لاعطاء فرصة أخيرة للرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع الوقت- أعلنت الجيش السنغالي مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس)، تعليق عملياتها العسكرية التي اطلقتها مساء الخميس، لإجبار الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع على تسليم السلطة، و لدعم الرئيس المنتخب أداما بارو الذي أدي اليمين الدستورية في سفارة بلاده في السنغال.

التيار الصدري يدعو لتظاهرات غاضبة يوم الجمعة أمام السفارة البحرينية في بغداد الوقت- دعا التيار الصدري في العراق، اليوم الخميس، الشعب العراقي الى الخروج بتظاهرات "غاضبة" يوم غد الجمعة، أمام السفارة البحرينية ببغداد، تنديداً بسياسة القمع التي ينتهجها النظام البحريني بحق المعارضين، و احتجاجاً على "الإساءات المتكررة" التي تقوم بها حكومة البحرين ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

داعش يكرر مجزرة المدرج الأثري في تدمر ويعدم 12 سورياً الوقت- في تكرار لمجزرته التي ارتكبها عام 2015، أعدم تنظيم داعش الارهابي 12 شخصا على الأقل في مدينة تدمر الأثرية بسوريا، بعد أن تمكن من احتلالها في ديسمبر الماضي.

الأمم المتحدة تشيد بالتزام إيران بمبادئ الاتفاق الخاص ببرنامجها النووي الوقت- أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، أن إيران ملتزمة بمبادئ الاتفاق الخاص ببرنامجها النووي والمبرم بينها وبين "مجموعة 5 + 1".

الرئيس الأسد: ليس لدينا توقعات من مؤتمر أستانا، والتركيز سيتم على وقف إطلاق النار الوقت- أكد الرئيس السوري بشار الأسد إنه ليست للحكومة السورية أي توقعات، من مؤتمر أستانا، معرباً في الوقت ذاته عن آمله أن يشكل المؤتمر منبرا للحديث "حول كل شيء" ولا سيما تثبيت وقف اطلاق النار.

ترامب: لم ولن انس وعدي لاسرائيل بنقل السفارة الى القدس الوقت- أكد الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب انه لم ولن ينسى وعده لاسرائيل بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس، مشيرا الى انه سيباشر العمل فورا لتعزيز العلاقات مع الكيان الاسرائيلي فور توليه المنصب.

بالصور والفيديو.. لحظة انهيار برج "بلاسكو" التجاري وسط طهران الوقت- انهار برج "بلاسكو" التجاري الشهير وسط العاصمة الايرانية طهران، بعد حريق ضخم شب فيه صباح اليوم الخميس مما اسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين أغلبهم من رجال الاطفاء والانقاذ الذين حوصروا تحت الانقاض.

معارض بحريني: سجناء البحرين يتعرضون للتعذيب على أيدي مرتزقة من الأردن وباكستان وميليشيات البعث العراقي الوقت- كشف المعارض البحريني، هاشم الموسوي، أن نظام آل خليفة استعان ببعض بقايا حزب البعث المنحل في العراق و مرتزقة من باكستان والأردن لتعذيب سجناء الرأي في المعتقلات البحرينية.

أوباما يحذر من "تفجير الوضع" في حال نقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة الوقت- أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في آخر مؤتمر صحفي له كرئيس الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني،أن نقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة من شأنه أن يؤدي إلى "تفجير" الوضع في المنطقة، مشدداً على أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد للسلام.

داعش يخلّف أحقاده في الموصل ويضرم النيران ببئر نفط الوقت- أضرم تنظيم داعش الإرهابي اليوم الخميس النيران في بئر نفط "القيارة" قبل فراره من الجيش العراقي، وتحاول قوات الدفاع المدني اخماد النيران.

إذاعة الاحتلال تطرد مذيعة تعاطفت مع الفلسطينيين الوقت- قامت (غالى تساهال) إذاعة قوات الاحتلال بطرد مذيعة الأخبار العاملة في المحطة حن المليح، بعد أن نشرت "بوست" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أيدت فيه عملية دهس عناصر الشرطة التي وقعت الأربعاء، أثناء عملية هدم عشرات المنازل في قرية أم الحيران في النقب.

المالكي يوجّه صفعة لكيري: داعش صنيعة إدارة أوباما الوقت- رد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقية نوري المالكي، مساء الأربعاء، على تصريحات جون كيري التي اتهمه فيها بإضعاف الحكومة والتسبب بتمدد تنظيم "داعش" الارهابي، مشيرا إلى أن التنظيم "صنيعة" إدارة رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته باراك أوباما.

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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

نقل إرهابيي سوريا الى اليمن .. الغايات والتداعيات

الجمعة 22 ربيع الثاني 1438
 
 
 
 
 
نقل إرهابيي سوريا الى اليمن .. الغايات والتداعيات

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الوقت – قبل اسابيع من الان اعلن اللواء محمد انور محمد البشري وهو مسؤول استخباراتي يمني في صنعاء ان السعودية قامت بارسال مئة وسبعة وخمسين ارهابيا مأجورا من سوريا الى اليمن وان هؤلاء وصلوا مطار عدن على متن طائرة تركية موضحا ان الارهابيين هم من داعش وجبهة النصرة وهم فارون من حلب.

وهناك سيناريوهات محتملة تقف وراء هذه العملية التي تأتي في اعقاب الهزائم السعودية في الخارج والداخل والتي تأتي بالتنسيق بين الرياض وأنقرة وترمي الى نقل الارهابيين المهزومين في سوريا الى الأماكن المتوترة الأخرى مثل ليبيا واليمن ولبنان وسيناء المصرية، وفي المرحلة الاولى تم نشر قسم من هؤلاء الارهابيين في عدة محافظات يمنية فيما نجح تنظيم القاعدة ايضا في السيطرة على زنجبار عاصمة محافظة أبين وهذا يفسح المجال امام تحرك اكبر للارهابيين.  

أسباب نقل الإرهابيين الى أماكن أخرى

يواجه الارهابيون عدة خيارات بعد هزائمهم في اماكن انتشارهم فإما العودة الى بلدانهم الأصلية وإما الإنتشار في المناطق النائية او تسليم انفسهم واما الانشقاق وتشكيل جماعات مسلحة تحت مسميات أخرى أو الذهاب الى الدول المضطربة الأخرى كما فعل تنظيم القاعدة بعد الهزيمة في افغانستان ونظرا للظروف السائدة الان يبدو ان الارهابيين اختاروا الذهاب الى البلدان الأخرى ومنها اليمن الذي يشكل بيئة مناسبة لانتشارهم فهذا البلد يشهد حربا وعدوانا خارجيا ايضا وليست فيه حكومة قوية ويسهل الحصول فيه على السلاح ويسود فيه الانقسام ويتفشى فيه الفقر الاقتصادي والثقافي ويعاني من فراغ أمني وسياسي وهذا يسهل عملية نقل الارهابيين من سوريا والعراق الى اليمن.

تداعيات نقل الارهابيين الى اليمن

تحاول السعودية زيادة عدد الارهابيين في اليمن بالتنسيق مع تركيا لاستخدامهم في وجه انصارالله والقوى الثورية اليمنية لكن الرياض تريد ان تكون هذه العملية تحت السيطرة ولاينقلب هؤلاء الارهابيون عليها مستقبلا.

ان ادخال هؤلاء الارهابيين الى اليمن مهما تكن أسبابه فإنه سيزيد من تفاقم الاوضاع الأمنية والفوضى وسيعقد الأزمة اليمنية، وهكذا تريد السعودية الانتقام من اليمنيين بسبب خيبتها هناك، ومن جهة أخرى يمكن ان يؤدي ادخال الارهابيين الى اليمن الى عرقلة عمل المؤسسات السياسية اليمنية مثل حكومة الانقاذ الوطني والمجلس السياسي الاعلى ويوجد خلافات بين أنصارالله وعلي عبدالله صالح حول كيفية مواجهة الارهابيين وهذا سيضر بالحكومة اليمنية في صنعاء.    

ان السعودية قد غيرت وجهة المعارك في اليمن نحو المناطق الشمالية ومناطق انتشار انصارالله ليكون الارهابيين أداة ضغط على الشعب اليمني وانصارالله، ان السعودية العاجزة عن الدخول الى شمال اليمن خلال 22 شهرا من العدوان تسعى اليوم الى تقوية الارهابيين وتجهيزهم لتحقيق انجاز ما في شمالي اليمن بعد عجزها عن تحقيق انجازات في باقي المناطق، كما ان الرياض التي تشعر بخطر صواريخ انصارالله تريد اسقاط هذه الورقة من يد انصارالله عبر نشر الارهابيين على حدودها الجنوبية.  

لقد استخدمت السعودية عدة جماعات واتبعت عدة اساليب لتأمين حدودها الجنوبية لكن من دون جدوى، فهي تارة لجأت الى ارهابيي القاعدة وتارة زادت قواتها هناك والان تظن الرياض بانها تستطيع القيام بخطوة ما اذا نشرت هؤلاء الارهابيين المستقدمين في شمال اليمن وجنوب السعودية ومن ثم احداث تغيير في ساحة المعارك في اليمن.   

 

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اليمن السعودية الارهابيين

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