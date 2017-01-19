لماذا يحاول ترامب حشد دول المنطقة ضد إيران؟

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  الجمعة 22 ربيع الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

أمريكا تعود الى العراق من جديد عبر بوابة أربيل والأكراد هم الضحية!

أمريكا تعود الى العراق من جديد عبر بوابة أربيل والأكراد هم الضحية! تعود أمريكا الى العراق من خلال بوابة أربيل عبر إنشاء أكبر قنصلية لها في المنطقة. وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الخطوة.

العلاقات الإيرانية السورية: علاقاتٌ مبدئية أبعد من المصالح السياسية والعسكرية أن تطور العلاقات بين إيران وسوريا تعبيرٌ عن تعاظم الدور الإيراني ونجاحه في قيادة الحلول السياسية من جهة، وشهادة انتصارٍ للطرف السوري الذي استطاع تخطي التحديات لا سيما الأزمة السورية.

لعبة مصر الذكيّة مع السعوديّة! الوقت- لم يعد الخلاف السعودية المصري سحابة صيف. يبدو أن هناك قناعة راسخة لدى الجانبين على المضي بمواقفهما حتّى النفس الأخير. بالأمس قطعت المحكمة الإدارة المصرية العليا الشكّ باليقين حول قرار مصر "القضائي"

خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها أكد معاون رئيس مركز النور للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد زارعان إن المحادثات السياسية ينبغي أن تكون مكملة لاستراتيجية المقاومة وليست بديلاً عنها لوضع حد للأزمة السورية والتصدي للإرهاب في المنطقة.

خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة أكد الدكتور محمد علي مهتدي بأن من مصلحة روسيا والصين دعم محور المقاومة في المنطقة لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية، واصفاً في الوقت نفسه موقف تركيا إزاء الأزمة السورية بأنه تكتيكي.

أخبار

الأمم المتحدة: مستویات الفقر في السعودية تثير الصدمة

الأمم المتحدة: مستویات الفقر في السعودية تثير الصدمة

الوقت- اعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب ألستون، عن صدمته من مستوى الفقر في بعض مناطق السعودية، داعياً السلطات السعودية للسماح للنساء بالقيادة وإصلاح نظام ولاية الرجل على المرأة.

نائب رئيس الأركان الإسرائيلي يلتقي مسؤولين عرب في بروكسل الوقت- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الجنرال يائير غولان، نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، التقى في بروكسل رؤساء أركان دول عربية على هامش مؤتمر لحلف الناتو.

ترامب يطلق سلسلة وعود داخلية للشعب الأمريكي قبيل حفل التنصيب الوقت- وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خلال خطاب ألقاه في واشنطن، قبيل ساعات من تنصيبه الامريكيين بتغير الواقع السياسي ورفع سقف الحريات في أمريكا.

دي ميستورا: مفاوضات أستانا تسعى لتثبيت نظام وقف إطلاق النار الوقت- قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن مفاوضات الاستانة المزمع عقدها في الـ23 من الشهر الحالي ستكون طويلة ولن تكون هناك إمكانيات للمغادرة بشكل سريع هذه المرة.

الامارات توجه صفعة للسعودية في قضية تيران و صنافير! الامارات توجه صفعة للسعودية في قضية تيران و صنافير!

تعليق العمليات العسكرية في غامبيا لاعطاء فرصة أخيرة للرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع الوقت- أعلنت الجيش السنغالي مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس)، تعليق عملياتها العسكرية التي اطلقتها مساء الخميس، لإجبار الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع على تسليم السلطة، و لدعم الرئيس المنتخب أداما بارو الذي أدي اليمين الدستورية في سفارة بلاده في السنغال.

التيار الصدري يدعو لتظاهرات غاضبة يوم الجمعة أمام السفارة البحرينية في بغداد الوقت- دعا التيار الصدري في العراق، اليوم الخميس، الشعب العراقي الى الخروج بتظاهرات "غاضبة" يوم غد الجمعة، أمام السفارة البحرينية ببغداد، تنديداً بسياسة القمع التي ينتهجها النظام البحريني بحق المعارضين، و احتجاجاً على "الإساءات المتكررة" التي تقوم بها حكومة البحرين ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

داعش يكرر مجزرة المدرج الأثري في تدمر ويعدم 12 سورياً الوقت- في تكرار لمجزرته التي ارتكبها عام 2015، أعدم تنظيم داعش الارهابي 12 شخصا على الأقل في مدينة تدمر الأثرية بسوريا، بعد أن تمكن من احتلالها في ديسمبر الماضي.

الأمم المتحدة تشيد بالتزام إيران بمبادئ الاتفاق الخاص ببرنامجها النووي الوقت- أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، أن إيران ملتزمة بمبادئ الاتفاق الخاص ببرنامجها النووي والمبرم بينها وبين "مجموعة 5 + 1".

الرئيس الأسد: ليس لدينا توقعات من مؤتمر أستانا، والتركيز سيتم على وقف إطلاق النار الوقت- أكد الرئيس السوري بشار الأسد إنه ليست للحكومة السورية أي توقعات، من مؤتمر أستانا، معرباً في الوقت ذاته عن آمله أن يشكل المؤتمر منبرا للحديث "حول كل شيء" ولا سيما تثبيت وقف اطلاق النار.

ترامب: لم ولن انس وعدي لاسرائيل بنقل السفارة الى القدس الوقت- أكد الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب انه لم ولن ينسى وعده لاسرائيل بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس، مشيرا الى انه سيباشر العمل فورا لتعزيز العلاقات مع الكيان الاسرائيلي فور توليه المنصب.

بالصور والفيديو.. لحظة انهيار برج "بلاسكو" التجاري وسط طهران الوقت- انهار برج "بلاسكو" التجاري الشهير وسط العاصمة الايرانية طهران، بعد حريق ضخم شب فيه صباح اليوم الخميس مما اسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين أغلبهم من رجال الاطفاء والانقاذ الذين حوصروا تحت الانقاض.

معارض بحريني: سجناء البحرين يتعرضون للتعذيب على أيدي مرتزقة من الأردن وباكستان وميليشيات البعث العراقي الوقت- كشف المعارض البحريني، هاشم الموسوي، أن نظام آل خليفة استعان ببعض بقايا حزب البعث المنحل في العراق و مرتزقة من باكستان والأردن لتعذيب سجناء الرأي في المعتقلات البحرينية.

أوباما يحذر من "تفجير الوضع" في حال نقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة الوقت- أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في آخر مؤتمر صحفي له كرئيس الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني،أن نقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة من شأنه أن يؤدي إلى "تفجير" الوضع في المنطقة، مشدداً على أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد للسلام.

داعش يخلّف أحقاده في الموصل ويضرم النيران ببئر نفط الوقت- أضرم تنظيم داعش الإرهابي اليوم الخميس النيران في بئر نفط "القيارة" قبل فراره من الجيش العراقي، وتحاول قوات الدفاع المدني اخماد النيران.

إذاعة الاحتلال تطرد مذيعة تعاطفت مع الفلسطينيين الوقت- قامت (غالى تساهال) إذاعة قوات الاحتلال بطرد مذيعة الأخبار العاملة في المحطة حن المليح، بعد أن نشرت "بوست" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أيدت فيه عملية دهس عناصر الشرطة التي وقعت الأربعاء، أثناء عملية هدم عشرات المنازل في قرية أم الحيران في النقب.

المالكي يوجّه صفعة لكيري: داعش صنيعة إدارة أوباما الوقت- رد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقية نوري المالكي، مساء الأربعاء، على تصريحات جون كيري التي اتهمه فيها بإضعاف الحكومة والتسبب بتمدد تنظيم "داعش" الارهابي، مشيرا إلى أن التنظيم "صنيعة" إدارة رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته باراك أوباما.

قراصنة إنترنت يهدّدون بنشر فضائح ترامب الجنسية الوقت- هدّد قراصنة إنترنت "هاكرز" ترامب بنشر فضائحه الجنسية، معلنين أنهم تمكنوا من السطو عليها من روسيا، وذلك قبل ساعات من وصول ترامب إلى البيت الأبيض وتوليه الرئاسة بشكل رسمي.

نائبة أمريكية ديمقراطية تزور سوريا بشكل سري؟ الوقت- قامت عضو الكونغرس الأمريكي والنائبة عن الحزب الديمقراطي، تولسي غابارد، بزيارة العاصمة دمشق، في زيارة سرية استمرت لأيام.

حركة "أحرار الشام" تقاطع مؤتمر استانا تضامناً مع جبهة النصرة ولـ"منع عزلها" الوقت- أعلنت حركة "أحرار الشام" مقاطعتها لمحادثات أستانا الخاصة بالأزمة السورية و المقررة في 233 كانون الثاني/يناير الحالي، في العاصمة الكازاخستانية، تضامناً مع جبة النصرة ولقطع "محاولات عزلها".

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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

لماذا يحاول ترامب حشد دول المنطقة ضد إيران؟

الجمعة 22 ربيع الثاني 1438
 
 
 
 
 
لماذا يحاول ترامب حشد دول المنطقة ضد إيران؟

تحشيد ترامب ضد إيران لن يثنيها عن مواصلة دعمها لمحور لمقاومة

يعتقد المراقبون أن محاولات ترامب للتحشيد ضد إيران سوف لن تسفر سوى عن مزيد من الإصرار من قبل طهران لمواصلة دعمها للمقاومة والسعي لتسوية أزمات المنطقة بالطرق السلمية.

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الوقت - دأب الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب" ومنذ بدء حملته الانتخابية على اتخاذ مواقف ضد إيران لاسيّما فيما يتعلق بالاتفاق الذي أبرمته طهران مع مجموعة (5+1) في تموز/يوليو 2015.

ويزعم ترامب أن هذا الاتفاق لا يلبي مصالح واشنطن ويشدد في الوقت نفسه على ضرورة إلغائه أو تغييره.

وأشار مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط "وليد فارس" إلى أن ترامب يصر على ضرورة إعادة النظر بالاتفاق النووي ويسعى في الوقت ذاته إلى تقوية علاقات أمريكا مع دول المنطقة بهدف تشكيل جبهة موحدة ضد إيران.

ويرى المرشحون من قبل ترامب لشغل المناصب الحساسة في حكومته بأن الاتفاق النووي أطلق يد إيران في اليمن وسوريا والعراق ولبنان إلى درجة باتت معها الدول العربية الحليفة لواشنطن تشعر بالقلق إزاء هذا الأمر.

وأوضح فارس أن البيت الأبيض بصدد تعزيز دعمه للحكومات العربية الموالية، في حين يعلم الجميع بأن ترامب كان يصرح خلال حملته الانتخابية بأن تكاليف هذا الدعم لا ينبغي أن تتحمله الإدارة الأمريكية، ما أثار مخاوف لدى الأنظمة الحليفة بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين.

ويعتقد المراقبون أن التكاليف التي ستتحملها أمريكا من أجل تشكيل جبهة موحدة ضد إيران في الشرق الأوسط ستكون أكبر بكثير من التكاليف التي كانت تتحملها قبل توقيع الاتفاق النووي في حال عملت على عرقلة تنفيذ بنود هذا الاتفاق أو سعت إلى تغييره أو إلغائه.

والسؤال المطروح: لماذا غيّر ترامب موقفه في هذا المضمار بعد أن كان يصرح خلال حملته الانتخابية بأن واشنطن غير مستعدة لتحمل تكاليف دعم البلدان السائرة في ركبها بالمنطقة؟

يبدو أن ذلك يعود وكما أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "باراك أوباما" إلى أن تصريحات ترامب المتشددة لم تكن سوى دعايات انتخابية، وستتغير بمجرد وصوله إلى السلطة لأنها ستصطدم بالواقع، فيما يؤكد المحللون بأن السياسة الخارجية الأمريكية تقوم أساساً على افتعال الأزمات لتبرير حضورها في أي منطقة استراتيجية من العالم لاسيّما في الشرق الأوسط، وهذا الأمر هو الذي دعا ترامب إلى تغيير أقواله، والتي من المرجح أن تتسم بالواقعية بعد توليه مهام عمله في العشرين من الشهر الجاري.

ومع الأخذ بنظر الاعتبار الانتصارات التي حققتها القوات السورية والعراقية على الجماعات الإرهابية، وكذلك التغيير الذي حصل في الموقف التركي من الأزمة السورية، واتفاق طهران وموسكو وأنقرة على إجراء مفاوضات في العاصمة الكازاخية "آستانة" لتسوية الأزمة السورية سياسياً، بإمكاننا أن نفهم سبب إصرار ترامب على التحشيد ضد إيران التي لعبت دوراً كبيراً في تحقيق جميع هذه الإنجازات التي لا تروق للإدارة الأمريكية بكل تأكيد.

إلى جانب ذلك يدرك ترامب جيداً دور إيران المحوري في دعم محور المقاومة الذي يتصدى للمشروع الصهيوأمريكي في المنطقة، وهو الذي يصر على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة في إطار دعمه العلني للكيان الإسرائيلي.

كما يعلم ترامب جيداً بأن حزب الله لبنان الذي تدعمه طهران بقوة سيعود من جديد وبثقل أكبر من السابق لمواجهة الكيان الإسرائيلي في حال تم تسوية الأزمة السورية التي لعبت فيها المقاومة دوراً مهماً من خلال نصرتها للقوات السورية في ضرب مواقع ومقرات الجماعات الإرهابية طيلة السنوات الست الماضية.

وفي اليمن ونتيجة الصمود الذي أبدته حركة أنصار الله والقوات المنضوية في إمرتها والانتصارات التي حققتها مع الجيش اليمني على القوات السعودية، وخشية واشنطن من تداعيات هذه الحرب على أوضاعها في عموم المنطقة والتي ستصب بالتالي في تقوية محور المقاومة، جعل ترامب وفريقه الحكومي يفكرون أيضاً بالضغط على إيران لأنهم يعلمون أن هزيمة السعودية والدول الداعمة لها في العدوان على اليمن تمثل في الحقيقة هزيمة لأمريكا التي أعطت الضوء الأخضر لشن هذا العدوان ودعمته بكافة أنواع الدعم العسكري واللوجستي والمخابراتي.

من خلال قراءة هذه المعطيات يتبين للمتابع أن إصرار ترامب على عرقلة تنفيذ الاتفاق النووي مع طهران والذي وصل لحد التهديد بتمزيقه ما هو إلا ذريعة للضغط على إيران التي أكدت مراراً أنها ستحرق الاتفاق في حال مزّقه ترامب، لكنها طمأنت العالم في الوقت نفسه أن الاتفاق النووي هو ليس بينها وبين أمريكا فقط؛ بل هو اتفاق دولي وحائز على مصادقة مجلس الأمن الدولي، أي بمعنى آخر لا يمكن لترامب أو غيره تغيير أو تمزيق هذا الاتفاق، بالإضافة إلى أن طهران قد أكدت مراراً بأنها ستعاود تطوير برنامجها النووي السلمي بشكل سيصدم واشنطن، الأمر الذي يجعل معظم المراقبين يعتقد بأن تهديدات ترامب لإيران ستذهب أدراج الرياح ولن يحصد سوى الريح من وراء هذه التهديدات.

 

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إيران أمريكا روسيا دونالد ترامب وليد فارس باراك أوباما سوريا آستانة العراق لبنان حزب الله السعودية اليمن أنصار الله الكيان الإسرائيلي

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