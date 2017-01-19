تركيا و تداعيات الخطوات التصعيدية ضد الأكراد

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  الخميس 21 ربيع الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

العلاقات الإيرانية السورية: علاقاتٌ مبدئية أبعد من المصالح السياسية والعسكرية

العلاقات الإيرانية السورية: علاقاتٌ مبدئية أبعد من المصالح السياسية والعسكرية أن تطور العلاقات بين إيران وسوريا تعبيرٌ عن تعاظم الدور الإيراني ونجاحه في قيادة الحلول السياسية من جهة، وشهادة انتصارٍ للطرف السوري الذي استطاع تخطي التحديات لا سيما الأزمة السورية.

لعبة مصر الذكيّة مع السعوديّة! الوقت- لم يعد الخلاف السعودية المصري سحابة صيف. يبدو أن هناك قناعة راسخة لدى الجانبين على المضي بمواقفهما حتّى النفس الأخير. بالأمس قطعت المحكمة الإدارة المصرية العليا الشكّ باليقين حول قرار مصر "القضائي"

خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها أكد معاون رئيس مركز النور للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد زارعان إن المحادثات السياسية ينبغي أن تكون مكملة لاستراتيجية المقاومة وليست بديلاً عنها لوضع حد للأزمة السورية والتصدي للإرهاب في المنطقة.

خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة أكد الدكتور محمد علي مهتدي بأن من مصلحة روسيا والصين دعم محور المقاومة في المنطقة لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية، واصفاً في الوقت نفسه موقف تركيا إزاء الأزمة السورية بأنه تكتيكي.

على الرغم من اعترافها بعدم امتلاكها الأدلة: رويترز تُروِّج لاستخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي! يخرج الإعلام الغربي ليُروِّج لإدعاءاتٍ تطال النظام السوري عبر اتهامه بإستخدام السلاح الكيميائي. ففي حين يبدو واضحاً إستخدامه قبل كل مفاوضاتٍ تتعلق بالأزمة السورية.

أخبار

داعش يخلّف أحقاده في الموصل ويضرم النيران ببئر نفط

داعش يخلّف أحقاده في الموصل ويضرم النيران ببئر نفط

الوقت- أضرم تنظيم داعش الإرهابي اليوم الخميس النيران في بئر نفط "القيارة" قبل فراره من الجيش العراقي، وتحاول قوات الدفاع المدني اخماد النيران.

إذاعة الاحتلال تطرد مذيعة تعاطفت مع الفلسطينيين الوقت- قامت (غالى تساهال) إذاعة قوات الاحتلال بطرد مذيعة الأخبار العاملة في المحطة حن المليح، بعد أن نشرت "بوست" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أيدت فيه عملية دهس عناصر الشرطة التي وقعت الأربعاء، أثناء عملية هدم عشرات المنازل في قرية أم الحيران في النقب.

المالكي يوجّه صفعة لكيري: داعش صنيعة إدارة أوباما الوقت- رد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقية نوري المالكي، مساء الأربعاء، على تصريحات جون كيري التي اتهمه فيها بإضعاف الحكومة والتسبب بتمدد تنظيم "داعش" الارهابي، مشيرا إلى أن التنظيم "صنيعة" إدارة رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته باراك أوباما.

قراصنة إنترنت يهدّدون بنشر فضائح ترامب الجنسية الوقت- هدّد قراصنة إنترنت "هاكرز" ترامب بنشر فضائحه الجنسية، معلنين أنهم تمكنوا من السطو عليها من روسيا، وذلك قبل ساعات من وصول ترامب إلى البيت الأبيض وتوليه الرئاسة بشكل رسمي.

نائبة أمريكية ديمقراطية تزور سوريا بشكل سري؟ الوقت- قامت عضو الكونغرس الأمريكي والنائبة عن الحزب الديمقراطي، تولسي غابارد، بزيارة العاصمة دمشق، في زيارة سرية استمرت لأيام.

حركة "أحرار الشام" تقاطع مؤتمر استانا تضامناً مع جبهة النصرة ولـ"منع عزلها" الوقت- أعلنت حركة "أحرار الشام" مقاطعتها لمحادثات أستانا الخاصة بالأزمة السورية و المقررة في 233 كانون الثاني/يناير الحالي، في العاصمة الكازاخستانية، تضامناً مع جبة النصرة ولقطع "محاولات عزلها".

هذا ما تضمنته رسالة الجبير السرية الى ترامب! هذا ما تضمنته رسالة الجبير السرية الى ترامب!

تواصل المظاهرات الشعبية في البحرين والاحتجاجات تصل سترة والدراز+صور الوقت- لليوم الخامس على التوالي، تواصلت في أغلب مناطق البحرين الاحتجاجات الشعبية العارمة، على خلفية قيام السلطات الخليفية بإعدام ثلاثة شبان بحرينيين ابرياء.

كيف ردّت بغداد على وقاحة السبهان بشأن سفير ايران الوقت- ردّت وزارة الخارجية العراقية على التصريحات الحاقدة لوزير الدولة السعودي والسفير السابق للمملكة ثامر السبهان، حول السفير الإيراني الجديد لدى العراق، معتبرة أنه غاضب جرّاء إخراجه من بغداد.

ظريف يدعو السعودية للتعاون لإنهاء الصراعات في سوريا واليمن الوقت- دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السعودية الى العمل مع ايران للمساعدة على إنهاء الصراعات في سوريا واليمن بعد التعاون بنجاح بشأن لبنان العام الماضي.

مسؤول امريكي: بامكان ادارة ترامب التراجع عن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان الوقت- قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى السودان، استيفن كوتسيس، أنه بإمكانية تراجع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن رفع العقوبات الاقتصادية بعد ستة أشهر حال لم يلتزم السودان بالاشتراطات الخمسة المتفق عليها.

أمريكا تتجسس على قاعدة روسيا في طرطوس الوقت- كشفت وكالات روسيّة عن قيام طائرة أمريكية مضادة للغواصات، يوم الأربعاء، بطلعة استطلاعية قرب قاعدة طرطوس للأسطول الحربي الروسي بالمتوسط.

الجيش العراقي يحرّر الساحل الأيسر للموصل بالكامل الوقت- تمكنّت القوات العراقية يوم الاربعاء من تحرير المنطقة الاثرية وتل نركال شمالي الساحل الايسر للموصل بشكل كامل المنطقة التي راهن تنظيم داعش الارهابي على البقاء فيها.

دراسة اقتصادية: العجز المالي يدفع السعودية لإلغاء مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات الوقت- أكدت دراسة اقتصادية جديدة أن السعودية تنوي الغاء مشاريع ضخمة في البلاد تقدر قيمتها بمليارات الدولارات نتيجة العجز المالي التي تعاني منه الرياض بسبب انخفاض أسعار النفط.

سوريا: على واشنطن معاقبة كل من يموّل ويسلّح الإرهاب بما في ذلك السعودية وقطر الوقت- دعا نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أمريكا الى منع دعم الإرهاب ومعاقبة مموليه، معتبراً أن مسألة إشراك قطر والسعودية في مباحثات أستانة ستناقش عندما توقفان دعمهما للإرهاب.

التحالف الأمريكي يؤكد مساندته جوياً للقوات التركية قرب مدينة الباب السورية الوقت- قال الكولونيل جون دوريان المتحدث العسكري باسم "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش الارهابي ان التحالف شن مؤخرا للمرة الاولى اربع غارات في شمال سوريا دعما للقوات التركية المتوغلة داخل الأراضي السورية، والتي تسعى لاحتلال مدينة الباب شمال حلب.

كيري: لم نبق على العقوبات على ايران فقط، بل زدنا تلك العقوبات الوقت- قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري،الأربعاء، أن بلاده أبقت العقوبات القديمة على إيران، بالرغم من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع مجمحوعة الـ5+1، منوهاً الى أن واشنطن زادت تلك العقوبات في بعض الحوانب.

بلومبرج: انخفاض توقعات النمو في السعودية على خلفية انخفاض إنتاج النفط الوقت- كشفت مؤسسة "بلومبرج" المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي ان السعودية تعاني من ركود اقتصادي متزايد، مشيرة الى خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في السعودية على وقع انخفاض إنتاج النفط.

من سيترأس وفد الحكومة السورية والمعارضة في مؤتمر أستانا؟ الوقت- أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أنه سيترأس وفد الحكومة السورية إلى مفاوضات الأطراف السورية المزمع عقدها الأسبوع المقبل في أستانا.

أكثر من 100 قتيل بغارة للجيش النيجري "عن طريق الخطأ" على مخيم للاجئين الوقت- ارتكب الجيش النيجري مجزرة كبيرة في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا راح ضحيتها أكثر من مئة مدني عندما استهدف سلاح الجو بالخطأ مخيم للاجئين في المنطقة المذكورة.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

تركيا و تداعيات الخطوات التصعيدية ضد الأكراد

الخميس 21 ربيع الثاني 1438
 
 
 
 
 
تركيا و تداعيات الخطوات التصعيدية ضد الأكراد

إجراءات الحكومة التركية تفاقم الأزمة مع الأكراد

يعتقد المراقبون بأن الخطوات التصعيدية التي تتخذها الحكومة التركية ضد الأكراد لن تؤدي سوى إلى مزيد من الاحتقان، ولن تساهم في وضع حد للأزمة المتفاقمة بين الجانبين.

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الوقت- تحظى القضايا القومية والتطورات المرتبطة بها بأهمية بالغة لدى السياسيين والحكومات التي تسعى لإقرار الأمن ودفع عجلة التنمية في بلدانها في كافة أرجاء العالم.

وتواجه معظم البلدان النامية في الوقت الحاضر مشاكل وتحديات كثيرة بسبب هيكلياتها المتصلبة وتمسكها بمفاهيم قديمة وكلاسيكية في كيفية التعامل مع القوميات الأخرى التي تعيش في إطار الدولة خصوصاً فيما يتعلق بالجانبين الثقافي والسياسي.

وتركيا لا تستثنى من هذه القاعدة والدليل على ذلك ما حصل خلال العقود الأربعة الأخيرة نتيجة الصراع بين القوات الحكومية والأكراد في جنوب وجنوب شرق البلاد والذي أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الجانبين.

وتعتبر قضية الأكراد في تركيا واحدة من اكثر القضايا القومية تعقيداً في العالم والتي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة في هذا البلد من إيجاد حل لها منذ تأسيس الجمهورية التركية عام 1923 وحتى الآن.

ولا تعترف الحكومة التركية الحالية على الإطلاق بمفهوم الأقلية الكردية عند الحديث عن حقوق الأقليات في البلاد، الأمر الذي خلق سلسلة من الاضطرابات الأمنية جراء العمليات المسلحة بين القوات التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني الـ"ب.ك.ك" المحظور والمصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة وعواصم غربية وإقليمية أخرى والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية جسيمة في صفوف الطرفين.

وفي أحدث التطورات طالبت النيابة التركية بحبس زعيم حزب الشعوب الديمقراطي والنائب في البرلمان التركي "صلاح الدين ديمرتاش" 142 عاماً بتهمة دعم حزب العمال الكردستاني. كما طالبت النيابة في مدينة دياربكر بجنوب شرقي البلاد حيث تقيم غالبية كردية بسجن الزعيمة المشاركة لحزب الشعوب "فيغين يوكسيكداغ" لمدة تصل إلى 83 عاماً.

وكان الأمن التركي اعتقل في نوفمبر الماضي ديمرتاش ويوكسيكداغ و10 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي بعد زيارة النواب لمناطق اشتباكات بين الجيش التركي والمتمردين الأكراد، وذلك بعد رفع الحصانة عن هؤلاء النواب في البرلمان الذي يسيطر عليه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

ويعزي حزب الشعوب الديمقراطي سبب اعتقال قادته إلى معارضتهم لمشروع تعزيز صلاحيات الرئيس "رجب طيب أردوغان" وتحويل تركيا إلى نظام رئاسي.

وحزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان التركي، حيث يمتلك 59 مقعداً من مقاعده البرلمان وعددها 550 مقعدا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ديار بكر، "عاصمة" جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، توترات متزايدة مع أنقرة منذ اعتقال السلطات التركية رئيسي اثنين من بلدياتها.

هذه الصور كافية لإظهار درجة الخطورة التي وصلتها القضية الكردية في تركيا، وقد يكون من الأفضل لصانع القرار التركي عدم الانجرار خلف التصرفات الاستفزازية لقيادات وكوادر الحزب بمشاريع القضاء وسحب الحصانة البرلمانية. فالبديل الأنجع هو تشجيع الحوار السياسي وسد الثغرات أمام محاولات العودة للعمل السري.

فمنذ مدة طويلة تشهد تركيا سقوط قتلى وجرحى بين أفراد الجيش أو الشرطة أو المسلحين الأكراد في مناطق الجنوب الشرقي، أو تفجير لغم أرضي أو سيارة مفخخة في إحدى المدن، أو غارات تركية على مواقع حزب العمال الكردستاني.

وتثير الظروف الحالية التي تمر بها البلاد الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية تحقق المصالحة بين الحكومة والأكراد، ليس هذا فحسب؛ بل أن المرحلة القادمة تنذر بوقوع المزيد من المصادمات بشقيها السياسي والعسكري بين الجانبين، الأمر الذي من شأنه أن يعقد المشهد التركي، ومن المؤكد أن استخدام القوة لتسوية هذا الملف الشائك وتجاهل مطالب الأكراد من قبل الحكومة لن يزيد الأمور إلاّ بعداً عن الانفراج، خصوصاً وإن القضية لها امتدادات في خارج الحدود التركية لأن الأكراد تربطهم علاقات متعددة الجوانب مع نظرائهم في العراق وسوريا.

وفي حال استمرت الأوضاع على هذا المنوال، فمن المرجح أن يؤثر ذلك على مجمل الأوضاع الاقتصادية في تركيا ويرفع من مستوى التهديد الأمني لاسيّما وإن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش التركي ضد الأكراد باتت تلقى صدىً في الخارج، وتتعرض حكومة أردوغان باستمرار لانتقادات شديدة من قبل المنظمات الدولية تطالبها بتسوية هذا النزاع سلمياً والحيلولة دون تفاقمه أكثر من السابق قبل فوات الأوان.

 

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تركيا رجب طيب أردوغان حزب العدالة والتنمية حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش فيغين يوكسيكداغ ديار بكر حزب العمال الكردستاني

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