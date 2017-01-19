تلغرام وميزة االمكالمات الصوتية قريباً

الوقت- يتجه تطبيق التراسل الآمن تلغرام للحصول على إمكانية إجراء المكالمات الصوتية وتغيير الموضوعات قريباً، وذلك وفقاً لتغريدة نشرها الرئيس التنفيذي للشركة بافيل دروف عبر حسابه الرسمي على خدمة التدوين المصغرة تويتر.
وقد صرحت الشركة في شهر أبريل/نيسان عام 2015 بانها قامت في وقت سابق بتطوير تقنية اتصال صوتي مشفرة، لكن يبدو أنها لم تعطي هذه التقنية الأولوية ضمن خططها.
ومن غير الواضح بعد فيما إذا كانت ميزة الاتصال الصوتي القادمة مستقبلاً إلى تطبيق التراسل ستكون مشفرة، وذلك مع اعتبار الأمن والأمان السمة الرئيسية المميزة لتطبيق الدردشة تلغرام.
وتجدر الإشارة إلى زيادة الاهتمام مؤخراً بروبوتات الدردشة الكتابية والذكاء الصنعي، وتواجدها ضمن بعض أكبر منصات الدردشة المتوفرة حالياً، وعمدت العديد من الخدمات مثل فيسبوك ماسنجر وواتساب ووي تشات وكيك منذ شهر نوفمبر/تشري الثاني إلى إضافة ميزة إجراء المالكمات الصوتية أو الفيديوية.