وصول أول رحلة قطار من الصين إلى لندن

الوقت- وصول أول قطار مباشر لنقل البضائع من الصين إلى لندن في رحلة استغرقت 18 يوماً، في أبعد نقطة للجهود الرامية لإحياء طريق الحرير التاريخي وتجنب النقل البحري.

وقد حمل القطار عشرات الحاويات المعبأة في الأساس بالملابس التي تم نقلها من مدينة ييوو شرقي الصين إلى باركينغ شرقي لندن، مرورا بكازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وبولندا وأوروبا الغربية.

وأيضاً دخل القطار بريطانيا قادما من فرنسا عبر نفق بحر المانش، ليكمل رحلة طولها 11999 كيلومترا.

والجدير بالذكر أن خدمة القطار تعد أسرع من إرسال البضائع عبر البحر، وأما في البداية سوف يتم تشغيل القطارات أسبوعيا لتقييم الطلب على الخدمة.

وفي السياق نفسه، فالسكك الحديد الصينية فعليا لديها خدمة لقطارات نقل البضائع إلى المقاصد الأوروبية ومن ضمنها مدريد وهامبورغ، وهي جزء من الجهود المبذولة لإحياء طريق الحرير الأسطوري للتجارة مع الغرب.