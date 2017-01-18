هذا ما تضمنته رسالة الجبير السرية الى ترامب!

الوقت- تترقب السعودية هذه الايام المرحلة المقبلة التي ستعيشها العلاقات الامريكية السعودية بعد تولي دونالد ترامب و حكومته المسؤولية في أمريكا، و في هذا السياق بعث وزير الخارجية السعودي رسالة سرية الى الرئيس الامريكي ترامب معربا فيها التالي:
"أعبر عن تفاؤلنا الشديد تجاه إدارتكم، وأرحب بسعيكم لاستعادة النفوذ الأمريكي في العالم، واحتواء ايران، ومحاربة تنظيم داعش مؤكدا تطلع حكومتنا للعمل مع الإدارة الجديدة في شتى المجالات لان مصالح البلدين متطابقة في سوريا والعراق واليمن وايران".
و من هذه الرسالة يتبين من أن السعودية تترقب و هي تتخوف من ترامب و من وعوده في حال ما نفذها.