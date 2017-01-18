الجيش العراقي يحرّر الساحل الأيسر للموصل بالكامل

الوقت- تمكنّت القوات العراقية يوم الاربعاء من تحرير المنطقة الاثرية وتل نركال شمالي الساحل الايسر للموصل بشكل كامل المنطقة التي راهن تنظيم داعش الارهابي على البقاء فيها.

كما داهم جهاز مكافحة الارهاب القصور الرئاسية بعد تحرير منطقة الاندلس وفندق نينوى أوبروي المطل على ضفاف نهر دجلة، وبذلك باتت القوات العراقية تسيطر على معظم الساحل الايسر من المدينة.

وبهذا تكون قد أضافت القوات العراقية الساحل الايسر الى المناطق المحررة من إرهاب تنظيم داعش في الموصل، من ضمن أحياء الزراعي والجامع الكبير داخله والمهندسين والدركزلية والسويس ونينوى الشرقية والجزائر وجامعة الموصل.

وباتت القوات تسيطر على الجسور الخمسة التي تربط الساحل الايسر بالايمن في الموصل، وهي الجسر الثالث والخامس والجسر القديم وجسر الحرية والجسر الرابع. فيما تستعد لنصب جسور ميدانية عائمة استعدادا لانطلاق عمليات تحرير الجانب الايمن.

وسقط في الجانب الايسر من الموصل نحو 3000 قتيل من داعش، كما دمرت القوات العراقية اكثر من 800 سيارة مفخخة استخدمها داعش في صد هجومها.

وأكدت قيادة الجيش العراقي أنها ستصبّ اهتمامها في الأيام التالية على الجانب الايمن للموصل، بما فيها احياء باب الطوب والدواسة والجوسق ومعسكر الغزلاني ومطار الموصل، بحيث ستكون نقاط الارتكاز في عمليات التحرير ما تبقى من الجهة الغربية للمدينة.

يذكر أن الجانب الايمن من الموصل اصغر من الجانب الايسر من حيث المساحة، إلا انه الاكثر كثافة في عدد السكان الذي يقارب 300 ألف نسمة.

يذكر أن عملية تحرير محافظة نينيوى بما فيها مدينة الموصل معقل تنظيم داعش انطلقت في 17 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، وتقدمت من ثلاثة محاور لتحرير الجانب الايسر.