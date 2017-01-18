تعادل سلبي لمباراة المنتخب المصري مع نظيره مالي

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  الأربعاء 20 ربيع الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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لعبة مصر الذكيّة مع السعوديّة!

لعبة مصر الذكيّة مع السعوديّة! الوقت- لم يعد الخلاف السعودية المصري سحابة صيف. يبدو أن هناك قناعة راسخة لدى الجانبين على المضي بمواقفهما حتّى النفس الأخير. بالأمس قطعت المحكمة الإدارة المصرية العليا الشكّ باليقين حول قرار مصر "القضائي"

خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها أكد معاون رئيس مركز النور للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد زارعان إن المحادثات السياسية ينبغي أن تكون مكملة لاستراتيجية المقاومة وليست بديلاً عنها لوضع حد للأزمة السورية والتصدي للإرهاب في المنطقة.

خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة أكد الدكتور محمد علي مهتدي بأن من مصلحة روسيا والصين دعم محور المقاومة في المنطقة لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية، واصفاً في الوقت نفسه موقف تركيا إزاء الأزمة السورية بأنه تكتيكي.

على الرغم من اعترافها بعدم امتلاكها الأدلة: رويترز تُروِّج لاستخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي! يخرج الإعلام الغربي ليُروِّج لإدعاءاتٍ تطال النظام السوري عبر اتهامه بإستخدام السلاح الكيميائي. ففي حين يبدو واضحاً إستخدامه قبل كل مفاوضاتٍ تتعلق بالأزمة السورية.

هل تُحاكَم أمريكا لاعترافها بصناعة "داعش"؟ الوقت- لطالما كنّا من أصحاب النظرية القائلة بوقوف الاستخبارات الأمريكية خلف الجماعات التكفيرية في سوريا والعراق، إلا أنه لم يكن هناك دليل إدانة يمكن الاستناد عليه في الأروقة

أخبار

ظريف: ايران ترفض مشاركة واشنطن في اجتماع استانة الخاص بالأزمة السورية

ظريف: ايران ترفض مشاركة واشنطن في اجتماع استانة الخاص بالأزمة السورية

الوقت- اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن بلاده تعارض مشاركة امريكا في اجتماع استانة بشأن تسوية الأزمة السورية، مشيراً الى أن طهران لم توجه دعوة لواشنطن.

النيابة التركية تطالب بحبس صلاح الدين ديمرتاش 142 عاماً الوقت- طالبت النيابة التركية، الثلاثاء، بحبس زعيم حزب الشعوب الديمقراطي والنائب في البرلمان التركي صلاح الدين دمرتاش، عاما 142 بذريعة دعمه لحزب العمال الكردستاني.

دمشق وطهران توقعان 5 اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون المشترك خلال زيارة خميس لايران الوقت- وقّع رئيس الوزراء السوري عماد خميس،الثلاثاء، 17 يناير، مع نائب رئيس الجمهورية الايراني، اسحق جهانغيري، خمس وثائق للتعاون بغية تعزيز العلاقات بين دمشق وطهران.

شيخ الأقصى حرّا من سجون الاحتلال الاسرائيلي الوقت- أفرج الكيان الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، عن الشيخ "رائد صلاح" ليعانق الحرية بعد اعتقال دام 9 أشهر.

الرئیس روحاني: ایران اثبتت انها ترید الامن للمنطقة والعالم اجمع الوقت- أشار الرئیس حسن روحاني عصر یوم الثلاثاء، الى الاتفاق النووي قائلا: هو انتصار اخلاقي للشعب الایراني، حیث ان الشعب اثبت انه صادق في جمیع مطالبه وتعهداته النوویة.

ماهو ردّ ایران على الدعوة السعودیة بشأن مناسك الحج؟ الوقت- ردّ مندوب الولي الفقیه في شؤون الحج والزیارة "حجة الاسلام علي قاضي عسكر" على الدعوة التي وجهتها وزارة الحج السعودیة الى طهران بشأن مناسك الحج.

مصدر أمني للوقت: داعش يستنجد بعناصر "جيش الخلافة" لاحتلال مطار "دير الزور" يسعى تنظيم "داعش" إلى فصل المطار العسكري لمدينة دير الزور تمهيداً لاحتلاله، وقد أرسل التنظيم عدد من عناصره البارزين لهذا الغرض الذي يبدو من المستبعد تحققه حسب المعطيات الميدانية.

روسيا متفائلة بإجراء مباحثات مع ترامب حول النووي الوقت- تنبأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء بأن موسكو تتوقع حوارا مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن الأسلحة النووية.

مؤسسة غالوب الامريكية: ترامب يحظى فقط بـ40 بالمئة من تأييد الشعب الامريكي الوقت- كشفت مؤسسة غالوب الأمريكية للرأي العام اليوم الثلاثاء أن مستوى شعبية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما يبلغ الآن 58 بالمئة، بينما لا يتجاوز مستوى شعبية الرئيس المنتخب دونالد ترامب 40 بالمئة.

سقوط 8 قتلى اثر هجوم إرهابي على كمين بالوادي الجديد في مصر الوقت- قتل 8 من افراد الشرطة المصرية ومسلحان أثنين وأصيب 3 من الشرطة، مساء الإثنين، في هجوم مسلح استهدف حاجزاً أمنياً، جنوب مصر .

الأمم المتحدة: الحرب على اليمن خلفت عشرة آلاف قتيل و40 الف مصاب الوقت- قالت الامم المتحدة في تقرير لها اليوم الثلاثاء ان عشرة آلاف شخص على الأقل قتلوا واصيب 40 الف اخرين بعد التحالف الذي شكلته السعودية في حربها على اليمن.

منظمة العفو الدولية تدعو نيجيريا الى الافراج الفوري عن الشيخ زكزاكي الوقت- طالبت منظمة العفو الدولية يوم امس الاثنين، نيجيريا بالافراج الفوري عن زعيم الحركة الاسلامية لنيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي المسجون منذ عام وامر القضاء بالافراج عنه بعدما تبين ان توقيفه مخالفاً للقانون.

صحيفة تركية: استقالة 50 من ضباط الجيش التركي اثر استيائهم من الهزائم في مدينة الباب الوقت- كشف الكاتب التركي احمد تاكان اليوم الثلاثاء في مقالة له في صحيفة "يني تشاغ " انه الهزائم الثقيلة التي مني بها الجيش التركي في ما يسمى ب "درع الفرات" في شمال سوريا اسفرت عن استقالة 50 ضابطا، وصف ضابط من الجيش.

تركيا: إلقاء القبض على منفذ هجوم الملهى الليلي باسطنبول الوقت- أعلنت صحيفة حرييت إلقاء السلطات التركية القبض على المدعو عبد القادر ماشاريبوف منفذ الهجوم على الملهى الليلي باسطنبول خلال الاحتفال بليلة رأس السنة.

مسؤول سعودي: هكذا سترد السعودية على مصر بعد قرار تيران و صنافير! مسؤول سعودي: هكذا سترد السعودية على مصر بعد قرار تيران و صنافير!

الأمم المتحدة: 10 آلاف قتيل يمني وأكثر من 40 ألف مصاب منذ بدء العدوان السعودي الوقت- كشف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي مكجولدريك، الاثنين، أن ضحايا الحرب في اليمن ارتفع منذ قرابة العامين (أي منذ بدء العدوان السعودي) إلى 10 آلاف قتيل بالإضافة إلى أربعين ألف مصاب.

أسماء وفود المعارضة المشاركة في مفاوضات أستانا الخاصة بالأزمة السورية الوقت- اكد محمد علوش المتحدث الاعلامي باسم ما يسمى "جيش الاسلام" في سوريا أن اغلب فصائل المعارضة "السورية" قررت حضور اجتماع أستانا الخاص بسوريا و المقرر في 23 من الشهر الحالي.

المستشار الإعلامي لبارزاني: بارزاني سيترك الحكم لإنهاء الخلاف الوقت- كشف كفاح محمود، المستشار الإعلامي لرئيس كردستان العراق، اليوم الاثنين إن الرئيس مسعود بارزاني قرر ترك حكم الإقليم، لإيجاد صيغة توافقية لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد .

معاون قائد قوات الدفاع الجوي الايراني: بمجرد اطلاق النار على الطائرة ابتعدت ولا يوجد أي شيء يستدعي التهديد الوقت- قال معاون قائد قوات الدفاع الجوي العميد إلهامي اليوم الاثنين إن الطائرة التي تم استهدافها هي خفيفة جداً، وبمجرد إطلاق نيران المضادات الجوية ضدها ابتعدت عن المنطقة التي يحظر فيها الطيران.

موغريني: الاتحاد الاوروبي ملتزم بالاتفاق النووي مع ايران الوقت- قالت فيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين ان الاتفاق النووي مع ايران مهم للغاية لاسيما حيال الامن الاوروبي واكدت على التزام الاتحاد الاوروبي بالاتفاق.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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رياضة

تعادل سلبي لمباراة المنتخب المصري مع نظيره مالي

الأربعاء 20 ربيع الثاني 1438
 
 
 
 
 
تعادل سلبي لمباراة المنتخب المصري مع نظيره مالي
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الوقت- حسم التعادل السلبي مباراة المنتخب المصري مع نظيره مالي اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم في الجابون.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى وشهدت ثلاث فرص محققة لكل فريق، حيث أهدر مروان محسن فرصتين لمصر كما أهدر محمد النني فرصة أخرى للفراعنة، وفي الجانب الاخر أهدر موسى ماريجا فرصتين خطيرتين لمالي كما أهدر مولا واجي فرصة أخرى للفريق.

ومدد منتخب الفراعنة رقمه القياسي بعدما خاض اليوم مباراته رقم عشرين على التوالي في النهائيات دون تعرضه لأي هزيمة، حيث ترجع أخر خسارة للفريق إلى نسخة عام 2004 في تونس حين خسر الفريق 1 / 2 أمام الجزائر.

وشهدت المباراة أيضا تحطيم عصام الحضري 44/ عاما/ حارس وادي دجلة المصري رقما قياسيا بعدما أصبح اللاعب الأكبر سنا الذي يشارك في البطولة الافريقية، وذلك بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 25 على حساب أحمد شناوي الذي تعرض للإصابة.

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مصر مالي تعادل السلبي كأس الأمم الأفريقية

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