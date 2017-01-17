روبوت ذكي و مميز لمساعدة كبار السنّ

الوقت- أُطلق في العاصمة البريطانية لندن روبوتاً حديثاً لمساعدة كبار السن من خلال التكلم معهم وتذكيرهم بموعد تناول أدويتهم والتخفيف من وطأة شعورهم بالوحدة.
ويعد المساعد الشخصي الذكي Elli.Q واحدا من الروبوتات المساعدة الأكثر تقدما في العالم، حيث صُمّم بطريقة مميزة للتعبير عن المشاعر من خلال نغمات الكلام المختلفة، وكذلك لغة الجسد والأضواء الرائعة.
وقد يقترح هذا الروبوت الصغير العديد من الأنشطة، مثل القراءة والذهاب في نزهة على الأقدام، بالإضافة إلى ممارسة ألعاب العقل والاتصال بالأسرة.
وقد طُوّر هذا الروبوت من أجل مساعدة كبار السن وجعلهم غير معزولين اجتماعيا، وكذلك ليكونوا على اتصال دائم بالأسرة والأصدقاء، وأيضاً يشكل هذا الروبوت حافزا هاما للحفاظ على صحة كبار السن الذين يعيشون وحدهم.