النيابة التركية تطالب بحبس صلاح الدين ديمرتاش 142 عاماً

الوقت- طالبت النيابة التركية، الثلاثاء، بحبس زعيم حزب الشعوب الديمقراطي والنائب في البرلمان التركي صلاح الدين ديمرتاش، عاما 142 بذريعة دعمه لحزب العمال الكردستاني.
كما طالبت النيابة في مدينة دياربكر بجنوب شرقي تركيا حيث تقيم غالبية كردية، بسجن الزعيمة المشاركو لحزب الشعوب الديمقراطي فيغين يوكسيكداغ لمدة تصل إلى 83 عاما.
وكان الامن التركي اعتقل في شهر نوفمبر الماضي زعيم حزب الشعوب الديمقراطي و9 من نواب حزبه، وفيغين يوكسيكداغ الزعيمة المشاركة للحزب بعد زيارة النواب لمناطق اشتباكات بين الجيش التركي والمتمردين الأكراد.
وتمكنت الأجهزة الأمنية التركية من القاء القبض على النواب الأكراد بعد رفع الحصانة عنهم في البرلمان الذي يسيطر عليه نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
واتهم القضاء التركي ديمرتاش ورفاقه بالانتماء وبدعم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة كفصيل ارهابي، ولكن حزب الشعوب الديمقراطي ينفي تلك الاتهامات، ويعزي سبب اعتقال قادته بسبب معارضتهم مشروع تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان وتحويل تركيا الى نظام رئاسي.