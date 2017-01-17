تذمر ترامب يزيد أكثر من خسائر الدولار!

الوقت- دفع تذمر وغضب دونالد ترامب بشأن قوة الدولار العملة الأميركية لأدنى مستوى لليوم السابع في الأيام العشرة الماضية، في الوقت الذي قفز فيه الجنيه الإسترليني فوق أدنى مستوى في ثلاثة أشهر قبل خطاب هام تلقيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد تسببت مخاوف بشأن سياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الدولار للتراجع مع قرب تولي ترامب منصبه بشكل رسمي هذا الأسبوع.

وفي هذا الإطار، بدا تحول الدولار واضحاً جداً وبقوة مقابل الين مع انخفاض العملة الأميركية 0.9 في المئة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 113.04 ين في التعاملات الأوروبية المبكرة.

وأيضاً أدى انخفاض الدولار 0.5 في المئة مقابل اليورو الذي جرى تداوله عند 1.0661 دولار ومقابل الاسترليني، بعدما هبطت العملة البريطانية يوم الاثنين، وذلك بفعل مخاوف بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستلمح إلى أن المملكة المتحدة تتجه لخروج "صعب" من الاتحاد الأوروبي.

والجدير بالذكر أن العملة الاسترلينية ارتفعت أكثر من واحد بالمئة إلى 1.2187 دولار وبواقع نصف في المئة مقابل اليورو إلى 87.95 بنس لليورو مع الدعم الذي تلقاه أيضاً من أقوى بيانات للتضخم البريطاني في عامين ونصف العام.

وبعد وصف ترامب الصين بالمتلاعبة في سعر صرف العملة، واصل ترامب نبرته الصارمة و الغاضبة اتجاه بكين مع استعداده للانتقال إلى البيت الأبيض خلال هذا الأسبوع.

وفي مقابلة مع صحيفة أكد دونالد ترامب "سأتحدث معهم (الصين) أولا" لكن "شركاتنا غير قادرة على التنافس معهم حالياً لأن عملتنا قوية وهذا يضر بنا."

وقال وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" سابقاً خلال زيارته إلى سويسرا "إن أي شخص أو قوة في العالم تحاول النيل من الصين أو المس بمصالحها الأساسية، فسيكون ذلك كمن يزحزح صخرة ستسحق قدميه".

في حين كان ترامب هدد بكلمات بسيطة بكسر التوازن القائم منذ عقود في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وأعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع أن على الصين تقديم تنازلات حول التجارة، إذا كانت ترغب بأن تواصل الولايات المتحدة اعتماد سياسة "الصين الواحدة". وتفرض بكين هذا المبدأ على أي دولة تريد إقامة علاقات دبلوماسية معها، ويحول هذا المبدأ دون تمتع تايوان باستقلال رسمي.

فردً ترامب قائلاً "لا أعرف لماذا علينا أن نكون مرتبطين بسياسة الصين الواحدة، إذا لم نتوصل إلى اتفاق معها للحصول على أمور أخرى على المستوى التجاري بشكل خاص".

وبعد أن أعربت بكين عن "القلق البالغ" إزاء هذه التصريحات، وجهت له أول تحذير مهددة من تدهور العلاقات مع واشنطن.

وأما بالنسبة لليورو والذي ارتفع أكثر من ثلاثة بالمئة مقابل الدولار الشهر الماضي تلقى الدعم أيضاً من بيانات أوروبية، وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن البنوك العاملة في منطقة اليورو تتوقع ارتفاعاً أكثر في الطلب على القروض بينما زادت مبيعات السيارات الأوروبية بوتيرة حادة في ديسمبر الشهر الماضي.