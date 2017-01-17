الممثلة ليندسي لوهان تعتنق الإسلام!

الوقت- في نهاية الأسبوع الماضي صدمت ليندسي لوهان الملايين من متابعيها عبر تطبيق الانستغرام والتويتر بحذف جميع صورها المنشورة على التطبيقين.

وكتبت النجمة الأمريكية في بداية صفحتها الجديدة على انستغرام عبارة "عليكم السلام" مما أدى إلى اشتعال الشائعات والتكهنات حول اعتناق النجمة البالغة من العمر 30 عاما الإسلام.

وعلى إثر حذفها جميع الصور من حساباتها بدأت النجمة الأمريكية بحذف صورها من حسابها على الفيسبوك أيضاً.

والجدير بالذكر أنها لم تنفِ لوهان تلك الإشاعات أو تؤكدها، بدأ عدد من متابعيها وجمهورها من المسلمين في جميع أنحاء العالم بإرسال تهانيهم إلى نجمة ديزني السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأيضاً في العام 2015 قامت لوهان بتلاوة القرآن، ثم قامت في أواخر العام الماضي بتأسيس شركة إنتاج في مدينة دبي، وسبق أن صرحت أمام جميع الممثلين من المجلس الإسلامي البريطاني، بحكم إقامتها في لندن، أنها الآن في "فترة تجديد".

فإنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها لوهان ضجة كبيرة حول إمكان اعتناقها الإسلام، إذ سبق أن شوهدت في شوارع نيويورك حاملة كتاب القرآن الكريم فضلاً عن ظهورها بالحجاب في مخيمات اللاجئين بتركيا في أواخر العام 2016.

وأكد عدد من المقربين من الممثلة ومطربة البوب الأمريكية أنها لم تعتنق الإسلام بشكل رسمي إلا أنها بصدد دراسة إمكان اعتناقه، وقد كانت لوهان صريحة جداً بشأن رغبتها في اعتناق الإسلام حيث كشفت أنها بصدد حفظ القرآن الذي ساعدها على معرفة نفسها "وقد فتح أمامي تجربة روحية .. الإسلام هو الشيء الوحيد الذي أريد أن أتعلمه وهذه مشيئتي".