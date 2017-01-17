شيخ الأقصى حرّا من سجون الاحتلال الاسرائيلي

الوقت- أفرج الكيان الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، عن الشيخ "رائد صلاح" ليعانق الحرية بعد اعتقال دام 9 أشهر.
وأُفرج عن الشيخ "رائد صلاح" من سجن "نفحة"، حسب موقع فلسطين اليوم. وفي هذا السياق قال خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح: إن إدارة السجن الذي يقبع فيه الشيخ صلاح، أبلغتهم بشكل رسمي أن موعد الافراج عنه في السابع عشر من الشهر الحالي.
ولفت زبارقة الى أن الشيخ صلاح يكون بذلك أنهى مدة حبسه البالغة 9 أشهر في قضية "وادي الجوز"، وهي خطبة ألقاها الشيخ عام 2007 في وادي الجوز اتهمه الاحتلال حينها بالتحريض.
يذكر أن محكمة الاحتلال قد قضت في 18 أبريل الماضي، بسجن صلاح، لمدة 9 أشهر، بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة ألقاها في شرق القدس المحتلة قبل 9 سنوات.
ويلقب الشيخ رائد صلاح بشيخ الأقصى هو رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة منذ عام 1996.