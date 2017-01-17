الرئیس روحاني: ایران اثبتت انها ترید الامن للمنطقة والعالم اجمع

الوقت- أشار الرئیس حسن روحاني عصر یوم الثلاثاء، الى الاتفاق النووي قائلا: هو انتصار اخلاقي للشعب الایراني، حیث ان الشعب اثبت انه صادق في جمیع مطالبه وتعهداته النوویة.

وصرّح روحاني في مؤتمره الصحفي بطهران الذي یعقد بمناسبة مرور عام على دخول الاتفاق النووي حیز التنفیذ: إن ایران اثبتت انها ترید الامن والاستقرار للمنطقة والعالم اجمع.

وتابع الرئيس الايراني بحسب ماذكرته وكالة "ارنا": إن الاتفاق النووي كان اثبات لحق الشعب الایراني وان هذا الاتفاق كان انتصارا للشعب الایراني في الاخلاق اثبتنا من خلاله ان كل ما یقال حول ایران بشأن اسلحة الدمار الشامل لیس إلا كذبة.

وبشأن الوضع السياسي لايران قال روحاني: إننا انتصرنا في المجال السیاسي ایضا حیث اكدنا للعالم انه لایمكن التعامل مع ایران امنیا بل ان ایران لابد ان تستعید دورها الفاعل في المنطقة والعالم وان غیابها عن الساحة الدولیة خسارة كبیرة للعالم كله.

وأضاف: اكدنا ایضا ان ایران تتطلع الى السلام في المنطقة والعالم مصرحا ان تخصیب الیورانیوم حق الشعب الایراني ولدینا الحق في الاستفادة من الطاقة النوویة للاغراض السلمیة كما ان الوكالة الدولیة اكدت سلمیة نشاطاتنا في هذا المجال.

وتطرّق روحاني الى الوضع الاقتصادي في ايران قائلا: تمكنا من الناحیة الاقتصادیة ایضا من تحقیق إنجازات كبیرة فقد استطعنا من توفیر نحو سبعمئة الف فرصة عمل كما نشهد الیوم نموا اقتصادیا یبلغ نحو 5 بالمئة، مؤكدا ان الاتفاق النووي وما حققه من انجازات تم بفضل صبر ومقاومة الشعب الایراني وتوجیهات سماحة قائد الثورة الاسلامیة.

وحول العقوبات المتعلقة بالملف النووي قال روحاني أنه تم رفع جميع العقوبات في شهر دیسمبر الماضي ورغم كل ذلك نحن كنا نتوقع من امريكا ان تضع بعض العقبات امامنا في إطار ما تعتمده من سیاسة عدائیة تجاهنا.

كما تناول الرئيس الايرامي تأثیرات ونتائج الاتفاق النووي، معتبراً أنها عالمیة ومن الطبیعي انه لازالت هناك بعض المشاكل العالقة.

واعتبر الرئيس روحاني الاتفاق النووي انتصارا وطنيا وكل من یحاول تقلیص حجم الاتفاق یرید ان یقلل من حجم صمود الشعب، مؤكدا ان هذا الاتفاق لایخص الحكومة بل یتعلق بجمیع ابناء الشعب.

يذكر أن هذا المؤتمر الصحفي عقد بمشاركة نحو 200 مراسل ایراني واجنبي بمناسبة مرور عام على دخول الاتفاق النووي حیز التنفیذ.