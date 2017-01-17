ماهو ردّ ایران على الدعوة السعودیة بشأن مناسك الحج؟

الوقت- ردّ مندوب الولي الفقیه في شؤون الحج والزیارة "حجة الاسلام علي قاضي عسكر" على الدعوة التي وجهتها وزارة الحج السعودیة الى طهران بشأن مناسك الحج.
وبهدف إطلاع الجانب السعودي على المطالب الایرانیة، قال حجة الاسلام علي قاضي عسكر يوم الثلاثاء: في حال توفر الارضیة والظروف اللازمة فالكل عازم على ان تقام مناسك الحج المقبلة.
واشار قاضي عسكر، الى الدعوة السعودیة لإجراء لقاءات ومباحثات ثنائیة بشأن مناسك الحج القادمة وقال: ان الرسالة الایرانیة قد ارسلت من قبل وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي رضا صالحي امیري الى وزیر الحج السعودي وتتضمن الرسالة المطالب والمحاور الایرانیة.
واعرب "قاضي عسكر" عن امله بان تصل المباحثات الى النتیجة المرجوة وتتوفر الارضیة لأداء فریضة الحج المعنویة.
ولفت مندوب الولي الفقیه في شؤون الحج والزیارة الى ان السعودیة اعلنت عن زیادة حصة الدول في مناسك الحج القادمة داعیا جمیع الاطراف المعنیة في ایران الى الإستعداد لإیفاد نحو 80 ألف حاج.