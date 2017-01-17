ازدواجية المعاييرالتركية قبيل مباحثات أستانة

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  الأربعاء 20 ربيع الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

العلاقات الإيرانية السورية: علاقاتٌ مبدئية أبعد من المصالح السياسية والعسكرية

العلاقات الإيرانية السورية: علاقاتٌ مبدئية أبعد من المصالح السياسية والعسكرية أن تطور العلاقات بين إيران وسوريا تعبيرٌ عن تعاظم الدور الإيراني ونجاحه في قيادة الحلول السياسية من جهة، وشهادة انتصارٍ للطرف السوري الذي استطاع تخطي التحديات لا سيما الأزمة السورية.

لعبة مصر الذكيّة مع السعوديّة! الوقت- لم يعد الخلاف السعودية المصري سحابة صيف. يبدو أن هناك قناعة راسخة لدى الجانبين على المضي بمواقفهما حتّى النفس الأخير. بالأمس قطعت المحكمة الإدارة المصرية العليا الشكّ باليقين حول قرار مصر "القضائي"

خبير إيراني: المحادثات السياسية مكملة لاستراتيجية المقاومة في سوريا وليست بديلاً عنها أكد معاون رئيس مركز النور للدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد زارعان إن المحادثات السياسية ينبغي أن تكون مكملة لاستراتيجية المقاومة وليست بديلاً عنها لوضع حد للأزمة السورية والتصدي للإرهاب في المنطقة.

خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة أكد الدكتور محمد علي مهتدي بأن من مصلحة روسيا والصين دعم محور المقاومة في المنطقة لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية، واصفاً في الوقت نفسه موقف تركيا إزاء الأزمة السورية بأنه تكتيكي.

على الرغم من اعترافها بعدم امتلاكها الأدلة: رويترز تُروِّج لاستخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي! يخرج الإعلام الغربي ليُروِّج لإدعاءاتٍ تطال النظام السوري عبر اتهامه بإستخدام السلاح الكيميائي. ففي حين يبدو واضحاً إستخدامه قبل كل مفاوضاتٍ تتعلق بالأزمة السورية.

أخبار

أمريكا تتجسس على قاعدة روسيا في طرطوس

أمريكا تتجسس على قاعدة روسيا في طرطوس

الوقت- كشفت وكالات روسيّة عن قيام طائرة أمريكية مضادة للغواصات، يوم الأربعاء، بطلعة استطلاعية قرب قاعدة طرطوس للأسطول الحربي الروسي بالمتوسط.

الجيش العراقي يحرّر الساحل الأيسر للموصل بالكامل الوقت- تمكنّت القوات العراقية يوم الاربعاء من تحرير المنطقة الاثرية وتل نركال شمالي الساحل الايسر للموصل بشكل كامل المنطقة التي راهن تنظيم داعش الارهابي على البقاء فيها.

دراسة اقتصادية: العجز المالي يدفع السعودية لإلغاء مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات الوقت- أكدت دراسة اقتصادية جديدة أن السعودية تنوي الغاء مشاريع ضخمة في البلاد تقدر قيمتها بمليارات الدولارات نتيجة العجز المالي التي تعاني منه الرياض بسبب انخفاض أسعار النفط.

سوريا: على واشنطن معاقبة كل من يموّل ويسلّح الإرهاب بما في ذلك السعودية وقطر الوقت- دعا نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أمريكا الى منع دعم الإرهاب ومعاقبة مموليه، معتبراً أن مسألة إشراك قطر والسعودية في مباحثات أستانة ستناقش عندما توقفان دعمهما للإرهاب.

التحالف الأمريكي يؤكد مساندته جوياً للقوات التركية قرب مدينة الباب السورية الوقت- قال الكولونيل جون دوريان المتحدث العسكري باسم "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش الارهابي ان التحالف شن مؤخرا للمرة الاولى اربع غارات في شمال سوريا دعما للقوات التركية المتوغلة داخل الأراضي السورية، والتي تسعى لاحتلال مدينة الباب شمال حلب.

كيري: لم نبق على العقوبات على ايران فقط، بل زدنا تلك العقوبات الوقت- قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري،الأربعاء، أن بلاده أبقت العقوبات القديمة على إيران، بالرغم من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع مجمحوعة الـ5+1، منوهاً الى أن واشنطن زادت تلك العقوبات في بعض الحوانب.

بلومبرج: انخفاض توقعات النمو في السعودية على خلفية انخفاض إنتاج النفط الوقت- كشفت مؤسسة "بلومبرج" المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي ان السعودية تعاني من ركود اقتصادي متزايد، مشيرة الى خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو في السعودية على وقع انخفاض إنتاج النفط.

من سيترأس وفد الحكومة السورية والمعارضة في مؤتمر أستانا؟ الوقت- أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أنه سيترأس وفد الحكومة السورية إلى مفاوضات الأطراف السورية المزمع عقدها الأسبوع المقبل في أستانا.

أكثر من 100 قتيل بغارة للجيش النيجري "عن طريق الخطأ" على مخيم للاجئين الوقت- ارتكب الجيش النيجري مجزرة كبيرة في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا راح ضحيتها أكثر من مئة مدني عندما استهدف سلاح الجو بالخطأ مخيم للاجئين في المنطقة المذكورة.

ظريف: ايران ترفض مشاركة واشنطن في اجتماع استانة الخاص بالأزمة السورية الوقت- اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن بلاده تعارض مشاركة امريكا في اجتماع استانة بشأن تسوية الأزمة السورية، مشيراً الى أن طهران لم توجه دعوة لواشنطن.

النيابة التركية تطالب بحبس صلاح الدين ديمرتاش 142 عاماً الوقت- طالبت النيابة التركية، الثلاثاء، بحبس زعيم حزب الشعوب الديمقراطي والنائب في البرلمان التركي صلاح الدين دمرتاش، عاما 142 بذريعة دعمه لحزب العمال الكردستاني.

دمشق وطهران توقعان 5 اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون المشترك خلال زيارة خميس لايران الوقت- وقّع رئيس الوزراء السوري عماد خميس،الثلاثاء، 17 يناير، مع نائب رئيس الجمهورية الايراني، اسحق جهانغيري، خمس وثائق للتعاون بغية تعزيز العلاقات بين دمشق وطهران.

شيخ الأقصى حرّا من سجون الاحتلال الاسرائيلي الوقت- أفرج الكيان الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، عن الشيخ "رائد صلاح" ليعانق الحرية بعد اعتقال دام 9 أشهر.

الرئیس روحاني: ایران اثبتت انها ترید الامن للمنطقة والعالم اجمع الوقت- أشار الرئیس حسن روحاني عصر یوم الثلاثاء، الى الاتفاق النووي قائلا: هو انتصار اخلاقي للشعب الایراني، حیث ان الشعب اثبت انه صادق في جمیع مطالبه وتعهداته النوویة.

ماهو ردّ ایران على الدعوة السعودیة بشأن مناسك الحج؟ الوقت- ردّ مندوب الولي الفقیه في شؤون الحج والزیارة "حجة الاسلام علي قاضي عسكر" على الدعوة التي وجهتها وزارة الحج السعودیة الى طهران بشأن مناسك الحج.

مصدر أمني للوقت: داعش يستنجد بعناصر "جيش الخلافة" لاحتلال مطار "دير الزور" يسعى تنظيم "داعش" إلى فصل المطار العسكري لمدينة دير الزور تمهيداً لاحتلاله، وقد أرسل التنظيم عدد من عناصره البارزين لهذا الغرض الذي يبدو من المستبعد تحققه حسب المعطيات الميدانية.

روسيا متفائلة بإجراء مباحثات مع ترامب حول النووي الوقت- تنبأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء بأن موسكو تتوقع حوارا مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن الأسلحة النووية.

مؤسسة غالوب الامريكية: ترامب يحظى فقط بـ40 بالمئة من تأييد الشعب الامريكي الوقت- كشفت مؤسسة غالوب الأمريكية للرأي العام اليوم الثلاثاء أن مستوى شعبية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما يبلغ الآن 58 بالمئة، بينما لا يتجاوز مستوى شعبية الرئيس المنتخب دونالد ترامب 40 بالمئة.

سقوط 8 قتلى اثر هجوم إرهابي على كمين بالوادي الجديد في مصر الوقت- قتل 8 من افراد الشرطة المصرية ومسلحان أثنين وأصيب 3 من الشرطة، مساء الإثنين، في هجوم مسلح استهدف حاجزاً أمنياً، جنوب مصر .

الأمم المتحدة: الحرب على اليمن خلفت عشرة آلاف قتيل و40 الف مصاب الوقت- قالت الامم المتحدة في تقرير لها اليوم الثلاثاء ان عشرة آلاف شخص على الأقل قتلوا واصيب 40 الف اخرين بعد التحالف الذي شكلته السعودية في حربها على اليمن.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

ازدواجية المعاييرالتركية قبيل مباحثات أستانة

الثلاثاء 19 ربيع الثاني 1438
 
 
 
 
 
ازدواجية المعاييرالتركية قبيل مباحثات أستانة
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الوقت- منذ بداية الأزمة السورية و تركيا ضالعة في موجة الإرهاب التي اجتاحت سورية، ضلوعها ترجم على أرض الواقع عند إقامتها مخيمات اللجوء حتى قبل بداية الأزمة السورية بأشهر كما جاء على لسان وزير الخارجية السورية وليد المعلم في أحد المؤتمرات الصحفية لتبدأ بعدها تركيا بفتح أراضيها لتكون جسراً برياً و جوياً لعبور مئات المقاتلين العرب و الأجانب من أصحاب الفكر الإرهابي إلى سورية للقيام بأعمال أرهابية  تحت مايسمى مساندة الثورة السورية. ليعلو بعدها صوت تركيا مطالبة بإقامة منطقة عازلة في الشمال السوري هذا عدا عن انتهاك الأجواء السورية لمرات عديدة و سرقة المعامل والمصانع من مدينة حلب وسرقة النفط وحادثة إسقاط المقاتلة الروسية والتي فتحت أبواب جهنم على تركيا في تلك الأثناء لتسود القطيعة بين الجانبين التركي والروسي لمدة تسعة أشهر تقريباً  وتوغلها في مدينة جرابلس ثم مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب بعد تبدد آمال اردوغان  بعد تحرير مدينة حلب و إعلان وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية وتسوية أوضاع بعض المسلحین الارهابیین ونقل أخرين إلى مدينة إدلب التي تعيش اليوم على فوهة بركان لا أحد يعلم وقت و ساعة انفجار ذلك البركان إلا تركيا  ففي خطواتها الأخيرة و قبل التوجه لحضور مفاوضات أستانة المزمع عقدها في العاصمة الكازاخية قامت تركيا بتشكيل مايسمى بالجيش الوطني كما جاء على لسان رئيس المكتب السياسي  "للواء المعتصم " أحد فصائل مایسمی ب" الجيش السوري الحر " مصطفى سيجري "  حيث قال أن ماقام به الأخوة الأتراك يأتي في سياق توحيد صفوف المعارضة بعيداً عن التحزبات و التكتلات.

نعم أدركت تركيا صعوبة الحالة التي تعيشها المعارضة في الخارج من انقسامات وتبادل التهم بتحرير مدينة حلب و  ترجم هذا التشرذم بعودة "نواف البشير" أحد الأعضاء البارزين في المعارضة إلى سورية و ذهاب فريق أخر للمطالبة بالسلام مع الکیان الإسرائيلي وبرسم خارطة طريق للسلام معها و حال المجموعات المسلحة والفصائل الارهابية  في الداخل ليس بأفضل اغتيالات وتصفية على مستوى القادة ليس مؤشراً جيدا لتركيا فلابدّ من ورقة ضغط تضغط فيها على روسيا في محادثات أستانة التي ستقام في23 من الشهر الحالي و التي تعتبر محطة محورية في طريق التسوية السياسية للأزمة السورية و يعول عليها كثيرين  ففي الوقت الذي يبحث فيه لافروف مع نظيره التركي التحضير لمفاوضات أستانة تقوم تركيا بلم شمل الفصائل المسلحة وتسليحها بينما السعودية وقطر خارج لعبة أستانة لتقوم كلا من الرياض و الدوحة بتلغيم طريق الحل السياسي و ذلك  بتأجيج الأوضاع الميدانية في وادي بردى لفرض فرقائهم على الحكومة السورية بعدما قامت تركيا بسحب البساط من تحت أقدامهم لتحكم قبضتها على الجماعات الارهابیـة المقاتلة في سورية.

فالجانب التركي سوف يقدم التنازلات حول المرحلة الانتقالية و مدتها و بقاء الرئيس بشار الأسد بينما يكون التنازل الروسي بأن تزيل موسكو أسم المجموعات الإرهابية عن بعض الجماعات المسلحة لتضعها  ضمن خانة المعارضة المعتدلة. هذا مايؤكد ازدواجية المعايير في الوجوه التركية فهي من جهة تحضر لمفاوضات أستانة و تتفق مع روسيا على ذلك بينما تقوم وبشكل غير علني بتسليح فصائل المقاتلين ولم شملهم .

فهل تركيا مازالت تلعب بنار الإرهاب وماهي تبعات ذلك على الوضع الأمني التركي في ظل الظروف الأمنية الأخيرة التي شهدها الشارع التركي من تفجيرات و اغتيال للسفير الروسي على أراضيها. فهل تركيا المستفيدة من تجارة النفط مع داعش جادة في التحضر لحل الأزمة السورية ؟ وإن كان كذلك، فما هو الثمن الذي قبضته أو سوف تقبضه؟  أو أن تركيا أدركت مؤخراً أنها ذهبت منذ البداية في طريق الخطأ في مسار الملف السوري؟ هنا لابد من الإشارة إلى أن سياسة الدول تقوم على تغليب المصلحة دون النظر إن كانت سياسة خاطئة أو غير خاطئة.  نعم بدايتها حرب كونية على سورية وبداية نهايتها أطراف متخاصمة متناحرة تتسابق كل منها لإثبات نفسها كلاعب أساسي في القضية السورية  فهل ستكون أستانة فعلاً  بداية النهاية للأزمة السورية؟ و ماهي مرحلة مابعد أستانة؟      

 

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كلمات مفتاحية :

ازدواجية المعايير تركيا مباحثات أستانة

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