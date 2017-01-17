ماذا تعني العلامة التجارية لبعض الماركات الشهيرة؟

الوقت- أصبحت الماركات الشهيرة جزءاً من حياة الناس على الأرض، فهي تطالعهم في كل مكان، وتعيش معهم حتى في غرف نومهم أو حماماتهم. وزاد الانتشار المعرفي الرقمي من حجم تداولها، فماذا تعني علامة بعض الماركات الشهيرة؟

أبل

ماذا تعني "آبل" وهو شعار رمزي إلى حد كبير، فقد أشار مصمم هذا الكومبيوتر "روب يانوف" في شرح معنى اللوغو "اشتريت كمية من التفاح، وضعتها في إناء وأمضيت وقتاً أتأمل كيف أستوحي منها رمزاً، وعن طريق الصدفة قضمت إحداها، ثم تذكرت أن كلمة قضم بالانكليزية تعني "بايت" وهي نفسها التي يقوم عليها حساب سعة حافظة الكومبيوتر، وهكذا كانت التفاحة المقضومة هي الرمز".

أديداس

أما شعار أديداس فهذا الاسم مشتق من إسم مؤسها "أدولف داسلر" وقد تغير لوغو الشركة على مر الزمن ولمرات عدة، لكنه احتوى دائماً الخطوط الثلاثة المائلة، وهذه الخطوط تشكل مثلثاً يرمز الى جبل، وهو يرمز بدوره الى التحديات التي يتعين على كل الرياضيين قهرها.

بي أم دبليو

وبي أم دبليو يمثل الجزء المركزي من لوغو "بي أم في" كما هي التسمية الألمانية دوران مروحة الطائرة، ولهذا لديها علاقة بتاريخ تقنيات صناعة الطائرات التي مثلت نشاط الشركة في البداية، وأمّا الحقيقة البسيطة الأخرى، هي أنّ هذا الشعار بلونيه هو جزء من علم ولاية بافاريا الألمانية حيث ولدت الشركة.

أمازون

و بالنسبة لشعار أمازون سر هذا اللوغو يكمن في السهم البرتقالي اللون الذي يحتضن الإسم من أسفل، فهو رمز لابتسامة تعبر عن رضا المستهلك، كما أنه يمتد بين حرفي A و Z في إشارة الى شمولية مبيعات الشركة التي تضم كل شيء تقريباً، كما يقال في العربية "من الألف إلى الياء".

تويوتا

لوغو تويوتا غريب الشكل نوعا ما، إنه تكبير لعين إبرة خياطة مر خلالها خيط، في إشارة إلى أصل تخصص الشركة التي بدأت منتجة لماكنات الغزل، وأيضاً تمثل مزجاً تعبيرياً لحروف إسم الشركة.

كوكا كولا

كوكا كولا بين حرفي “O” و “L” ويمكن ملاحظة علم الدنمارك، وهي محض مصادفة، ومع ذلك فقد استخدمت الشركة هذا الجزء من اللوغو للدعاية لمنتجاتها في الدول الاسكندنافية.