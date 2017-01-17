ثروة زوكربيرغ زادت 5 ملايين دولار بأسبوعين

الوقت- ارتفعت أرباح "مارك زوكربيرغ" مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بـ 4.1 مليار جنيه إسترليني (نحو 5 ملايين دولار)، خلال أول أسبوعين من عام 2017.
وقد بلغت أسهم شركة فيسبوك والتي يملك منها زوكربيرغ 410 مليون سهم، مستوى قياسيا، خلال مطلع السنة الجارية، ببلوغها 44.2 مليار جنيه إسترليني (53.8 مليار دولار).
وحسب ما ذكرته صحيفة بريطانية نقلا عن تصنيف "فوربس" فإن زوكربيرغ بات خامس أغنى شخص في العالم، بعد بيل غيتس ووارن بافيت وجيف بيزوس وأمانسيو أورتيغا.
وأشارت إن هذه النتائج جرى كشفها بعد جمع بيانات خلال الفترة الممتدة ما بين 3 و13 من شهر يناير الجاري.
ورجحت تقارير إعلامية أن تكون الحملة الضخمة التي يقودها فيسبوك لمعالجة المحتوى الإخباري هي السبب وراء ارتفاع أسهمه.