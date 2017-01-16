القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية !

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  الثلاثاء 19 ربيع الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة

خبير ايراني: ضمان مصالح روسيا والصين الاستراتيجية يتم بدعمهم لمحور المقاومة أكد الدكتور محمد علي مهتدي بأن من مصلحة روسيا والصين دعم محور المقاومة في المنطقة لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية، واصفاً في الوقت نفسه موقف تركيا إزاء الأزمة السورية بأنه تكتيكي.

على الرغم من اعترافها بعدم امتلاكها الأدلة: رويترز تُروِّج لاستخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي! يخرج الإعلام الغربي ليُروِّج لإدعاءاتٍ تطال النظام السوري عبر اتهامه بإستخدام السلاح الكيميائي. ففي حين يبدو واضحاً إستخدامه قبل كل مفاوضاتٍ تتعلق بالأزمة السورية.

هل تُحاكَم أمريكا لاعترافها بصناعة "داعش"؟ الوقت- لطالما كنّا من أصحاب النظرية القائلة بوقوف الاستخبارات الأمريكية خلف الجماعات التكفيرية في سوريا والعراق، إلا أنه لم يكن هناك دليل إدانة يمكن الاستناد عليه في الأروقة

هل ترث بريطانيا الوصاية الأمريكية على السعودية؟ الوقت- في الوقت الذي أشرف فيه الغطاء الأمريكي للسعودية على الأفول بانتهاء ولاية أوباما وقدوم ترامب الذي اتخذ مواقف حادة ومسبقة من دول الخليج عامة والسعودية خاصة، ها هي بريطانيا تسابق نفسها لسد كل الفجوات ورمي نفسها جسراً أمام الطموحات السعودية وإقداماتها في كل الساحات بغض النظر عن شكلها والنتائج المترتبة عليها...

مظلومية الشعب البحريني في ظل نظامٌ حاكم يفتقد للركيزة الشعبية: حقائق ودلالات يعيش الشعب البحريني في ظل واقعٍ سياسي واجتماعي بات يُهدد مستقبله. فيما يمضي النظام بسياساته التعسفية عبر إصدار أحكام الإعدام والقيام بتلفيق الإتهامات.

أخبار

مسؤول سعودي: هكذا سترد السعودية على مصر بعد قرار تيران و صنافير!

مسؤول سعودي: هكذا سترد السعودية على مصر بعد قرار تيران و صنافير!

مسؤول سعودي: هكذا سترد السعودية على مصر بعد قرار تيران و صنافير!

الأمم المتحدة: 10 آلاف قتيل يمني وأكثر من 40 ألف مصاب منذ بدء العدوان السعودي الوقت- كشف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي مكجولدريك، الاثنين، أن ضحايا الحرب في اليمن ارتفع منذ قرابة العامين (أي منذ بدء العدوان السعودي) إلى 10 آلاف قتيل بالإضافة إلى أربعين ألف مصاب.

أسماء وفود المعارضة المشاركة في مفاوضات أستانا الخاصة بالأزمة السورية الوقت- اكد محمد علوش المتحدث الاعلامي باسم ما يسمى "جيش الاسلام" في سوريا أن اغلب فصائل المعارضة "السورية" قررت حضور اجتماع أستانا الخاص بسوريا و المقرر في 23 من الشهر الحالي.

المستشار الإعلامي لبارزاني: بارزاني سيترك الحكم لإنهاء الخلاف الوقت- كشف كفاح محمود، المستشار الإعلامي لرئيس كردستان العراق، اليوم الاثنين إن الرئيس مسعود بارزاني قرر ترك حكم الإقليم، لإيجاد صيغة توافقية لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد .

معاون قائد قوات الدفاع الجوي الايراني: بمجرد اطلاق النار على الطائرة ابتعدت ولا يوجد أي شيء يستدعي التهديد الوقت- قال معاون قائد قوات الدفاع الجوي العميد إلهامي اليوم الاثنين إن الطائرة التي تم استهدافها هي خفيفة جداً، وبمجرد إطلاق نيران المضادات الجوية ضدها ابتعدت عن المنطقة التي يحظر فيها الطيران.

موغريني: الاتحاد الاوروبي ملتزم بالاتفاق النووي مع ايران الوقت- قالت فيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين ان الاتفاق النووي مع ايران مهم للغاية لاسيما حيال الامن الاوروبي واكدت على التزام الاتحاد الاوروبي بالاتفاق.

رئيس الوزراء السوري عماد خميس غدا الثلاثاء في طهران الوقت- سيبدأ عماد خميس رئيس مجلس الوزراء السوري زيارة الي طهران غدا الثلاثاء لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين خاصة أمين المجلس الاعلي للأمن القومي علي شمخاني.

37 قتيل في تحطم طائرة شحن تركية في قرغيزستان الوقت- أعلنت وزارة الطوارئ في قرغيزستان ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة الشحن التركية" بوينغ-747" التي سقطت صباح الاثنين بالقرب من بيشكيك إلى 37 شخصاً، وفق المعطيات الأولية.

القوات العراقية تعثر على وثائق خاصة تؤكد انخراط ضباط صدام في قيادة تنظيم داعش الوقت- أعلنت القوات العراقية المشتركة عثورها على وثائق خاصة لتنظيم داعش الارهابي في جامعة الموصل بعد تحريرها، تثبت أن عدد من ضباط النظام العراقي السابق منخرطين في قيادة التنظيم الارهابي.

بعدما نفوا وجودها .. مسلحو وادي بردى يتهمون جبهة النصرة بإغتيال اللواء غضبان اتهم احد الاعلاميين المقربين من حركة أحرار الشام المدعو "عمر الشامي" جبهة النصرة بإغتيال اللواء المتقاعد أحمد الغضبان المكلف بعملية المصالحة بين الحكومة السورية والمسلحين في منطقة وادي بردى وعين الفيجة.

مفتي السعودية يعتبر أن الغناء والسينما مفسدة للأخلاق والقيم، والأزهر يرد الوقت- اعتبر مفتي السعودية، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن الحفلات الغنائية والسينما مفسدة للأخلاق والقيم، مشيراً الى ان الحفلات الغنائية لا خير فيها ومدعاة للاختلاط وهدم القيم، حسب تعبيره.

مؤتمر باريس للسلام ينهي أعماله بعد يوم واحد من انعقاده بعد تغيب الكيان الاسرائيلي الوقت- اعترف الدول المشاركة في مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط أمس الأحد وبشكل ضمني في فشل اجتماعها، معربة عن استعدادها لعقد اجتماع لاحق قبل نهاية العام الجاري في إطار ما أسمتها المساعي للتوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات.

ترامب يهاجم الناتو ويحدد شرطه لرفع العقوبات عن روسيا الوقت- اشترط الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق حول تقليص الأسلحة النووية مع روسيا قبل رفع العقوبات التي فرضتها ادارة الرئيس الامريكي المنتهي ولايته باراك أوباما على موسكو.

حركة أنصار الله تدين اعدام الشبان البحرينيين وتؤكد وقوفها مع مظلومية الشعب وقضيته العادلة الوقت- أدان المجلس السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، تنفيذ السلطات البحرينية، حكم الإعدام على 3 معارضين بذرائع واهية، مؤكداً وقوفه الكامل مع مظلومية الشعب البحريني وقضيته العادلة.

في دليل على انهيار التنظيم، الارهابي ابو البغدادي يسحب لقب "الامير" من قيادات الموصل الوقت- كشف مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الاحد، بأن زعيم تنظيم "داعش" الارهابي المدعو ابو بكر البغدادي سحب لقب "الامير" من قيادات التنظيم في الساحل الأيسر الموصل، وذلك بعد انهيار التنظيم امام تقدم القوات الامنية.

انطلاق مؤتمر باريس للسلام دون مشاركة الاطراف الرئيسية للنزاع الوقت- بدات اليوم الاحد أعمال مؤتمر باريس الدولي لبحث آليات تنفيذ المرجعيات الدولية وإمكانية عقد المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وذلك وسط غياب تام للاطراف الرئيسية في النزاع.

عراقجي اذا مزق ترامب الاتفاق النووي فايران ستشعل النار فيه الوقت- قال عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونيةاليوم الاحداذا مزق ترامبالاتفاق النووي فايران ستشعل النار فيه، وقال نحن بالتأكيد لا نعترف بشيء اسمه التطبيق الصارم للاتفاق النووي بل (التطبيق) يجب ان يترافق مع حسن النوايا.

بالصور.. الشارع البحريني يشتعل ومرتزقة النظام يستنجدون الوقت- اشتعل الشارع البحريني بالمواجهات بين المتظاهرين وأمن النظام على مشارف منطقة الدراز بعد إعدام ثلاثة شبان بتهم ملفقة لهم.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
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دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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ثقافة وفن

القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية !

الإثنين 18 ربيع الثاني 1438
 
 
 
 
 
القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية !
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الوقت- أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" قائمتها الطويلة لعام 2017، وضمت 16 رواية من العراق والكويت والسعودية والإمارات وسوريا ولبنان ومصر والسودان وليبيا والمغرب.

وقد حاز كتاب العراق النصيب الأكبر من روايات القائمة الطويلة برصيد أربعة أعمال.

والروايات وفق الترتيب الذي أورده موقع الجائزة هي (فهرس) للعراقي سنان أنطوان، و(السبيليات) للكويتي إسماعيل فهد إسماعيل، و(زرايب العبيد) لليبية نجوى بن شتوان، و(المغاربة) للمغربي عبد الكريم جويطي، و(سنة الراديو) للبناني رينيه الحايك، و(مذبحةالفلاسفة) للسوري تيسير خلف، و(أولاد الغيتو-اسمي آدم) للبناني إلياس خوري.

كما ضمت (مقتل بائع الكتب) للعراقي سعد محمد رحيم، و(باولو) للمصري يوسف رخا، و(منتجع الساحرات) للسوداني أمير تاج السر، و(في غرفة العنكبوت) للمصري محمد عبد النبي، و(هوت ماروك) للمغربي ياسين عدنان، و(موت صغير) للسعودي محمد حسن علوان، و(غرفة واحدة لا تكفي) للإماراتي سلطان العميمي، و(سفاستيكا) للعراقي علي غدير، و(أيام التراب) للعراقي زهير الهيتي.

وأيضاً نقل الموقع الرسمي للجائزة اليوم عن ياسر سليمان رئيس مجلس أمناء الجائزة قوله "تحمل القائمة الطويلة لهذا العام أعمالا لكتاب وصلوا إليها في الماضي بالإضافة إلى كتاب جدد تقدمهم للقارئ العربي لأول مرة من على منبرها الذي خدم الرواية العربية واحتفى بها على مدار عشرة أعوام حافلة بالإبداع والعطاء".

وأضاف "هذه الروايات تحكي قصصها بأصوات مختلفة من حيث الموضوع والبناء السردي لتعبر عن آنية الحدث وتجاوزاته لسياقاته في الساحة العربية بمآلاتها المترامية من المحيط إلى الخليج".

وأيضاً من المقرر إعلان القائمة القصيرة للجائزة وتضم ستة أعمال فقط في 16 فبراير في الجزائر. ويحصل كل متأهل للقائمة القصيرة على 10 آلاف دولار.

والجدير بالذكر أن الأمانة العامة للجائزة أعلنت اليوم عن أسماء لجنة التحكيم والتي تشكلت برئاسة الروائية الفلسطينية سحر خليفة وعضوية كل من الناقدة والروائية الليبية فاطمة الحاجي والمترجم الفلسطيني صالح علماني والأكاديمية والمترجمة اليونانية صوفيا فاسالو والروائية المصرية سحر الموجي.

وأيضاً من المقرر إعلان اسم الرواية الفائزة في 27 أبريل في احتفال يقام عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب. ويحصل الفائز على 50 ألف دولار.

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