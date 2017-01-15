قمّة البريمرليج تنتهي بتعادل بين الريدز و الشياطين الحمر

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  الإثنين 18 ربيع الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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على الرغم من اعترافها بعدم امتلاكها الأدلة: رويترز تُروِّج لاستخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي!

على الرغم من اعترافها بعدم امتلاكها الأدلة: رويترز تُروِّج لاستخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي! يخرج الإعلام الغربي ليُروِّج لإدعاءاتٍ تطال النظام السوري عبر اتهامه بإستخدام السلاح الكيميائي. ففي حين يبدو واضحاً إستخدامه قبل كل مفاوضاتٍ تتعلق بالأزمة السورية.

هل تُحاكَم أمريكا لاعترافها بصناعة "داعش"؟ الوقت- لطالما كنّا من أصحاب النظرية القائلة بوقوف الاستخبارات الأمريكية خلف الجماعات التكفيرية في سوريا والعراق، إلا أنه لم يكن هناك دليل إدانة يمكن الاستناد عليه في الأروقة

هل ترث بريطانيا الوصاية الأمريكية على السعودية؟ الوقت- في الوقت الذي أشرف فيه الغطاء الأمريكي للسعودية على الأفول بانتهاء ولاية أوباما وقدوم ترامب الذي اتخذ مواقف حادة ومسبقة من دول الخليج عامة والسعودية خاصة، ها هي بريطانيا تسابق نفسها لسد كل الفجوات ورمي نفسها جسراً أمام الطموحات السعودية وإقداماتها في كل الساحات بغض النظر عن شكلها والنتائج المترتبة عليها...

مظلومية الشعب البحريني في ظل نظامٌ حاكم يفتقد للركيزة الشعبية: حقائق ودلالات يعيش الشعب البحريني في ظل واقعٍ سياسي واجتماعي بات يُهدد مستقبله. فيما يمضي النظام بسياساته التعسفية عبر إصدار أحكام الإعدام والقيام بتلفيق الإتهامات.

الفساد في الكيان الإسرائيلي: مسألة تُهدد الحاضنة الشعبية للأهداف الإسرائيلية تجعل فضائح فساد المسؤولين الإسرائيليين المجتمع الإسرائيلي أقل ثقة بمسؤوليه. وهو ما يُهدد مستقبل الحاضنة الإجتماعية للكيان الإسرائيلي بشكل كبير.

أخبار

مفتي السعودية يتعبر أن الغناء والسينما مفسدة للأخلاق والقيم، والأزهر يرد

مفتي السعودية يتعبر أن الغناء والسينما مفسدة للأخلاق والقيم، والأزهر يرد

الوقت- اعتبر مفتي السعودية، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن الحفلات الغنائية والسينما مفسدة للأخلاق والقيم، مشيراً الى ان الحفلات الغنائية لا خير فيها ومدعاة للاختلاط وهدم القيم، حسب تعبيره.

مؤتمر باريس للسلام ينهي أعماله بعد يوم واحد من انعقاده بعد تغيب الكيان الاسرائيلي الوقت- اعترف الدول المشاركة في مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط أمس الأحد وبشكل ضمني في فشل اجتماعها، معربة عن استعدادها لعقد اجتماع لاحق قبل نهاية العام الجاري في إطار ما أسمتها المساعي للتوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات.

ترامب يهاجم الناتو ويحدد شرطه لرفع العقوبات عن روسيا الوقت- اشترط الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق حول تقليص الأسلحة النووية مع روسيا قبل رفع العقوبات التي فرضتها ادارة الرئيس الامريكي المنتهي ولايته باراك أوباما على موسكو.

حركة أنصار الله تدين اعدام الشبان البحرينيين وتؤكد وقوفها مع مظلومية الشعب وقضيته العادلة الوقت- أدان المجلس السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، تنفيذ السلطات البحرينية، حكم الإعدام على 3 معارضين بذرائع واهية، مؤكداً وقوفه الكامل مع مظلومية الشعب البحريني وقضيته العادلة.

في دليل على انهيار التنظيم، الارهابي ابو البغدادي يسحب لقب "الامير" من قيادات الموصل الوقت- كشف مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الاحد، بأن زعيم تنظيم "داعش" الارهابي المدعو ابو بكر البغدادي سحب لقب "الامير" من قيادات التنظيم في الساحل الأيسر الموصل، وذلك بعد انهيار التنظيم امام تقدم القوات الامنية.

انطلاق مؤتمر باريس للسلام دون مشاركة الاطراف الرئيسية للنزاع الوقت- بدات اليوم الاحد أعمال مؤتمر باريس الدولي لبحث آليات تنفيذ المرجعيات الدولية وإمكانية عقد المفاوضات الثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وذلك وسط غياب تام للاطراف الرئيسية في النزاع.

عراقجي اذا مزق ترامب الاتفاق النووي فايران ستشعل النار فيه الوقت- قال عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونيةاليوم الاحداذا مزق ترامبالاتفاق النووي فايران ستشعل النار فيه، وقال نحن بالتأكيد لا نعترف بشيء اسمه التطبيق الصارم للاتفاق النووي بل (التطبيق) يجب ان يترافق مع حسن النوايا.

بالصور.. الشارع البحريني يشتعل ومرتزقة النظام يستنجدون الوقت- اشتعل الشارع البحريني بالمواجهات بين المتظاهرين وأمن النظام على مشارف منطقة الدراز بعد إعدام ثلاثة شبان بتهم ملفقة لهم.

ابراهيم الجعفري جسرا للتواصل بين طهران والرياض الوقت- بات وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، جسرا لنقل رسائل متبادلة بين طهران والرياض بهدف تقريب وجهات النظر بين البلدين.

وثائق تثبت دور بريطانيا بتعذيب المعتقلين في البحرين الوقت- كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن وثائق جديدة تدين فيها تورط لندن في تعليم أساليب التعذيب لجلادي السجون في البحرين.

انصار الله تقتل عسكريا سعوديا في نجران الوقت- قُتل عسكري معتد سعودي برصاص انصار الله مساء السبت في منطقة نجران على الحدود مع اليمن، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع السعودية.

تظاهرات في تل أبيب تطالب نتنياهو بالرحيل؟ الوقت- احتشد مئات الإسرائيليين مساء السبت في "تل أبيب"، للمطالبة باستقالة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية قضايا الفساد التي يتم التحقيق معه بشأنها.

استطلاع رأي: غالبية الأمريكيين يرون أن روسيا تشكل تهديد لبلادهم الوقت- أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز بالاشتراك مع مؤسسة إبسوس لاستطلاعات الرأي أن غالبية الشعب الأمريكي يرى ان روسيا تشكل تهديداً لبلادهم. و

عشرات القتلى والأسرى من مليشيات العدوان السعودي في محافظة الجوف اليمنية الوقت- واصلت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، دكها لمواقع الجيش السعودي ومليشياته في نجران، في وقت تمكنت فيه من قتل 30 عسكري من مرتزقة العدوان أثناء صد هجومهم على محافظة الجوف.

اغتيال اللواء أحمد الغضبان المكلف بإدارة ملف وادي بردي بريف دمشق الوقت- أعلنت مصادر عسكرية سورية، السبت 14 يناير/ كانون الثاني، استشهاد اللواء المتقاعد أحمد الغضبان المكلف بإدارة ملف وادي بردي بريف دمشق، بعد أن قامت الجماعات الارهابية المسلحة بقنصه قرب نبع الفيجة.

الليرة التركية تواصل هبوطها الحاد وتصل الى مستويات جديدة الوقت- واصلت الليرة التركية هبوطها الحاد أمام الدولار لتصل الى مستوى قياسي جديد وهو 2.5% مقابل الدولار ، في ظل الوضع الاقتصادي والأمني الغير مستقر في البلاد.

تونس تحيي الذكرى السادسة للثورة بالاحتجاجات الشعبية وقطع الطرقات الوقت- شهدت تونس اليوم السبت، في الذكرى السادسة للثورة الشعبية التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مظاهرات عديدة في المدن التونسية احتجاجاً على غياب التنمية وفرص العمل.

الجيش السوري يصد هجوماً عنيفاً لتنظيم داعش على مدينة دير الزور ومطارها الوقت- تمکن الجیش السوري من صد هجوم عنيف لتنظيم داعش الارهابي على مدينة دير الزور (شرق البلاد) ومطار المدينة المحاصرة برياً منذ أكثر من عامين.

أمريكا لاول مرة خارج اراضيها تنشر مقاتلات "إف-35" الشبح في اليابان الوقت- كشفت الاذاعة اليابانية في تقريراً لها أن القوات الأمريكية بدأت في نشر طائرات مقاتلة من طراز إف-35 الشبح القادرة على التخفي من الرادار في غربي اليابان.

نجل القذافي يكشف اسرار خطيرة عن اختفاء الامام موسى الصدر الوقت- قال هنيبعل القذافي، ابن الديكتاتور الليبي الاسبق معمر القذافي، أنّ والده معمّر بريء من خطف الإمام الصدر ورفيقيه، واتهم عبد السلام جلّود الرجل الثاني في نظام معمّر، بتوريط ليبيا في الجريمة.

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إنتصار حلب

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تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
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دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
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الاخوان المسلمون

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القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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رياضة

قمّة البريمرليج تنتهي بتعادل بين الريدز و الشياطين الحمر

الأحد 17 ربيع الثاني 1438
 
 
 
 
 
قمّة البريمرليج تنتهي بتعادل بين الريدز و الشياطين الحمر
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الوقت- تقاسم ناديي مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين نتيجة مواجهتهما اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل بهدف لكل منهما.

الشوط الأول كان سريعاً من الجانبين اللذين لم يتركا أي فرصة من أجل السيطرة على الكرة إلَّا وقاما باستغلالها من أجل تسجيل هدف التقدم في تلك المواجهة.

يونايتد كان الباديء بالسيطرة وتمكَّن من الوصول إلى منطقة جزاء الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه عن طريق زلاتان إبراهيموفيتش وبول بوغبا لكن الحارس البلجيكي تصدى لمحاولة المهاجم السويدي وقام لاعب خط الوسط الفرنسي بإهدار كرته خارج المرمى.

وبعد عدة محاولات من ليفربول للعودة إلى المباراة نجح في السيطرة على مجريات اللعب وتمكَّن من الحصول على ركلة جزاء على اللاعب بول بوغبا الذي لعب الكرة بيده بعد ركنية الريدز ليترجمها الخبير جيمس ميلنر إلى هدف التقدم في الدقيقة ٢٧.

ضغط مانشستر يونايتد من أجل معادلة النتيجة بعد الهدف ليتلقى هنريك مخيتاريان تمريرة حريرية من زمليه أندير هيريرا ليواجه المرمى ويسدد نحو الشباك، لكن مينيوليه كان له بالمرصاد وتصدى للكرة ثم أبعدها الدفاع.

 

استمرت محاولات مانشستر يونايتد للوصول إلى مرمى الضيوف الذين بدورهم كانوا يرغبون في تشجيل هدف ثانِ يقتلون به آمال الشياطين الحُمر في العودة لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بركلة جزاء ميلنر.

في الشوط الثاني، بدأ مانشستر يونايتد ضاغطاً من أجل تسجيل هدف التعادل لكنهم وقفوا امام دفاع ليفربول المتصلب وبراعة مينيوليه حارس الضيوف.

 

وبعد العديد والعديد من المحاولات نجح مانشستر يونايتد في معادلة النتيجة عن طريق المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة ٨٤ من رأسية بعد عرضية من أنتونيو فالنسيا.

هذا التعادل رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 45 في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 40 في المركز السادس.

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ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

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