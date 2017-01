ثلاثية روائية جديدة لروائي مبدع حاز على جائزة بوكر 2015

الوقت- أعلن الروائي الجامايكي مارلون جيمس 47 عاما أن الجزء الأول من ثلاثيته الروائية " النجم الأسود" سيصدر في عام 2018 . وسيكون كتابه الأول الذي يصدره منذ روايته " تاريخ موجز لـ 7 جرائم قتل" التي فازت بجائزة البوكر عام 2015.

وقد كشف جيمس عن التفاصيل الأولى لثلاثيته القادمة التي كتبها بأسلوب فانتازي.

ويغوص جيمس في الميثولوجيا الأفريقية القديمة برؤية لخلق عالم فانتازي نثري. وفي تصريح له قال جيمس "ستستلهم ثلاثيتي الجديدة الإرث الغني للأساطير واللغة الأفريقية بنفس الطريقة التي استلهمت فيها الروائي الجنوب أفريقي "جي .أر. أر تولكين" المثولوجيا السلتية والنروجية لإبداع روايته The Hobbit وثلاثيته Lord of the Rings" سيد الخواتم".

ويتابع تصريحه بأن:" الحبكة الأساسية تكمن في أن تاجر الرقيق في الرواية يستأجر عددا من المرتزقة لتعقب طفل اشتبه فيه بأنه مختطف. لكن العثور عليه يستغرق 9 سنين. وفي النهاية يموت الطفل. ويبقى السؤال مطروحا في الرواية. كيف حدث ذلك؟ " ويتخذ كل كتاب من الثلاثية هيئة شهادة شهود عيان تناقض الكتاب السابق إلى أن تنجلي الحقيقة في النهاية.

ويضيف:" هذا ما جعلني أدرك بأن هناك عالم واسع من التاريخ والمثولوجيا الأفريقية والقصص المجنونة والوحوش الخرافية. كل ذلك ينتظرنا في الرواية".