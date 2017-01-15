بالصور.. الشارع البحريني يشتعل ومرتزقة النظام يستنجدون

الوقت- اشتعل الشارع البحريني بالمواجهات بين المتظاهرين وأمن النظام على مشارف منطقة الدراز بعد إعدام ثلاثة شبان بتهم ملفقة لهم.
ونقلت قناة العالم عن مصادر بحرينية أنه على خلفية إعدام النظام البحريني للشباب الثلاثة سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس، توجّه الآلاف الى الشوارع واندلعت مواجهات عنيفة على الشوارع العامة حيث استخدمت مرتزقة الملك سلاح الشوزن والغازات الخانقة لتفريق المتظاهرين.
وتعرض المتظاهرون لإصابات بمنطقة الدراز باستهداف أمن النظام البحريني لهم بسلاح الشوزن.
وفيما تم إغلاق دوار عبد الكريم تحركت مدرعات تابعة للجيش وكمندوز باتجاه الهملة على شارع الجنبية.
وانطلقت احتجاجات غاضبة كذلك في منطقتي الدية والبلاد القديم تنديداً بجريمة إعدام سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس.
كما نزلت الجماهير في بلدتي أبو صيبع والشاخورة إلى الشوارع بصيحات التكبير واشتبكت مع مرتزقة النظام البحريني.
وتوافدت الجماهير الغاضبة إلى منطقة السنابس معلنة العصيان الثوري والغضب العارم إزاء مجزرة النظام بحق الشباب.
وتوجه عوائل الشهداء الثلاثة إلى مقبرة أم الحصم لتوديع أبنائهم بعد رفض النظام تسليمهم الجثث.