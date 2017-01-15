استطلاع رأي: غالبية الأمريكيين يرون أن روسيا تشكل تهديد لبلادهم

الوقت- أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز بالاشتراك مع مؤسسة إبسوس لاستطلاعات الرأي أن غالبية الشعب الأمريكي يرى ان روسيا تشكل أكبر تهديد لبلادهم.
ووجد الاستطلاع الذي أجري في الفترة من التاسع إلى الثاني عشر من يناير كانون الثاني وأعلنت نتائجه يوم الجمعة أن 82 في المئة من الأمريكيين منهم 84 في المئة ديمقراطيون و82 في المئة جمهوريون وصفوا روسيا بأنها مصدر "تهديد" عام للولايات المتحدة. هذا بالمقارنة مع نسبة بلغت 76 في المئة في مارس آذار 2015 حين طرحت نفس الأسئلة في استطلاع.
كما بين الاستطلاع أن الأمريكيين يميلون على الأرجح لوصف روسيا بأنها تهديد أكثر مما يرون إيران أو سوريا أو الصين أو السعودية أو كوبا أو اليمن. ولم تتقدم على روسيا إلا كوريا الشمالية التي يرى 86 في المئة من الأمريكيين أنها مصدر تهديد.
ووضع حوالي 25 في المئة من الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع روسيا في أعلى فئة من الفئات الخمس إذ وصفوها بأنها "تهديد وشيك".