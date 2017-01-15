استطلاع رأي: غالبية الأمريكيين يرون أن روسيا تشكل تهديد لبلادهم

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  الأحد 17 ربيع الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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هل تُحاكَم أمريكا لاعترافها بصناعة "داعش"؟

هل تُحاكَم أمريكا لاعترافها بصناعة "داعش"؟ الوقت- لطالما كنّا من أصحاب النظرية القائلة بوقوف الاستخبارات الأمريكية خلف الجماعات التكفيرية في سوريا والعراق، إلا أنه لم يكن هناك دليل إدانة يمكن الاستناد عليه في الأروقة

هل ترث بريطانيا الوصاية الأمريكية على السعودية؟ الوقت- في الوقت الذي أشرف فيه الغطاء الأمريكي للسعودية على الأفول بانتهاء ولاية أوباما وقدوم ترامب الذي اتخذ مواقف حادة ومسبقة من دول الخليج عامة والسعودية خاصة، ها هي بريطانيا تسابق نفسها لسد كل الفجوات ورمي نفسها جسراً أمام الطموحات السعودية وإقداماتها في كل الساحات بغض النظر عن شكلها والنتائج المترتبة عليها...

مظلومية الشعب البحريني في ظل نظامٌ حاكم يفتقد للركيزة الشعبية: حقائق ودلالات يعيش الشعب البحريني في ظل واقعٍ سياسي واجتماعي بات يُهدد مستقبله. فيما يمضي النظام بسياساته التعسفية عبر إصدار أحكام الإعدام والقيام بتلفيق الإتهامات.

الفساد في الكيان الإسرائيلي: مسألة تُهدد الحاضنة الشعبية للأهداف الإسرائيلية تجعل فضائح فساد المسؤولين الإسرائيليين المجتمع الإسرائيلي أقل ثقة بمسؤوليه. وهو ما يُهدد مستقبل الحاضنة الإجتماعية للكيان الإسرائيلي بشكل كبير.

رداً على محاولات عزلها عربياً: مصر نحو دورٍ إقليميٍ فاعل وعبر الشراكة مع العراق بدأ العام 2017 بأحداثٍ يبدو أنها ستكون بداية التحولات السياسية المتوقعة. حيث شكَّلت المساعي التقاربية بين مصر والعراق، موضوع اهتمام الخبراء والمحليين. فالمسألة أكبر من تقارب دولتين.

أخبار

بالصور.. الشارع البحريني يشتعل ومرتزقة النظام يستنجدون

بالصور.. الشارع البحريني يشتعل ومرتزقة النظام يستنجدون

الوقت- اشتعل الشارع البحريني بالمواجهات بين المتظاهرين وأمن النظام على مشارف منطقة الدراز بعد إعدام ثلاثة شبان بتهم ملفقة لهم.

ابراهيم الجعفري جسرا للتواصل بين طهران والرياض الوقت- بات وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، جسرا لنقل رسائل متبادلة بين طهران والرياض بهدف تقريب وجهات النظر بين البلدين.

وثائق تثبت دور بريطانيا بتعذيب المعتقلين في البحرين الوقت- كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن وثائق جديدة تدين فيها تورط لندن في تعليم أساليب التعذيب لجلادي السجون في البحرين.

انصار الله تقتل عسكريا سعوديا في نجران الوقت- قُتل عسكري معتد سعودي برصاص انصار الله مساء السبت في منطقة نجران على الحدود مع اليمن، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع السعودية.

تظاهرات في تل أبيب تطالب نتنياهو بالرحيل؟ الوقت- احتشد مئات الإسرائيليين مساء السبت في "تل أبيب"، للمطالبة باستقالة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية قضايا الفساد التي يتم التحقيق معه بشأنها.

استطلاع رأي: غالبية الأمريكيين يرون أن روسيا تشكل تهديد لبلادهم الوقت- أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز بالاشتراك مع مؤسسة إبسوس لاستطلاعات الرأي أن غالبية الشعب الأمريكي يرى ان روسيا تشكل تهديداً لبلادهم. و

عشرات القتلى والأسرى من مليشيات العدوان السعودي في محافظة الجوف اليمنية الوقت- واصلت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، دكها لمواقع الجيش السعودي ومليشياته في نجران، في وقت تمكنت فيه من قتل 30 عسكري من مرتزقة العدوان أثناء صد هجومهم على محافظة الجوف.

اغتيال اللواء أحمد الغضبان المكلف بإدارة ملف وادي بردي بريف دمشق الوقت- أعلنت مصادر عسكرية سورية، السبت 14 يناير/ كانون الثاني، استشهاد اللواء المتقاعد أحمد الغضبان المكلف بإدارة ملف وادي بردي بريف دمشق، بعد أن قامت الجماعات الارهابية المسلحة بقنصه قرب نبع الفيجة.

الليرة التركية تواصل هبوطها الحاد وتصل الى مستويات جديدة الوقت- واصلت الليرة التركية هبوطها الحاد أمام الدولار لتصل الى مستوى قياسي جديد وهو 2.5% مقابل الدولار ، في ظل الوضع الاقتصادي والأمني الغير مستقر في البلاد.

تونس تحيي الذكرى السادسة للثورة بالاحتجاجات الشعبية وقطع الطرقات الوقت- شهدت تونس اليوم السبت، في الذكرى السادسة للثورة الشعبية التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مظاهرات عديدة في المدن التونسية احتجاجاً على غياب التنمية وفرص العمل.

الجيش السوري يصد هجوماً عنيفاً لتنظيم داعش على مدينة دير الزور ومطارها الوقت- تمکن الجیش السوري من صد هجوم عنيف لتنظيم داعش الارهابي على مدينة دير الزور (شرق البلاد) ومطار المدينة المحاصرة برياً منذ أكثر من عامين.

أمريكا لاول مرة خارج اراضيها تنشر مقاتلات "إف-35" الشبح في اليابان الوقت- كشفت الاذاعة اليابانية في تقريراً لها أن القوات الأمريكية بدأت في نشر طائرات مقاتلة من طراز إف-35 الشبح القادرة على التخفي من الرادار في غربي اليابان.

نجل القذافي يكشف اسرار خطيرة عن اختفاء الامام موسى الصدر الوقت- قال هنيبعل القذافي، ابن الديكتاتور الليبي الاسبق معمر القذافي، أنّ والده معمّر بريء من خطف الإمام الصدر ورفيقيه، واتهم عبد السلام جلّود الرجل الثاني في نظام معمّر، بتوريط ليبيا في الجريمة.

هيومن رايتس ووتش: آل خليفة في البحرين ينتهكون حقوق الانسان ويقمعون حرية التعبير الوقت- وجهت منطمة هيومن رايتس ووتش اليوم السبت انتقادات شديدة اللهجة لنظام ال خليفة في البحرين اثر عمليات القمع لحقوق الانسان وحرية التعبير التي يمارسها بحق ابناء الشعب البحريني.

بالفيديو... زعيم حزب العمال البريطاني ينتقد الاجور العالية لبعض الوظائف في بريطانيا الوقت- انتقد جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني وامام العلن الاجور الخيالية التي تتقاضاها بعض الوظائف في بريطانيا.

محمود عباس يفتتح سفارة فلسطين في الفاتيكان الوقت- قام اليوم السبت محمود عباس الرئيس الفلسطيني بافتتاح سفارة فلسطين في الفاتيكان.

القوات العراقية تحرّر جامعة الموصل بالكامل الوقت- حرّرت القوات العراقية يوم السبت، بحسب مصدر أمني عراقي جامعة الموصل بالساحل الأيسر للمدينة بالكامل ورفع العلم فوق مبانيها.

صحيفة اسرائيلية: أوباما تواطأ في اغتيال القائد مغنية الوقت- قال المعلِّق الأمني في صحيفة "معاريف" "يوسي ملمان" أنه وبحسب تحقيقات نُشرت في صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيوزويك"، فإنه في شباط 2008 أي بعد شهر على دخول باراك أوباما البيت الأبيض، وافق الأخير على أن يكون هناك تواصل بين الـ CIA والموساد في عملية مشتركة لإغتيال المسؤول الكبير في حزب الله عماد مغنية.

داعش يحرق أمّاً وأربعة من أطفالها لترك التنظيم في العراق الوقت- توّج تنظيم داعش الارهابي سلسلة جرائمه في العراق بإحراق عائلة مكونة من خمسة أفراد وهم أم وأربعة من أطفالها بذريعة ترك أرض الخلافة بالحويجة جنوب غربي كركوك.

"الأستانا" محور مباحثات ايران وروسيا وتركيا في موسكو الوقت- في مبادرة أقصت الطرف الأمريكي حول مباحثات إنهاء الصراع السوري، اجتمع مساعدو وزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا في موسكو الجمعة، لبحث اجتماع أستانا حول سوريا.

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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

استطلاع رأي: غالبية الأمريكيين يرون أن روسيا تشكل تهديد لبلادهم

الأحد 17 ربيع الثاني 1438
 
 
 
 
 
استطلاع رأي: غالبية الأمريكيين يرون أن روسيا تشكل تهديد لبلادهم

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النفاق الأمريكي في التعاطي مع الأزمة الروسية - الأوكرانية

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الوقت- أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز بالاشتراك مع مؤسسة إبسوس لاستطلاعات الرأي أن غالبية الشعب الأمريكي يرى ان روسيا تشكل أكبر تهديد لبلادهم.

ووجد الاستطلاع الذي أجري في الفترة من التاسع إلى الثاني عشر من يناير كانون الثاني وأعلنت نتائجه يوم الجمعة أن 82 في المئة من الأمريكيين منهم 84 في المئة ديمقراطيون و82 في المئة جمهوريون وصفوا روسيا بأنها مصدر "تهديد" عام للولايات المتحدة. هذا بالمقارنة مع نسبة بلغت 76 في المئة في مارس آذار 2015 حين طرحت نفس الأسئلة في استطلاع.

كما بين الاستطلاع أن الأمريكيين يميلون على الأرجح لوصف روسيا بأنها تهديد أكثر مما يرون إيران أو سوريا أو الصين أو السعودية أو كوبا أو اليمن. ولم تتقدم على روسيا إلا كوريا الشمالية التي يرى 86 في المئة من الأمريكيين أنها مصدر تهديد.

ووضع حوالي 25 في المئة من الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع روسيا في أعلى فئة من الفئات الخمس إذ وصفوها بأنها "تهديد وشيك".

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