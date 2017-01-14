تشيلسي يتخطى ليستر سيتي بثلاثية

الوقت- حقق تشيلسي الفوز على مضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الواحد وعشرين من الدوري الإنجليزي، ليؤمن صدارته.

انطلقت المباراة بكرة ارتدت من دفاع ليستر سيتي لإيدن هازارد الذي مررها لماركو ألونسو ليسددها أسفل الزاوية اليسرى لكاسبر شمايكل محرزاً الهدف الأول في الدقيقة 5، وفي الدقيقة 16 أرسل كريستيان فوكس كرة عرضية لبنيامين شيلويل الذي سددها بعيداً عن المرمى.

وفي الدقيقة 28 سدد ويلفريد نديدي الوافد الجديد لصفوف ليستر الكرة بعيداً عن المرمى، وفي الدقيقة 43 ممر هازارد الكرة لبيدرو رودريغيز داخل منطقة الجزاء لكنه سددها برعونة بعيداً عن المرمى.

انطلق الشوط الثاني بكرة عرضية أرسلها ويليان داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع أبعدها لتصل لألونسو الذي سددها لتصطدم بمدافع وتسكن الشباك محرزاً الهدف الثاني له لفريقه في الدقيقة 52، وفي الدقيقة 63 أرسل ألونسو كرة عرضية لترتطم بالدفاع وتصل لغاري كاهيل الذي يسدد مقصية لتصطدم بويس مورغان.

وفي الدقيقة 66 أرسل فيكتور موسيس كرة عرضية لألونسو الذي سددها من لمسة واحدة بقوة مرت بجوار القائم الأيسر، وفي الدقيقة 71 أعطى ويليان الكرة لبيدرو من فوق الحارس شمايكل ليضعها بسهولة داخل المرمى الفارغ.

وفي الدقيقة 88 سدد فوكس كرة قوية لكن تيبو كورتيوا ببراعة منقذاً مرماه، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي على حامل اللقب بثلاثية نظيفة.