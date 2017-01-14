الليرة التركية تواصل هبوطها الحاد وتصل الى مستويات جديدة

الوقت- واصلت الليرة التركية هبوطها الحاد أمام الدولار لتصل الى مستوى قياسي جديد وهو 2.5% مقابل الدولار ، في ظل الوضع الاقتصادي والأمني الغير مستقر في البلاد.
وكان سعر صرف الليرة قد هبط إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي يوم الأربعاء 11 يناير (كانون الثاني)، عندما وصل سعر صرف الدولار إلى 3.93 ليرة، إذ انخفضت قيمتها بنسبة 12% منذ بداية العام الجديد، كما شهدت العملة انخفاضًا بنسبة 17% خلال عام 2016، قبل أن ترتفع قليلًا عقب خطاب أردوغان مباشرة، ليساوي الدولار الواحد 3.73 ليرة.
من جانبها، ألقت الحكومة التركية اللوم على المضاربين في العملة، لتصف ما يحدث بأنه "انقلاب اقتصادي"، فيما هدد البنك المركزي المضاربين، في 10 يناير (كانون الثاني) 2017، باتخاذ تدابير ضدهم، وضد ما أسماها "الأسعار الفاسدة التي لا تتسق مع الأسس الاقتصادية".
وفي سياق متصل، دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس الجمعة الأتراك الى أن يحولوا حيازاتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة التركية، مكررا مناشدات سبق أن قدمها مرات عدة منذ بدأ انخفاض الليرة في الفترة الأخيرة، وأضاف :"إنه ينبغي للأتراك ألا يحتفظوا بالدولارات تحت الوسائد"، مضيفا أن تركيا توصلت إلى اتفاق مع بعض الدول للتجارة بالعملة المحلية.