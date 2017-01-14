تونس تحيي الذكرى السادسة للثورة بالاحتجاجات الشعبية وقطع الطرقات

الوقت- شهدت تونس اليوم السبت، في الذكرى السادسة للثورة الشعبية التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مظاهرات عديدة في المدن التونسية احتجاجاً على غياب التنمية وفرص العمل.

وفي ولاية سيدي بوزيد مهد الثورة التي انطلقت في يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 ، فقد غابت مظاهر الاحتفال عنها ونظم عدد من الشبان العاطلين عن العمل تظاهرات بشارع رئيسي مرددين "التشغيل استحقاق يا عصابة السراق"، و"شغل..حرية..كرامة..وطنية" وهما الشعاران الرئيسيان للثورة التونسية، كما احرق عدد من المواطنيين التونسيين عجلات مطاطية وأغلقوا طريقا رئيسية في بلدة منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد مرددين الشعارين المذكورين.

وأفادت وسائل اعلامية تونسية أن شبانا قطعوا طريقا مر منها موكب الباجي قائد السبسي، وبثت قناة نسمة صورا لقوات الامن تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على هؤلاء الشبان الذين رشقوها بالحجارة.

في حين اقتصرت مظاهر الاحتفال بالثورة على توافد حشود حزبية ومنظمات غير حكومية الى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي الذي شهد احتفالات بسيطة وسط حضور لافت لقوات الأمن التي اخضعت الوافدين الى التفتيش تحسبا من هجمات ارهابية.

من جانبه اعترف رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح للتلفزيون الرسمي بان الحكومات المتعاقبة على تونس منذ 2011 فشلت في تحقيق التنمية الاقتصادية التي طالب بها الشعب خلال الثورة.