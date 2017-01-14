100 دولار مصنوعة من الذهب تحمل صورة إمرأة سوداء للمرة الأولى

الوقت- كشفت إدارة صك العملة في الولايات المتحدة عن عملة ذهبية من فئة 100 دولار عليها إمرأة أمريكية من أصل أفريقي كوجه سيدة تمثال الحرية للمرة الأولى في تاريخ العملات الأمريكية.

فقد كُشف النقاب عن العملة المصنوعة من ذهب عيار 24 قيراطاُ والتي صُكت بمناسبة مرور 225 عاماُ على تأسيس إدارة صك العملات الخميس في غرفة النقود بوزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وأشار "ريت جيبسون" نائب مدير الإدارة في بيان إن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها إمرأة غير بيضاء في سلسلة العملات الذهبية لسيدة تمثال الحرية التي بدأ إصدارها منذ أواخر عقد التسعينات في القرن الثامن عشر.

وأيضاً أضاف أن نسخاً أخرى من العملة ستستخدم تصاميم تصوّر سيدة الحرية كإمرأة آسيوية وإمرأة من أصول لاتينية وأخريات "لتعكس التنوع الثقافي والعرقي للولايات المتحدة".

والجدير بالذكر أن وجه العملة الذي صممه الفنان جاستين كونز يصوّر وجه سيدة الحرية مرتدية تاجاً من النجوم بينما نُقشت كلمات "الحرية" و"1792" و"2017" و"بالله نثق".