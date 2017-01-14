القوات العراقية تحرّر جامعة الموصل بالكامل

الوقت- حرّرت القوات العراقية يوم السبت، بحسب مصدر أمني عراقي جامعة الموصل بالساحل الأيسر للمدينة بالكامل ورفع العلم فوق مبانيها.
وأعلنت فرقة مكافحة الارهاب العراقية أنها تمكنت من تكبيد تنظيم "داعش" الإرهابي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات".
وكانت قيادة عمليات "قادمون يا نينوى" أعلنت، يوم الجمعة، إقتحامها جامعة الموصل وفرض السيطرة على عدد من بناياتها، كما فرضت سيطرتها فيما بعد على مجمع الكفاءات قرب الجامعة قبل أن تتمكن قوات جهاز مكافحة الإرهاب من تحرير المعهد التقني في جامعة الموصل.
على صعيد آخر، أقدم عناصر "داعش" على إعدام اثنين من أفراد الشرطة العراقية خطفهما قبل يومين في محافظة الأنبار.
وقال مصدر أمني في المحافظة إن: داعش قام بإعدام اثنين من أفراد الشرطة في إحدى مناطق سيطرته غربي الأنبار، مبينا أن ذلك جاء بعد ما اختطف التنظيم المنتسبين الخميس الماضي في منطقة الكيلو 150 غرب الرمادي.
وأضاف المصدر أن التنظيم نفذ عملية الإعدام رميا بالرصاص، لافتا إلى أن "داعش احتفظ بجثتي المنتسبين لديه".