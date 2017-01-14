مجلس التعاون الخليجي يبعث رسالة إلى إيران لبدء الحوار

الوقت- تنوي دول مجلس التعاون الخليجي بعث رسالة ستقوم الكويت بإيصالها إلى الجانب الإيراني، تتعلق بالحوار مع طهران لتصحيح مجرى العلاقات.
وكشف عن هذه الرسالة نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله في تصريح له يوم الجمعة عن الموعد المرتقب للقاء المبعوث الخليجي لإيران، أن الاتصالات ما زالت مستمرة مع الجانب الإيراني، لتحديد موعد يناسب الجانبين، لتسليم تلك الرسالة.
وكانت الكويت أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد القمة الخليجية الأخيرة في البحرين، أن الكويت كُلفت بنقل رسالة دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيران، مضيفاً: الكويت قامت فعلاً بالاتصال بإيران لنقل وجهة النظر الخليجية، في ما يتعلق بالحوار معها.
يذكر أن علاقات ايران مع دول مجلس التعاون قد باتت شبه معدومة في الآونة الأخيرة لاسيما بعد أن شنّت السعودية باسم مجلس التعاون عدوانا وحشيا على الشعب اليمني والشيعة على وجه الخصوص، علاوة على القوات التي أرسلتها السعودية الى البحرين لقمع الأغلبية الشيعة التي طالبت بحقوقها لا أكثر.
وفي وقت سابق أعلن ممثل المرشد الأعلى في شؤون الحج والزيارة علي قاضي عسكر، ان وفدا ايرانيا سيزور السعودية في 23 فبراير القادم بناءا على دعوة أرسلها وزير الحج السعودي منذ عدة ايام لبحث قضية إيفاد الحجاج الايرانيين.