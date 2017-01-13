عون: حزب الله دخل الى سوريا بعد عجز الدولة اللبنانية عن حماية حدودها

الوقت- اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن دخول حزب الله الى سوريا جاء في توقيت دقيق وبعد عجز الدولة اللبنانية عن مواجهة خطر الجماعات الارهابية على الحدود السورية اللبنانية.

وشدد عون الذي يزور الرياض حالياً، في حديث لقناة العربية السعودية، على ضرورة العمل على حل بعض المشاكل واعطائها بعدها الحقيقي وازالة الغموض حولها، قائلا:" لبنان لم يقم باي عمل يضر بمصلحة عربية وخاصة عندما يتعلق الامر بالسعودية"، مشيراً الى أنه زار السعودية كونها اول دولة وجهت الدعوة اليه لزيارتها.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية أكد عون أن الحل في سوريا سياسي فقط ولا يمكن حسمه عسكريا لان الاطراف الدولية قد تعمد الى تغذية الحرب من الخارج، لافتا الى ان الحل السياسي يتم عبر التسوية، معتبراً أن دخول حزب الله الى سوريا كانت في وقت دقيق و بعد حصول اشتباكات على الحدود اللبنانية، والدولة كانت عاجزة عن مواجهة الامر.

وأضاف الرئيس اللبناني "اننا ايدنا المقاومة ووقفنا ضد الارهاب لكننا نرفض استعمال اي سلاح في الداخل"، لافتا الى ان سلاح المقاومة موقت "وهو موجود ولم اكن انا في موقع المسؤولية".

وأكد الرئيس عون أنه بحث في الرياض رغبة لبنان بأن تعود العلاقات الى سابق عهدها، وهو مايؤمّن الاستقرار والامن وحفظ حدوده في موجهة الارهاب. واضاف:" ان اللبنانيين اجمعوا حول هذه المبادىء، ونقوم بحثهم على الحوار لمعالجة المشاكل العالقة والخلاف السياسي الحاصل حول الصراعات العربية".