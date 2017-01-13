هروب 9 من قادة داعش حاملين ملايين الدولارات من الموصل الى الرقة

الوقت- أعلن مصدر أمني في محافظة نينوى بالعراق، أن 9 من قادة تنظيم داعش الارهابي فروا مع عوائلهم حاملين ملايين الدولارات من الموصل باتجاه مدينة الرقة السورية، وذلك بعد التقدم الكبير للقوات العراقية المشتركة في الساحل الأيسر للمدينة.
وأضاف المصدر، بحسب السومرية النيوز، إن "تسعة قادة بارزين، بينهم ما يسمى رئيس مجلس شورى المجاهدين في ولاية نينوى المدعو أبو أنس القحطاني، فروا برفقة أسرهم من الساحل الأيمن في الموصل باتجاه الأراضي السورية"، وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القادة الفارين يحملون معهم مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايين الدولارات".
وأطلقت القوات العراقية قبل أيام المرحلة الثانية من عملية إستعادة الموصل من قبضة داعش الارهابي، حيث إستأنفت القوات الأمنية المشتركة حملتها العسكرية في كافة المحاور، وحررت عدداً من الأحياء والقرى، كان اخرها حي المالية وحي 7 نيسان في الساحل الأيسر للمدينة.