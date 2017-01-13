ايران تتسلم أول طائرة من شركة ايرباص الأوروبية

الوقت- سلمت شرکة ايرباص الأوروبية لصناعة الطيران، اول طائرة من طراز اي 321 للجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك في اطار صفقة تجارية تضم عشرات الطائرات من طرازات مختلفة اشترتها طهران مؤخراً من الشركة.

واستقبل مطار مهرآباد الدولي بطهران، بحضور وزير الطرق وبناء المدن الايراني ومدير مؤسسة الطيران الايرانية ومعاون وزير الطرق للشؤون الدولية وعدد من نواب مجلس الشورى الاسلامي، الطائرة الأوروبية الأولى بعد رفع الحصار عن ايران في أعقاب الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع مجموعة الـ5+1.

وقال مدير مؤسسة طيران الجمهورية الاسلامية الايرانية فرهاد برورش، انه سيتم استخدام هذه الطائرة للرحلات داخل، حيث جرت مساء أمس الاربعاء مراسم تسليم طائرة A321 من قبل شركة ايرباص الي ايران في مدينة تولوز الفرنسية.

ومن المقرر ان يتم تسليم ايران 7 طائرات أخرى خلال العام الجاري من قبل شركة ايرباص الفرنسية.

