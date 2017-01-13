هل حسمت مرحلة الذهاب الدوريات الأوروبية الكبرى؟

الوقت- مع انتهاء منافسات مرحلة الذهاب بالدوريات الأوروبية الكبرى، بدأت ملامح المنافسة على اللقب، والمقاعد الأوروبية تتضح أكثر فأكثر، وأصبحت المباريات تشهد إثارة كبيرة.

ومن أبرز ملامح المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا).

إنجلترا

بعد بداية مهتزة لتشيلسي في الدوري الإنجليزي، انطلق لاعبو فريق المدرب الإيطالي وقدموا مستوى ممتازًا بتحقيق 13 فوزًا متتاليًا، ما ساعد في تربعهم على صدارة البطولة بفارق 5 نقاط عن ليفربول الثاني.

ويأتي في المركزين الثالث والرابع كل من توتنهام، ومانشستر سيتي بـ42 نقطة، الذي خيب لاعبوه الظن بهم، فيما يأتي من خلفهم أرسنال في المركز الخامس بـ41 نقطة.

وأيضاً يأتي في المركز السادس، مانشستر يونايتد بـ39 نقطة، حيث بدأت لمسة مورينيو تظهر برفقة الشياطين الحمر حيث حقق 9 انتصارات متتالية بجميع المسابقات، وهو أمر لم يحث منذ 2009.

ويتصدر دييجو كوستا، مهاجم تشيلسي، قائمة الهدافين بـ14هدفًا، أمام زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد بـ13 هدفًا، وهو نفس رصيد أليكسيس سانشيز، نجم أرسنال.

إسبانيا

بعد المستوى المهتز الذي يقدمه أتلتيكو مدريد هذا الموسم، ظهر إشبيلية، فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، حيث يقدم الفريق مستوى لافتًا، وبات يحتل المرتبة الثانية في الدوري الإسباني بعد مرور 17 جولة.

ويتصدر ريال مدريد (الذي لعب مباراة أقل) الدوري بـ40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الفريق الأندلسي، فيما يأتي برشلونة، الذي يقدم مستويات باهتة، في المركز الثالث بـ35 نقطة.

والجدير بالذكر أنّ نجم برشلونة ليونيل ميسي يتصدر في ، قائمة الهدافين بـ13 هدفًا، متقدما على زميله لويس سواريز "12 هدفًا" أمام نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو بـ11 هدفًا، وهو نفس رصيد ياجو إسباس، مهاجم سيلتا فيجو.

إيطاليا

تتوالى المواسم، ولا يتغير السيناريو في الكالتشيو، إذ أن هيمنة يوفنتوس على الدوري تبقى مستمر، حيث يتصدرون ترتيب الدوري بـ45 نقطة متقدمين على روما بفارق 4 نقاط، إلا أنهم لعبوا مباراة أقل.

ويبدو أن المنافسة بين الفرق في إيطاليا، ستكون على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، خصوصًا مع تحسن وضع ناديي ميلان، والإنتر، وأيضًا تواجد لاتسيو في السباق، فضلاً عن روما، ونابولي.

بالإضافة إلى ذلك تصدر اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم الإنتر قائمة الهدافين بـ 14 هدفًا، متقدما على أندريا بيلوتي لاعب تورينو، وإدين دجيكو، مهاجم روما، ولكل منهما 13 هدفًا.

فرنسا

أما في فرنسا تبدو الصورة مغايرة و مختلفة حيث تشهد البطولة، فقد تراجع باريس سان جيرمان، الذي سيطر على اللقب في المواسم الأخيرة.

ولم تظهر بعد لمسة المدرب الإسباني أوناي إيمري، الذي تعاقد معه النادي من أجل دوري الأبطال الأوروبي، لكن ملاك النادي، وجدوا أنفسهم يعانون بالبطولة المحلية، التي تشهد تألقًا لافتًا من جانب نيس.

ويقدم نيس مستوى متميزًا، بقيادة مدربه السويسري لوسيان فافري، ونجميه الإيطالي ماريو بالوتيلي، والمغربي يونس بلهندة المعار من دينامو كييف الأوكراني.

ويبتعد نيس في الصدارة، عن أقرب منافسيه "موناكو" بفارق نقطين، و4 عن سان جيرمان، ويحلم زملاء "سوبر ماريو" بتحقيق المفاجأة، والفوز باللقب.

ويتصدر قائمة الهدافين إدينسون كافاني، مهاجم سان جيرمان بـ18 هدفًا، متفوقًا مهاجم ليون ألكسند لاكازيتي بـ 5 أهداف، ثم يأتي فالكاو، مهاجم موناكو ثالثًا بـ11 هدفًا.

ألمانيا

ورغم ابتعاد بوروسيا دورتموند عن المنافسة نوعًا ما، يخلق لايبزيج، الصاعد حديثًا للدوري الألماني، صعوبات لبايرن ميونيخ، فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

فقد كان لايبزيج يتصدر الدوري منذ الجولات الأولى، لكن بايرن ميونيخ، تمكن من استعادة الصدارة بالفوز عليه في مباراتهما، لينهي الدور الأول، بفارق 3 نقاط.

وأيضاً يتصدر مهاجم بوروسيا دورتموند أوباميانج قائمة الهدافين بـ16هدفًا متقدما على لاعب كولن أنتوني موديست (14 هدفا)، وروبرت ليفاندوفسكي، مهاجم البايرن (12 هدفا).