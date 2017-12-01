رقماً قياسياً لعدد مستخدمي قصص إنستغرام يومياً

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  السبت 16 ربيع الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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هل ترث بريطانيا الوصاية الأمريكية على السعودية؟

هل ترث بريطانيا الوصاية الأمريكية على السعودية؟ الوقت- في الوقت الذي أشرف فيه الغطاء الأمريكي للسعودية على الأفول بانتهاء ولاية أوباما وقدوم ترامب الذي اتخذ مواقف حادة ومسبقة من دول الخليج عامة والسعودية خاصة، ها هي بريطانيا تسابق نفسها لسد كل الفجوات ورمي نفسها جسراً أمام الطموحات السعودية وإقداماتها في كل الساحات بغض النظر عن شكلها والنتائج المترتبة عليها...

مظلومية الشعب البحريني في ظل نظامٌ حاكم يفتقد للركيزة الشعبية: حقائق ودلالات يعيش الشعب البحريني في ظل واقعٍ سياسي واجتماعي بات يُهدد مستقبله. فيما يمضي النظام بسياساته التعسفية عبر إصدار أحكام الإعدام والقيام بتلفيق الإتهامات.

الفساد في الكيان الإسرائيلي: مسألة تُهدد الحاضنة الشعبية للأهداف الإسرائيلية تجعل فضائح فساد المسؤولين الإسرائيليين المجتمع الإسرائيلي أقل ثقة بمسؤوليه. وهو ما يُهدد مستقبل الحاضنة الإجتماعية للكيان الإسرائيلي بشكل كبير.

رداً على محاولات عزلها عربياً: مصر نحو دورٍ إقليميٍ فاعل وعبر الشراكة مع العراق بدأ العام 2017 بأحداثٍ يبدو أنها ستكون بداية التحولات السياسية المتوقعة. حيث شكَّلت المساعي التقاربية بين مصر والعراق، موضوع اهتمام الخبراء والمحليين. فالمسألة أكبر من تقارب دولتين.

العلاقة التجارية بين الصين وأمريكا: واقعٌ يفرض الحاجة لإيجاد توازنٍ دولي! يجب انتظار سياسات ترامب العملية والتي ستُحدد طبيعة الرد المقابل من الجانب الصيني. حيث أن الطرفين يقتنعان بضرورة إيجاد توازن إقتصادي دولي يحكم العلاقة بينهم

أخبار

القوات العراقية تحرّر جامعة الموصل بالكامل

القوات العراقية تحرّر جامعة الموصل بالكامل

الوقت- حرّرت القوات العراقية يوم السبت، بحسب مصدر أمني عراقي جامعة الموصل بالساحل الأيسر للمدينة بالكامل ورفع العلم فوق مبانيها.

صحيفة اسرائيلية: أوباما تواطأ في اغتيال القائد مغنية الوقت- قال المعلِّق الأمني في صحيفة "معاريف" "يوسي ملمان" أنه وبحسب تحقيقات نُشرت في صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيوزويك"، فإنه في شباط 2008 أي بعد شهر على دخول باراك أوباما البيت الأبيض، وافق الأخير على أن يكون هناك تواصل بين الـ CIA والموساد في عملية مشتركة لإغتيال المسؤول الكبير في حزب الله عماد مغنية.

داعش يحرق أمّاً وأربعة من أطفالها لترك التنظيم في العراق الوقت- توّج تنظيم داعش الارهابي سلسلة جرائمه في العراق بإحراق عائلة مكونة من خمسة أفراد وهم أم وأربعة من أطفالها بذريعة ترك أرض الخلافة بالحويجة جنوب غربي كركوك.

"الأستانا" محور مباحثات ايران وروسيا وتركيا في موسكو الوقت- في مبادرة أقصت الطرف الأمريكي حول مباحثات إنهاء الصراع السوري، اجتمع مساعدو وزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا في موسكو الجمعة، لبحث اجتماع أستانا حول سوريا.

مجلس التعاون الخليجي يبعث رسالة إلى إيران لبدء الحوار الوقت- تنوي دول مجلس التعاون الخليجي بعث رسالة ستقوم الكويت بإيصالها إلى الجانب الإيراني، تتعلق بالحوار مع طهران لتصحيح مجرى العلاقات.

الجيش السوري يحرر نبع الفيجة وبسيمة في وادى بردى+صور الوقت- واصل الجيش السوري وحلفاؤه التقدم في وادي بردى وتمكن من تحرير عين الفيجة وبسيمة شمال دمشق عقب فرار المجموعات المسلحة باتجاه بلدة عين الخضرة القريبة.

هآرتس: ترامب سينقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس في الـ 21 من الشهر الحالي الوقت- كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس بعد يوم واحد من موعد تنصيبه المقرر في الـ20 من الشهر الجاري.

يديعوت احرونوت: الاستخبارات الاسرائيلية متخوفة من امكانية تسريب ترامب معلومات سرية لروسيا وايران الوقت- كشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية عن تخوف الكيان الاسرائيلي من تسريب معلومات استخباراتية سرية الى ايران وروسيا بعد وصول الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الى البيت الابيض.

هيومن رايتس ووتش تطالب بايقاف توريد الأسلحة للسعودية بسبب ارتكابها جرائم حرب في اليمن الوقت- جددت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهامها للتحالف الذي تقوده السعودية باستهداف المناطق المدنية في اليمن، مطالبة الدول والحكومات المعنية بالسعي إلى محاسبة الرياض والتوقف عن بيع الأسلحة لها.

وزير الدفاع التركي يؤكد وجود تنسيق مع الطيران السوري والروسي الوقت- أكد وزير الدفاع التركي، فكري إشيك، الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، أن التنسيق بين تركيا وروسيا والذي أفضى للتوقيع على مذكرة خاصة بضمان أمن التحليقات في سماء سوريا سيشمل التنسيق مع الطيران السوري أيضاً.

بالصور..القوات العراقية تدخل جامعة الموصل بعد تحرير مجمع الدوائر الحكومية في المدينة الوقت- واصلت القوات العراقية المشتركة تقدمها السريع في مدينة الموصل وتمكنت من اقتحام جامعة الموصل كما حررت مجمع الدوائر الحكومية في المدينة.

ما السبب وراء قصف طائرات الكيان الاسرائيلي لمطار المزة في دمشق؟ (فيديو) الوقت- دوى صباح نهار الجمعة انفجارات عنيفة استهدفة خزانات الوقود في مطار المزة العسكري في سوريا. هذه الانفجارات ناتجة عن قصف الطائرات الاسرائيلية للمطار العسكري ب 8 صواريخ موجة من خارج الاراضي السورية.

سرقة ميكرفون غالي الثمن من تحت قبة البرلمان التركي بعد العراك بين النواب الوقت- قالت وسائل اعلام تركيا أن أحد ميكروفونات منبر البرلمان التركي سرق بعد العراك العنيف الذي نشب أمس الخميس بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض تحت قب البرلمان على خلفية التعديلات الدستورية.

المرشح لإدارة الـ CIA یهاجم بنود الاتفاق النووي مع ایران ويطالب بتعديلها الوقت- اعتبر النائب الجمهوري والمرشح لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايكل بومبيو، أن الاتفاق النووي والذي وقعته واشنطن و5 دول أخرى مع إيران كان "خطاً"، حسب وصفه.

عشرات الضحايا في مجزرة سعودية جديدة على استراحة شعبية بتعز الوقت- استشهد أكثر من 17 مواطن يمني في مجزرة جديدة ارتكبها الطيران السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على محافظة تعز غرب اليمن.

عون: حزب الله دخل الى سوريا بعد عجز الدولة اللبنانية عن حماية حدودها الوقت- اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن دخول حزب الله الى سوريا جاء في توقيت دقيق وبعد عجز الدولة اللبنانية عن مواجهة خطر الجماعات الارهابية على الحدود السورية اللبنانية.

عقوبات امريكية على 18 من قادة الجيش السوري بينهم العقيد النمر الوقت- فرضت وزارة المالية الأمريكية عقوبات هي الاولى من نوعها على قادة عسكريين في الجيش السوري، شملت العقيد سهيل الحسن الملقب بالنمر ومعظمة قادة القوات البحرية والجوية والبرية وقوات الدفاع الجوي والحرس الجمهوري.

معاريف: الجندي الاسرائيلي يفضل السجن على الالتحاق بدبابات الميركافا الوقت- كشف تقرير جديد لصحيفة معاريف الاسرائيلية، أن جنود الاحتلال فقدوا الثقة بسلاح المدرعات ودبابات الميركافا بعد الهزيمة القاسية امام حزب الله في عام 2016.

احصائية جديدة: الارهاب حصد أرواح 16 ألف عراقي خلال عام 2016 الوقت- كشف تقرير جديد لمنظمة ضحايا حرب العراق أن 16 ألف مدني في العراق قتلوا خلال العام الماضي ما يجعل عام 2016 واحدا من الأعوام الأكثر دموية بالنسبة للعراقيين منذ الغزو الامريكي عام 2003.

بالصور..الطيران الاسرائيلي يستهدف مطار المزة العسكري في دمشق الوقت- استهدف الكيان الاسرائيلي منذ قليل يستهدف مطار المزة العسكري بالعاصمة السورية دمشق

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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علوم وتكنولوجيا

رقماً قياسياً لعدد مستخدمي قصص إنستغرام يومياً

الخميس 14 ربيع الثاني 1438
 
 
 
 
 
رقماً قياسياً لعدد مستخدمي قصص إنستغرام يومياً
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الوقت- أعلنت خدمة مشاركة الصور المملوكة لفيسبوك في الإنستغرام عن وصول عدد مستخدمي ميزة القصص خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى أكثر من 150 مليون مستخدم يومياً، بزيادة تقدر بحوالي 100 مليون مستخدم خلال شهر اكتوبر/تشرين الأول.

وهذا الميزة تسمح للمستخدمين بجمع الصور والفيديوهات ومشاركة تلك التجميعة مع أصدقائهم الذين يتابونهم ضمن الخدمة، وتشير هذه الأرقام إلى أن قصة واحدة من أصل خمسة قصص تحصل على رسالة مباشرة من المشاهدين.

وقد يزيد هذا الأمر من حالة التفاعل المشترك بين الأشخاص والشركات ضمن الخدمة، حيث أن ثلث القصص الأكثر مشاهدة تأتي من المؤسسات، الأمر الذي دفع إنستغرام إلى طرح أداتين جديدتين للمساعدة في بناء هذا المجال.

والأدوات الجديدة ستساعد الشركات في الاتصال والتواصل مع عملائها بطريقة حديثة، حيث تتواجد أداة "رؤى القصص" في أدوات الأعمال بينما تتواجد أداة الإعلانات التجارية تلقائية التشغيل ضمن ميزة القصص.

و ستبدأ المرحلة الأولى من الخدمة في اختبار أولي كلي يتضمن نحو 30 شريكاً من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Capital One وجنرال موتورز وبويك ونايك وYoox ونيتفليكس وشيسيدو، على ان يتم توفير هذه الإمكانية لجميع المعلنين على الصعيد العالمي.

وأيضاً تخطط خدمة مشاركة الصور لاختبار خدمة الإعلانات التجارية ضمن فيديوهات قصص إنستغرام لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع قبل أن تقدمها إلى المعلنين النشطين لديها البالغ عددهم حوالي 500 ألف معلن، حيث تمكن هذه الخدمة الشركات من جعل إعلاناتهم اكثر حميمية، وذات صلة شخصية بمشاهديها.

ويمكن للمعلنين أخذ أي مقطع فيديو موجود ضمن حسابهم على إنستغرام وتحويله إلى إعلان ضمن قصة، وتنوي الشركة تقديم مجموعة متكاملة من أدوات التحليل والقياس للمحتوى بما في ذلك عدد مرات مشاهدة إعلان الفيديو والتعليق عليه.

وتتواجد أداة رؤى القصص ضمن أدوات إنستغرام للأعمال خلال الأسابيع المقبلة، بحيث يمكن للمعلنين وأصحاب الأعمال التجارية رؤية الوصول والانطباعات والردود والنهاية لكل قصة فردية ضمن أدوات الأعمال الأمر الذي يساعدهم على معرفة كيفية إنشاء محتوى أكثر ملاءمة للجمهور.

وفي السياق نفسه أشارت السيدة "أيمي كول" رئيسة قسم تطوير العلامة التجارية في أوروبا والشرق الأوسط لدى إنستغرام"احتضن مجتمع إنستغرام قصص إنستغرام بأسلوب إبداعي، فأصبح هناك اكثر من 150 مليون شخص يستخدم القصص يومياً، وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية رأينا اهتمام الناس بشكل طبيعي في قصص الشركات حتى اصبحت ثلث القصص الأكثر مشاهدة يومياً هي من الشركات. وابتداء من اليوم أصبح بمقدور الشركات استخدام الإعلانات في قصص إنستغرام للتواصل مع كافة الجمهور على مستوى العالم في تجربة رائعة يعشقها الناس. ونحن متحمسون ايضاً لنرى كيفية عمل الشركات في الشرق الأوسط وتفاعلها مع هذا الشكل الجديد خلال الأشهر المقبلة".

وأكدّ "جوناثان لابين" المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في فيسبوك "هناك زخماً حقيقياً وراء قصص إنستغرام في المنطقة، كمكان لمشاركة اللحظات اليومية بطريقة معبرة وممتعة. ومع وصول عدد مستخدمي القصص يومياً لدى إنستغرام الى 150 مليون مستخدم، نعلم ايضاً أن هناك فرصة كبيرة للشركات بالتواصل مع عملائها من خلال إنستغرام، وتتيح الإعلانات في قصص إنستغرام للأعمال في المنطقة باستهداف والتواصل مع الناس بطريقة مقنعة بصرياً، وفي المكان الذي يشاركون فيه بنشاطاتهم وقضاء أوقاتهم".

وفي هذا الإطار أشار السيد "إريك تودا" الرئيس العالمي للتسويق الاجتماعي والمحتوى لدى شركة  Airbnb  قائلاً "مغامرة اخبار القصص على قصص إنستغرام تقود وتدعو المجتمع ليكون جزءاً من هذه المغامرة. ويوفر إنستغرام لنا الأدوات المثالية لتعزيز الوعي حول المنتجات التي تم اطلاقها مؤخراً عبر اختبار Airbnb، من خلال رحلات يصممها ويقودها موظفينا. وأيضاً نستطيع من خلال خلق ونشر القصص التي نرويها بخبرة الوصول واجتذاب المسافرين الراغبين في حجز رحلاتهم الملهمة عبر Airbnb".

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